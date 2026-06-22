【1日1組限定】サウナ付き貸別荘「COCO VILLA 伊豆高原」が6月20日グランドオープン｜大画面シアターとチラー付き水風呂を完備

ココザス株式会社

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）は、プライベートサウナ付き貸別荘シリーズ「COCO VILLA」において、静岡県・伊豆高原エリアに新施設「COCO VILLA 伊豆高原」を2026年6月20日（土）にグランドオープンいたしました。

充実した観光エリアに佇む、緑豊かな隠れ家ロケーション

外観リビング寝室キッチンサウナ外観

東京から車で約2時間半。

人気の伊豆高原エリアは、個性豊かなカフェやレストラン、美術館などの文化施設が点在する利便性の高いリゾート地です。

外観

「COCO VILLA 伊豆高原」は、そんな観光やグルメを気軽に満喫できる好立地にありながら、一歩敷地へ入れば都会の喧騒を忘れさせる穏やかな自然が広がっています。

アクティブに観光地へ繰り出す一日も、豊かな緑の中でただ静かに癒やされる一日も。

その日の気分に合わせた自由な滞在スタイルを提案します。

伊豆高原 公式サイト :https://coco-villa.jp/villa/izukogen/施設の詳細は公式サイトでご確認ください

伊豆高原で味わう、くつろぎの時間

贅沢なプライベートシアターに早変わりする「小上がりリビング」

リビングの奥には、リラックス感を高めるこだわりの「小上がりスペース」を配置しました。

正面の壁面には高性能プロジェクターを導入しており、圧倒的な大画面で映画や動画を視聴できます。

家族や友人と、お気に入りの映画を観ながら夜更かしするシアタータイム。

まるでプライベート映画館にいるかのような、周囲を気にせず没頭できるひとときをお届けします。

プロジェクター小上がりスペースプライベートサウナと水風呂で、マイペースに心地よく「ととのう」

豊かな自然に囲まれた屋外スペースには、コンパクトながらも本格的なプライベートサウナを完備。

サウナストーブには「Helo」を採用し、セルフロウリュもお楽しみいただけます。

サウナでじんわりと身体を温めた後は、チラー（冷却機）付きの水風呂でクールダウン。

鳥のさえずりを聞きながらウッドデッキで外気浴をすれば、貸切空間だからこそ気兼ねなく、自分のペースでしっかりとリフレッシュしていただけます。

サウナ外観ウッドデッキのソファで「何もしない贅沢」を

敷地内には、ゆったりと寛げるソファを配置したウッドデッキを設置しました。

天気の良い日は心地よい木漏れ日を感じながら、読書をしたり、ただ流れる時間を楽しんだり。

1日1組限定の一棟貸し別荘だからこそ、周囲の視線を気にすることなく、思い思いのリフレッシュタイムをお過ごしいただけます。

ご滞在について

ウッドデッキ

COCO VILLA 伊豆高原では、1日1組限定のプライベート空間で、チェックインからチェックアウトまで、無人で気兼ねなくご滞在いただけます。

以下、施設の基本情報をご紹介します。

名 称：COCO VILLA 伊豆高原

住 所：〒413-0235 静岡県伊東市池字中野615-77

駐 車 場 ：最大2台（敷地内）

間 取 り ：2LDK

定 員：最大5名（3名推奨）

設 備：サウナ（電気サウナストーブ）、水風呂、チラー、外気浴スペース、BBQ

チェックイン/アウト：15:00～/～翌11:00

宿泊予約ページ：https://coco-villa.jp/villa/izukogen/

アクセス

・お車でお越しの場合

小田原厚木道路「小田原西IC」下車、ICから施設まで約60分

・電車でお越しの場合

伊豆急行線「伊豆高原駅」からタクシーで約10分

・所在地

〒413-0235 静岡県伊東市池字中野615-77

Google マップ：https://maps.app.goo.gl/HpnaTMdbAphgPMVA6

Yahoo!マップ：https://yahoo.jp/kdWKrq

COCO VILLA（ココヴィラ）とは

海・山・湖・川、そして観光地まで。

その土地ならではの環境を活かした、完全無人・一棟貸しの宿泊施設です。

自然に囲まれた静かな環境の拠点もあれば、湖や海の景観を楽しめる施設、観光地に近く利便性の高いロケーションの施設もあり、それぞれに異なる特徴を持っています。

すべての施設に共通しているのは、その土地の環境を活かした空間設計と、プライベートサウナが備わっていること。

誰にも邪魔されず、気兼ねなく過ごせる1棟貸しの環境で、自分たちのペースで滞在を楽しめることが特徴です。

COCO VILLAは現在、全国に20を超える施設を運営しています。

今後も、さまざまなロケーションに合わせたヴィラを全国に展開していきます。

伊豆赤沢（静岡県）八ヶ岳（山梨県）大室山（静岡県）箱根仙石原（神奈川県）南熱海（静岡県）那須高原（栃木県）COCO VILLAの関連リンク

宿泊予約サイト：https://coco-villa.jp/

COCO VILLA Owners：https://owners.coco-villa.jp/

COCO VILLA sauna：https://coco-villa-sauna.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing

COCO VILLA SHOP：https://cocovilla.base.shop/

運営会社情報

社 名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人

設 立：2016年7月11日

所 在 地 ：東京都港区西新橋2-39-3 WAW SVAX西新橋ビル 3F

会 社 HP：https://cocozas.jp/

事業内容：バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」の展開（企画・立ち上げ支援、運営代行「＆ やど管理」など）、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営、共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開、都市型プライベートサウナ事業（「COCO VILLA sauna」の運営）、個人向けライフデザイン事業（資産形成／転職支援／住宅関連）