こども無料！家族みんなが主役のフェス「nobinobi 2026」、2026年11月7日(土)・8日(日)にソレイユの丘で開催決定。

株式会社つむぱぱ社イベントキービジュアルを差し込み予定

本イベントは、“親も子も夢中になれる、みんなが主役の2日間。”がテーマのファミリー向けフェス。子どもの付き添いになる訳でも、子どもを連れまわす訳でもなく。子育て環境に窮屈さを感じることも多い今、みんなにとって豊かでやさしいフェス体験を提供し、家族で一緒に過ごすことの愛おしさを再実感する時間を届けていきます。

イベント開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141378/table/8_1_38160dafdef7700212de77f493e84eed.jpg?v=202606220451 ]

※イベント開催の2日間は公園全面が貸切のため、イベントチケットをお持ちの方のみ入園が可能となります。※「大人」は高校生以上、「子ども」は中学生以下を指しています。※中学生以下の方のご来場は、保護者同伴が必須となります。

nobinobi 2026 公式サイト :https://nobinobi-fes.com/

昨年の初開催の様子をご紹介

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=03m1IQ7_ayw ]

開催への想い｜“親だから”という理由で、楽しむことをあきらめない。

いつもだれかのためにがんばってる。

でも今日は、スッと肩の力を抜いてみよう。

音楽に乗って、風に吹かれて、

おなかから笑って、のんびり昼寝して。

子連れも、ペット連れも、そうじゃなくても。

今日は思いっきりはしゃいで、くつろいで。

家族みんなが主役の、年にいちどのお祭り。

そんな毎年恒例の文化を、育てていきます。

主催：つむぱぱによるインスタグラム投稿 :https://www.instagram.com/p/DZw39peGIA3/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==つむぱぱとは？娘の「つむぎ」と息子「なお」、そしてママの4人家族の父。ほっこりとしたイラストで、家族の何気ない日常を漫画で描き、SNSフォロワー数約180万人の人気クリエイター。幸せの多様化が進み、家族を持たないこともスタンダードとなったこの時代だからこそ、『家族を持つのも素敵だな』と思えるきっかけを生み出していきます。

コンテンツ｜親も子も夢中になれる、みんなが主役の2日間。

東京ドーム約6個分の敷地面積に、無数のnobinobiオリジナルエリア/コンテンツが広がります。もちろん「長井海の手公園 ソレイユの丘」のアトラクションや遊具も通常通り利用可能です。

＊ソレイユの丘に付属する各施設については所定の通常利用料金が発生します。

エリア/コンテンツロゴ一覧＊内容は変更が発生する場合がございます第一弾出演者公開栃木県出身、1995年生まれのシンガーソングライター。ハスキーな歌声と「魔法の絨毯」のヒット（4億回再生）で知られ、2026年には大阪城ホール＆日本武道館でのW公演を果たした。1999年結成、増田裕子と平田明子からなるミュージック・ユニット。あそびうたや体操の作詞、作曲、振付を手掛ける。代表作「エビカニクス」のYouTube動画再生回数は1億7000万回を突破。「おかあさんといっしょ」にて、「初代体操のお姉さん」を7年間務める。26年2月の卒業発表時には、「あづきロス」が広がる社会現象となり、最終日には「スタジオからの単独卒業挨拶」が放送された。楽しいをモットーに活動する愉快な5人組ダンスアーティスト1989年3月9日生まれ、愛知県出身。子育ての現実を笑いに変える動画で大人気、SNS総フォロワー数240万人超のタレント・子育てインフルエンサー。透明感と哀愁を併せ持つ歌声と、独自のウクレレ表現で注目を集めるシンガーソングライター、来島エル。

そのほか「キャンプ」「ワークショップ」「フード」など、幅広いジャンルのコンテンツを提供予定です。

ホスピタリティ｜「子連れだから行けない」を減らすデザイン

小さな子どもを育てていると、外出時のさまざまな制約や困難はつきもの。ただnobinobiでは、それらをいかに軽減できるかに向き合い、以下のような取り組みを実施予定です。会期当日に向けて、さらに拡充を図ってまいります。

＊内容や形式は今後変更になる場合もございます。

こども優先トイレ

こどもがピンチの際、譲り合ってお使いいただくこども優先トイレを設置いたします。

お名前リストバンド

子どもの手に、裏面に保護者の緊急連絡先を記入いただいたリストバンドをお渡し。迷子防止に繋げる。

マイ陣地

荷物を置いたり、お昼寝をしたり。終日自分たちの陣地として使える有料区画をご用意。

お助け隊

「荷物がいっぱいで助けて！」「一瞬ベビーカーを預かって！」などピンチを支えるスタッフが常駐。

イヤーマフ無料貸出

子どもの耳を保護するイヤーマフを無料でお貸し出し（数には限りがあります）

ペット入場もOK

愛犬も家族の一員。場内ルールをお守りいただき、ペットも一緒に過ごせます。

そのほか幅広い取り組みをご用意

このような施策により、子育て世帯特有の不安を軽くすることで、これまで遠出やフェスを諦めてしまっていたご家庭も広く受け入れる形を目指します。ひとつでも多く期待に応えるべく、奮闘中です！

チケット価格設定｜パートナー企業の力を借りて実現させる低価格フェス

従来の音楽フェスや類似イベントでは、近年入場料の高騰がひとつの要因となり、集客に苦労をしている興行も少なくありません。

＊主幹企業「株式会社つむぱぱ社」独自調べによる。

ただnobinobiでは、企業協賛の力を借りることで購入しやすい金額設定を実現。これまで価格が負担となっていた方や、あまりフェスに足を運んでこなかった層に向けてもハードルを下げて、広くお越しいただけたらと考えております。

第一弾・超超早割チケットの抽選受付開始。まとめ買いでおトクな制度も。

またnobinobi 2026では、より多くのご家族に早めに予定を立てていただけるよう、販売時期に応じた早割チケットをご用意。今年のチケットは、早く買うほどおトクに。さらに、友人家族やグループでまとめて買うほどおトクになる設計です。

中学生以下のお子さまは無料のため、保護者さま分のチケットをご購入いただくことで、ご家族でご来場いただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141378/table/8_2_817fb0d0daae80b83a9444e2217d0570.jpg?v=202606220451 ]

＊期間・内容は今後変更となる場合がございます。

超超早割については、6/19(金)の19時から7/5(日)までの期間に【抽選制】にて申込を受け付けます。

nobinobi HP｜チケットページ :https://nobinobi-fes.com/ticket

企業・ブランドも、フェスを一緒につくる仲間に

nobinobiでは、家族の毎日をより豊かにする商品・サービスを展開する企業・ブランドとの共創にも力を入れています。

会場内の企業ブースは、単なる広告スペースではなく、フェスを一緒につくるコンテンツの一部として設計。試飲・試食・サンプリング・体験コンテンツ・商品販売などを、nobinobiの世界観に合わせて展開することで、来場者が自然に、前向きな気持ちでブランドと出会える場をつくります。

◯昨年の協賛企業一覧

協賛・出展に関する資料請求やお問い合わせは、本リリース末尾に記載の窓口までご連絡ください。

株式会社つむぱぱ社とは

『アイデア × クリエイティブの力で子育てをエンタメに』を掲げ、イベントやキャラクター開発などを行うコンテンツクリエイティブカンパニー。代表の『つむぱぱ』は、娘の「つむぎ」と息子「なお」、そしてママの4人家族の父。ほっこりとしたイラストで、家族の何気ない日常を漫画で描き、SNSフォロワー数約180万人の人気クリエイター。幸せの多様化が進み、家族を持たないこともスタンダードとなったこの時代だからこそ、『家族を持つのも素敵だな』と思えるきっかけを生み出していきます。

法人お問い合わせ先（取材/協賛/提携などのご相談）

株式会社つむぱぱ社 右腕 / nobinobi 2026実行委員長

安田 舜（ヤスダ シュン）

メールアドレス：event@tsumupapa.com

問い合わせフォーム：つむぱぱ社公式サイトより(https://tsumupapa.tokyo/)

（ページ下部に問い合わせフォームがあります）

＊来場を検討いただいている個人の方は、nobinobi公式サイト内「注意事項」や「よくある質問」をご一読の上、お問合せいただくようお願いいたします。また内容によってはお答えいたしかねる場合があることをご了承くださいませ。

nobinobi公式サイト注意事項ページ：https://nobinobi-fes.com/caution