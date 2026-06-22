ニチイ学館、新潟県病院局と「包括連携協定」を締結

株式会社ニチイ学館

医療、介護、保育サービスなどを全国で提供する株式会社ニチイ学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員：中川 創太）は、新潟県病院局（新潟県新潟市、病院事業管理者：金井 健一）と2026年6月22日（月）に包括的連携協定を締結し、県立病院の経営改善や医療DX、人材確保・育成などの分野で連携を開始します。これにより、持続可能な県立病院の運営に向けた経営改善に取り組んでまいります。

１．協定の概要

（１） 名称

「新潟県病院局とニチイ学館との包括連携に関する協定」

（２） 目的

新潟県では、人口減少や高齢化の進展に伴い、医療人材の確保や地域医療体制の維持が重要な課題となっています。

こうした中、ニチイ学館は全国で医療関連サービスを提供し、医療事務人材の育成・派遣や病院運営支援、介護サービスなどを通じて、医療機関の経営および地域医療の支援に寄与しています。

今回、両者は包括連携協定を締結し、課題を共有化するとともに、それぞれの知見を活かしながら、地域医療のさらなる充実および持続可能な医療提供体制の構築に取り組みます。

具体的には、医療人材の確保・育成、医療サービスの質向上、医療DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進、医療介護の連携など、多岐にわたる分野で相互に連携・協力することにより、新潟県における医療課題の解決と地域医療の発展を目指します。

（３） 協定項目

１. 持続可能な県立病院の運営に向けた経営改善に関すること

２. 医療を巡る環境変化に対応した効果的で質の高い医療提供のあり方に関すること

３. 病院の組織及び業務体制の見直し並びに病院運営を支える人材の確保・育成に関すること

４. 地域の医療連携・医療介護連携の強化に関すること

５. その他、県立病院の経営と医療の質の改善に関すること

２．今後の主な連携事業

本協定に基づき、両者は以下のような取り組みを段階的に推進していく予定です。

１. 持続可能な県立病院の運営に向けた経営改善に関すること

- 病院経営に関するデータの分析・提言- 病院の収支改善に寄与するベストプラクティスの情報提供- 病院の収支改善に寄与する具体的なサービス／企業の探索や効果検証

２. 医療を巡る環境変化に対応した効果的で質の高い医療提供のあり方に関すること

- 医療の質の向上に資する診療データの分析・提言- へき地を中心とした住民に対するオンライン診療／訪問診療体制の構築・運用- 住民との関係性改善､住民コミュニケーションのあり方の検討- 住民の健康増進・予防を支える社会基盤の検討

３. 病院の組織及び業務体制の見直し並びに病院運営を支える人材の確保・育成に関すること

- 医療DXの導入・推進による効率的・高品質な業務プロセスの構築- 高効率な病院医療事務オペレーションの検討・実現- 医療スタッフ（医師､看護師､薬剤師、医療事務など）の効果的な採用､育成- 補助者（医師事務作業､看護）の採用・育成・活用- タスクシフトの推進（DXや医師事務作業補助者）による医師などの時間確保

４. 地域の医療連携・医療介護連携の強化に関すること

- DXの推進などによる病院間での業務の集約化や自動化の実現- 医療・介護の情報共有の仕組みづくり- 患者情報の共有や活用による現場負担の軽減、および退院患者のQOL／ADLの改善による再入院の減少

５. その他、県立病院の経営と医療の質の改善に関すること

３．今後に向けて

当社は、長年にわたり培ってきた医療関連サービスの知見やノウハウを活かし、新潟県病院局との連携を通じて、県立病院の持続可能な運営と地域医療のさらなる発展に貢献してまいります。

＜株式会社ニチイ学館 会社概要＞

「お客様・地域社会からダントツに愛され、尊敬されるニチイグループに成る」をビジョンに掲げ、医療関連事業・介護事業・保育事業を中心に、日本全国、各地域の人に寄り添い、人々の暮らしを支える事業を展開しております。約6,000 件の医療機関へのサービス提供、約1,900カ所の介護事業所運営の他、人材養成では50年以上にわたり、200万人以上の医療・介護分野のプロフェッショナルを輩出しています。

社名：株式会社ニチイ学館（NICHIIGAKKAN CO., LTD.）

創業：1968年12月

設立：1973年8月

所在地：東京都千代田区神田駿河台 4-6 御茶ノ水ソラシティ

代表者：代表取締役社長 社長執行役員 中川 創太

事業内容：医療関連事業、介護事業、保育事業、ヘルスケア事業

公式サイト：https://www.nichiigakkan.co.jp/