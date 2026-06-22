「楽天トラベル」、「楽パック賞2026」を発表

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社が運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」は、航空券と宿泊施設やレンタカーを目的や予算に応じて自由に組み合わせることができるパッケージツアー「ANA楽パック」（注1）、「JAL楽パック」（注2）を取り扱う宿泊施設を表彰する「楽パック賞2026」を発表しました。大賞受賞施設は以下の特集ページにて公開しています。

「楽パック賞2026」受賞記念プラン特集： https://travel.rakuten.co.jp/package/special/award/

「楽パック賞」は、「ANA楽パック」「JAL楽パック」を取り扱う全国25,000以上の宿泊施設を対象に、過去1年間の実績を総合的に判断し「ANA楽パック賞」「JAL楽パック賞」として表彰する賞です。その中でも特に顕著な実績を上げた宿泊施設には、「ANA楽パック賞 大賞」「JAL楽パック賞 大賞」をそれぞれ授与しています。

今回は、「ANA楽パック賞2026 大賞」を29施設、「JAL楽パック賞2026 大賞」を28施設に授与し、うち5施設がダブル受賞となりました。「楽天トラベル」では、各宿泊施設が今回の受賞を記念して販売する宿泊プランを特集ページにて公開するとともに、「楽パック賞2026」大賞受賞施設のパッケージツアーに利用できる最大10,000円分のクーポンを配布しています。

「楽天トラベル」は、今後も宿泊施設と協力し、旅行者の多様な需要に応える旅行商品の提供に取り組んでまいります。

■「ANA楽パック賞2026 大賞」・「JAL楽パック賞2026 大賞」ダブル受賞宿泊施設（都道府県順）

北海道 ホテルエミシア札幌

千葉県 オリエンタルホテル東京ベイ

福岡県 ダイワロイネットホテル博多祇園

沖縄県 カフーリゾートフチャク コンド・ホテル

沖縄県 グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート

■「楽パック賞2026」各アワード受賞宿泊施設（注3）

・「ANA楽パック賞2026 大賞」： 29施設

・「JAL楽パック賞2026 大賞」： 28施設

（うち、「ANA楽パック賞2026 大賞」・「JAL楽パック賞2026 大賞」ダブル受賞： 5施設）

・「ANA楽パック賞2026」： 50施設

・「JAL楽パック賞2026」： 50施設

■「楽パック」について

「楽天トラベル」が取り扱う、交通手段と宿を目的や予算に応じて自由に組み合わせて予約できるパッケージツアーで、サービスを開始してから2026年で20周年を迎えています。航空券とレンタカー、宿泊施設を組み合わせられるツアーでは、「ANA楽パック」（2006年開始）と「JAL楽パック」（2010年開始）を取り扱い、2024年からは、JR新幹線・特急と宿泊施設を組み合わせて予約できる「JR楽パック赤い風船」の提供も開始しています。「ANA楽パック」「JAL楽パック」は、「楽天ポイント」と各航空会社のフライトマイルが同時に貯まるお得さや、時間を選ばずオンラインで検索や予約ができる手軽さ、連泊の際に1日ずつ宿泊先を変更できるなど旅程の自由さが主に支持され、レジャーからビジネスまで幅広く利用されています。

（注1）2006年10月サービス開始。ANAホールディングス株式会社およびANAあきんど株式会社と楽天グループ株式会社が共同出資する、楽天ANAトラベルオンライン株式会社が提供。

（注2）2010年9月サービス開始。日本航空株式会社および株式会社ジャルパックと楽天グループ株式会社が共同で提供。

（注3）「ANA楽パック賞2026」「JAL楽パック賞2026」受賞施設数は、大賞受賞施設を除いた数を記載。

以 上