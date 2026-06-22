初心者コースデビュー応援イベント　ゴルフのたすき presents 教える人×教わる人 9ホールChallenge 2026　10月9日(金)開催！参加ペア募集開始

ジュピターゴルフネットワーク株式会社

ダンロップの住友ゴムグループとジュピターゴルフネットワーク（株）は、新規ゴルファーのゴルフ継続率向上を目的とした「ゴルフのたすきプロジェクト」の一環として、初心者コースデビュー応援イベント「ゴルフのたすき presents 教える人×教わる人 9ホールChallenge 2026」を10 月9日(金)に茨城県常総市のフレンドシップカントリークラブで開催。今日6月22日(月)正午より参加ペア募集を開始します。

「ゴルフのたすきプロジェクト」とは、「XXIO（ゼクシオ）」や「SRIXON（スリクソン）」などダンロップブランドのゴルフ用品の製造販売を行うダンロップの住友ゴムグループと、日本唯一のゴルフ専門CS放送局「ゴルフネットワーク」による、ゴルフ初心者「教わる人」と、その初心者を「教える人」向けのテレビ番組製作・放送およびイベント運営を軸とする共同プロジェクトで、本イベントは9回目の開催となります。



今、ゴルフ業界ではプレー人口を増やすため様々な取り組みが行われていますが、本プロジェクトでは「ゴルフ初心者のゴルフ継続率」に着目し、初心者にゴルフを続けてもらうためには、「教える人」となる、良きゴルフ経験者の存在が重要と考えられます。

そこで本イベントは、「教える人」であるゴルフ経験者が「教わる人」であるゴルフ初心者を誘いやすくゴルフの手ほどきがしやすいフォーマットを採用。「手軽な料金設定」「9ホールプレーで時間短縮」「1つのボールを交互にプレー」といった特徴あるイベントになっています。



当日は「ゴルフのたすき」プロジェクト※1のアンバサダー・古閑美保プロも駆けつけ、マスコットキャラクター「あなグマくん」と一緒に参加者を応援します。イベントの模様は11 月にゴルフネットワークでテレビ放送いたします。身近にいる友人やご家族などを誘って、ぜひご応募ください。

※1 2017年4月にダンロップスポーツ(株)（現：住友ゴム工業（株）スポーツ事業本部）と、ジュピターゴルフネットワーク（株）が、新規ゴルファーのゴルフ継続率向上を目的としてスタートした共同プロジェクトです。

イベント募集要項

■イベント名：ゴルフのたすき presents 教える人×教わる人 9ホールChallenge 2026

■主 催：株式会社ダンロップスポーツマーケティング、ジュピターゴルフネットワーク株式会社

■企画運営：株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ

■制作協力：株式会社エネット、フレンドシップカントリークラブ

■開催日時：2026年10月9日(金)

■開催場所：フレンドシップカントリークラブ(茨城県常総市崎房1955－2)

■出場人数：32組64名

■参加費：12,000円（税込・2人1組での料金）

・9ホールプレー代、乗用カート代、表彰式パーティー代、その他諸税込

・参加費の支払は、イベント当選の連絡時に指定された銀行口座への振り込み

■参加資格：ゴルフ経験者とゴルフ初心者（ゴルフ歴1年以内または同程度の技量）の2人1組

※教える人（代表者）は18 歳以上とします

■プレー方法：「ゴルフのたすき」オリジナルルール

・9ホールストロークプレーで、2人1 組で1つのスコアとします。

・ティーショットは全ホール2人で打ち、セカンドショットはどちらかのボールを選択、次打以降は交互に打ちます。ただしティーショットは、最低3ホールで「教わる人（ゴルフ初心者）」のショットを採用することとします。

・ラウンドは、1組につき2ペアの4バッグ乗用カートでのプレーとなります。

■申込方法：「ゴルフのたすき」特設サイトから（希望者多数の場合は抽選）

https://www.golfnetwork.co.jp/sp/tasukigolf/

■募集締め切り：2026年8月24日(月)18時まで

■当選発表：締め切り後、1週間以内を目安にメールにてご案内

■参加費締め切り：当選者のみ別途ご案内します

■要綱、ペアリングwebアップ＆メール：当選者のみ別途ご案内します

■イベント問い合わせ先：ゴルフネットワークカスタマーセンター

お電話でのお問合せ：0120-562-034（受付時間／年中無休 10:00～20:00）

※イベント当落に関するお問い合わせにはお答えできません

※回答に数営業日ほどお時間をいただく場合がございます

■当日のスケジュール予定

・お昼ごろ受付開始予定※詳細は決まり次第ご案内申し上げます

■テレビ放送

・CS放送「ゴルフネットワーク」で11月放送予定

※動画配信サービス「ゴルフネットワークプラスTV」で見逃し配信

＜ゴルフ専門チャンネル「ゴルフネットワーク」＞

24時間365 日ゴルフ番組を放送している日本唯一のゴルフ専門チャンネル。米国PGA ツアーを全ラウンド生中継（一部大会除く）。国内ツアーは「とことん1 番ホール生中継」を中心に、レッスンやギア情報など専門チャンネルならではの番組をお届け。J:COM など全国のケーブルテレビ、スカパー！、ひかりTV 、au ひかりテレビを通じ約471万世帯のお客様にご覧いただいています（2026年2月現在）。

◇ゴルフネットワーク公式サイト：https://www.golfnetwork.co.jp/

＜視聴に関するお問い合わせ＞

ゴルフネットワークカスタマーセンター TEL：0120-562-034

またはゴルフネットワーク公式ホームページまで（『ゴルフネットワーク』で検索）https://www.golfnetwork.co.jp/

（J:COM ほか全国のケーブルテレビ・衛星放送のスカパー！・ひかりTV ・au ひかりテレビで視聴可能）

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