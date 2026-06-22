Hinode Technologies、「OSHI3」アライアンスパートナーに参画

株式会社gumi

2026年6月22日、株式会社gumi（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川本 寛之、以下「gumi」）は、自社が展開する「OSHI3」事業のアライアンスパートナーとして、株式会社Hinode Technologies（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：寺村 康、以下「Hinode」）が参画したことをお知らせします。

■ 参画の背景と目的

Hinodeは、gumiの連結子会社である株式会社gC Labs（以下「gC Labs」）と、TIS株式会社（以下「TIS」）との合弁会社として、ブロックチェーンのノード運営事業を中心に、web3の基盤となるシステムインフラの構築を進めております。

この度Hinodeは、gumiが推進するweb3プロジェクト「OSHI3」のアライアンスパートナーに参画いたしました。「OSHI」トークンをHinodeの事業基盤や自社エコシステム内において活用・循環させていくことで、実社会に根ざしたトークン経済圏の活性化と拡大を加速させてまいります。

■ TISとの共同枠組み「NUE3」を通じたシナジー展開

Hinodeの親会社であるgC LabsとTISは、かねてよりweb3ビジネスの立ち上げから運用までをワンストップで支援するコンサルティングサービス「NUE3」の提供など、エンタープライズ向けのweb3領域において協業を進めてまいりました。

Hinodeは、今回のOSHI3アライアンス参画およびOSHIトークンの活用を通じて得られる知見やネットワークを、TISが有するシステム構築・運用ノウハウや顧客基盤と組み合わせることで、「NUE3」の取り組みをさらに発展させるシナジー創出を視野に入れています。エンターテインメント領域に留まらず、エンタープライズ領域におけるブロックチェーン技術の社会実装を推進し、より強固で信頼性の高いweb3経済圏の構築を目指します。

・NUE3：https://gc-labs.co.jp/nue3/

■OSHI3プロジェクトについて

「OSHI3」は「推し活×web3」により、暗号資産「Oshi token (以下OSHI)」を基盤にした新しい推し活のプラットフォームプロジェクトです。「Create a new OSHI world」をミッションに掲げ、世界中のファンが「一歩先の推し活体験」を共有できるボーダーレスなトークン経済圏の構築を目指しています。

・OSHI3公式サイト：https://project-oshi3.com

・OSHI3公式X：https://x.com/gumi_oshi3_jp

■ 会社概要：株式会社Hinode Technologies

Hinodeは、ブロックチェーン技術を活用した分散型社会の実現に向け、「新技術を用いた社会実装を推進することで世界に誇れるシステムインフラを構築し、持続可能な未来を切り拓く」をミッションに、web3の基盤となるブロックチェーンのノード運営事業を主業として取り組んでおります。暗号資産の会計管理システム等販売事業も展開しております。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/228_1_dded843a744ec013f1c3c153d3265e3c.jpg?v=202606220451 ]

■会社概要：株式会社gumi

gumiは、「Wow the World! すべての人々に感動を」をMissionに掲げ、ネオメディアエンタメ事業とネオクリプト事業の二つの事業を展開しています。

ネオメディアエンタメ事業においては、当社ゲームエンジンと他社有力IPを組み合わせたゲーム開発のみならず、製作委員会出資等を通じたIPの獲得、周辺エンタメ事業への参入を推進しております。

ネオクリプト事業においては、XRPを中心とした暗号資産の保有および積極運用、Hinode Technologiesにおける暗号資産のポートフォリオ運用やシステム開発事業の展開、ファンド事業等を主軸として事業拡大を図っております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/228_2_65028d8c9cafb67ff04993265eee6d48.jpg?v=202606220451 ]