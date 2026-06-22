対話型学びの場「月の下大学14」を福島県富岡町で6月23日開催 ―気仙沼の実践から地域づくりを考える―

NPO法人インビジブル

NPO法人インビジブル（本社：東京都中央区、理事長 山本曉甫）が運営事務局をつとめる月の下アートセンターでは、2026年6月23日（火）、こどもも大人もともに対話しながら新たな気づきや学びの喜びを再発見する場「月の下大学14」を開催します。第14回となる今回は、認定NPO法人 Cloud JAPAN 代表理事で滋賀県立大学 地域共生センター特任専任講師の田中惇敏氏を講師に迎え、「人を迎え、まちを育てる ― 気仙沼の実践からこの地域を考える」をテーマに、人を迎え入れ、まちを育てる地域づくりのあり方を参加者とともに考えます。

開催の背景

東日本大震災からの復興が続く福島県浜通り地域では、関係人口の創出や移住者の受け入れが、まちの未来を左右する重要なテーマとなっています。本イベントでは、同じく被災地である宮城県気仙沼市で「みんなの家」の運営や「気仙沼ゲストハウス"架け橋"」の立ち上げなど、人と地域をつなぐ実践を重ねてきた田中惇敏氏をお招きします。地域の外からさまざまな人が関わってもらうための「かかわりしろ」をどのようにつくるのか。気仙沼での事例をもとに、富岡・浜通りに人を迎え、まちを育てる方法を、参加者みなさまとともに対話を通して考えます。

さらに、地域で泥臭く積み重ねてきた実践を単なる活動で終わらせず、大学院での研究を通して「学術的価値」として社会へ落とし込んでいく大切さについても深掘りしていきます。モデレーターは、学生時代に宮城県気仙沼市で田中氏に出会った、NPO法人インビジブルの日向志帆が務めます。

開催概要

講師プロフィール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28784/table/11_1_885f805a0c419f7b773a8bd3cf875e79.jpg?v=202606220451 ]田中惇敏（たなか・あつとし）

認定NPO法人 Cloud JAPAN 代表理事 / 滋賀県立大学 地域共生センター 特任専任講師



1993年、福岡県生まれ。一児の父。慶應義塾大学大学院 後期博士課程3年。宮城県気仙沼市の子育てコレクティブインパクトプラットフォーム「コソダテノミカタ」事務局も務める。 東日本大震災でのボランティアコーディネートをきっかけに、2014年より4年間大学を休学して被災地へ移住。「釜石復興CM事務所」や、NPO法人 HOME-FOR-ALLの事務局長として、東北や熊本に80軒以上の「みんなの家」をつくる運営補助にかかわる。また、「気仙沼ゲストハウス“架け橋”」を立ち上げ、昼は絵本カフェを運営しながらこどもたちの居場所や子育てママの雇用を生み出してきた。

現在は、住民や行政と連携した全国の空き家再生に取り組むほか、子育て拠点事業「わくわくけせんぬま」や複合施設「子育てシェアスペース Omusubi」を運営。空間設計を軸に、誰かのために何かをする喜びを楽しめる地域共生の場づくりを実践している。「YOUNG JAPAN ACTION 2014」最優秀賞、2025年度ふるさとづくり大賞優秀賞など受賞多数。著書に『まちのゲストハウス考』。

月の下アートセンターとは

2024年8月に福島県富岡町で活動を開始した「月の下アートセンター」は、地域住民や訪問者がアートを通じて交流し、新たな価値を共創する拠点です。復興のフェーズが変化する今、一人ひとりが豊かな人生を町で過ごすために欠かせない「文化資本（知識や社会的な趣味などの無形の財産）」の向上を目指しています。 木曜日の夜に「時の海-東北プロジェクトオフィス」を開放し、アートを通じた対話や地域再生を学ぶ機会を提供することで、世代を超えた新たなつながりと、人々の知的好奇心を育む場を創出します。文化芸術を起点に、町民の「心の復興」を継続的に支援していくプロジェクトです。

法人概要

法人名 NPO法人インビジブル

住所‍ ‍

東京本社｜104-0061 東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

福島支社｜979-1308 福島県双葉郡大熊町下野上清水230 大熊インキュベーションセンター

事業内容

・都市や地域が持つ可能性や顕在化されていない課題発見のためのラボ事業

・企業や行政と共にアートを触媒に課題解決を目指すパートナーシップ事業

・年齢や国籍を問わず、個々人の創造性を向上させるための教育事業

・その他目的を達成するために必要な事業

URL：https://invisible.tokyo/