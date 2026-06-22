株式会社WISHシステムコンサルティング、企業のあらゆる業務をカバーする業務システム群「SolHub」を公開。

株式会社WISHシステムコンサルティング企業のあらゆる業務をカバーする業務システム群「SolHub」を公開

株式会社WISHシステムコンサルティング(鹿児島市)は、企業のあらゆる業務を支援する業務システムブランド「SolHub(ソルハブ)」を公開しました。

SolHubは、経営管理、営業支援(CRM・SFA)、ワークフロー、プロジェクト管理、在庫管理、会計・財務、人事・労務、施設予約、契約管理、受付管理、AIによる分析など、50種類以上の業務システムをラインナップし、お客様の業務内容に合わせて最適なシステムをご提案します。

クラウド(SaaS)だけでなく、オンプレミス、自社サーバー、ハイブリッド構成にも対応し、企業ごとのセキュリティポリシーや運用方計に合わせた柔軟な導入を実現します。

■業務システムをもっと選びやすく

企業では、Excel管理、紙運用、属人化、システム乱立など、多くの課題を抱えています。SolHubでは、これらの課題を解決するため、業務ごとに最適化したシステムをラインナップしています。

必要な機能だけを導入することも、複数システムを組み合わせて導入することも可能です。

■あらゆる業務をカバー

現在50製品以上を展開中。今後も続々と新製品をリリースしてまいります。

経営管理、営業支援(CRM・SFA)、ワークフロー、プロジェクト管理、契約管理、在庫管理、受発注管理、会計・財務、人事・労務、動怠管理、受付管理、施設予約、設備管理、AIによる分析、AI OCRなど、

10分野以上・50種類以上のシステムを提供しています。

■導入形態を自由に選択

50製品開発済み、業務をまるごとカバー

多くのクラウドサービスでは「クラウドのみ」ですが、SolHubでは、クラウド(SaaS)、オンプレミス、ハイブリッドのすべてに対応しています。情報漏えいや社内ポリシーに合わせた運用が可能です。

■AIによる分析・効率化

クラウド・オンプレミス・ハイブリッド対応で最適運用を実現

SolHubではAIを積極的に活用しています。例えば、経営分折、売上分析、需要予測、利益予測、資金繰り予測、AI OCRによる帳票読取、契約書チェックなど、業務の効率化と意思決定を強力にサポートします。

■今後について

AIによる分析・効率化で経営判断をサポート

現在50製品以上を開発済みで、今後も100製品、200製品へと拡大していきます。中小企業から自治体まで、幅広いお客様のDX推進に貢献し、業務の未来を支えてまいります。

業務の未来を、SolHubとともに。■会社コメント

代表取締役 桑村より

「システム導入は高額で難しいものというイメージがあります。

私たちは、お客様が必要なシステムを必要な形で導入できる世界を目指しています。

SolHubを通じて、企業や自治体のDX推進に貢献してまいります。」

■ 株式会社WISHシステムコンサルティングについて

株式会社WISHシステムコンサルティングは、業務システム開発、DX支援、AI活用、システムコンサルティングを通じて、お客様の業務改善と経営課題の解決を支援しています。

SolHubを中核ブランドとして、企業・自治体・教育機関など幅広い分野へ業務システムを提供し、日本のDX推進に貢献してまいります。

【SolHubに関するお問い合わせ】

TEL:099-219-7623 E-mail : sales@wish-sc.co.jp

SolHub公式サイト https://solhub.jp/(https://solhub.jp/) 会社HP https://wish-sc.o.jp/(https://wish-sc.o.jp/)