株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区 代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹、以下当社）は、6月29日（月）から4日間限定で、広告効果測定活用講座を無料配信いたします。

詳細・お申込みはこちら

https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260629(https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260629)

■活用講座概要

広告効果測定調査を実施したものの、

「プロモーションの成果が社内にうまく説明できない」

「調査で出たデータをどう次のアクションに落とし込めばいいか分からず、やりっぱなしで終わってしまった」

など、課題感だけが残ってしまうケースもよく見られます。

本講座は、理論的な広告効果測定のスキルアップではなく、「使える広告効果測定」を実施するために必要な観点を整理した、実務に焦点を当てた内容です 。広告効果測定の実務において多くの担当者が抱える「モヤモヤ」を解消し、成果を阻む要因を取り除くためのアプローチを解説します 。

■プログラム

1. はじめに

・広告効果測定の実務における「モヤモヤ」

・成果を阻む「2つのモヤモヤ要因」

2. 使える調査設計

・外してはいけない基本設計（5つの重要チェックポイント）

・KPIはひとつじゃない（媒体別の狙いに応じた調査項目）

3. 使える分析

・ファネル分析と活用方法（よくあるドロップパターンと対策の方向性）

・因果関係に気をつける（鶏と卵問題と逆因果を回避・軽減するアプローチ）

・複数媒体活用時の効果測定（コントロール群を基調としたリフトの把握）

・媒体間比較の方法（効果指標 CPR／Lift Rate への変換）

■このような方にオススメ

- 調査レポートを受け取ったが何を見ればいいか分からず、やりっぱなしで終わってしまった- テレビ・WEB・交通広告を同時出稿したが「どれが効いたか」結局分からなかった- メディアごとの予算根拠を求められるが、比較できる数字の出し方が分からない- 「認知率が上がった」とわかっても、本当に広告の効果なのか自信が持てない- 毎回同じ設計で調査を発注するが、活かしきれていない気がする

■開催概要

名称：広告効果測定活用講座～使える広告効果測定の設計と分析とは～

日時：2026年6月29日（月）12:00～7月2日（木）12:00 4日間限定 ＊視聴時間30分

参加方法：Zoomによるオンラインセミナー・事前申込制 ※前日に視聴URLをお送り致します。

参加費：無料

詳細・お申込みはこちら：https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260629

※競合企業などご参加をお断りする場合がございます。

今後も当社は、さまざまな手法を取り入れながら、お客様のマーケティングパートナーとして、ニーズに適したマーケティングリサーチ、マーケティングソリューションを提供していきます。

【会社概要】

会社名： 株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設立： 2003年4月1日

代表： 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容： マーケティング・リサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社クロス・マーケティング セミナー事務局

seminar@cm-group.co.jp