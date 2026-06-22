7月10日・11日 不動産業とまちの未来を考える「パートナーズNEXT2026」開催

特定非営利活動法人CHAr

特定非営利活動法人法人CHAr（旧モクチン企画）は、2026年7月10日・11日に、不動産会社や地主、まちづくりに取り組む事業者などが集い、先進事例を学びながら交流する年に一度のイベント「パートナーズNEXT2026」を開催いたします。

業界の第一線で活躍するスペシャルゲストによるトークや、地域価値を創る不動産会社「まちなかデベロッパー」の活動報告・展示等を通して、次世代の地域密着型不動産業のあり方を議論・共有します。

参加者同士がノウハウを共有・議論し、自身の地域や事業で新たな一歩を踏み出すヒントを得られるとともに、同じ志を持つ仲間とつながる機会です。

不動産の新しい可能性を、一緒に考えてみませんか。

https://partnersnext2026.peatix.com/

■イベント概要：不動産業とまちの未来を考える「パートナーズNEXT2026」

日時：

7月10日（金）13:00～20:00 （18:00～懇親会）

7月11日（土）11:00～17:00

※どちらか1日のみの参加、短時間の参加なども可能です。

会場：

仙六屋カフェ（京急線 梅屋敷駅より徒歩1分）

東京都大田区大森西6-16-18

http://senrokuya.jp/cafe/

参加費：

いずれか1日間 1000円 2日間 1500円

※モクチンレシピメンバーズ会員・CHArパートナーズ会員の方は無料

※懇親会参加の方は追加2,000円

内容：

⚪︎スペシャルゲストトーク

・SUUMO 副編集長 佐々木綾香氏

・株式会社まめくらし 代表 青木純氏

・HEAD研究会不動産マネジメンTF委員長 倉内敬一氏

・LIFULL HOME’S総研所長 島原万丈氏

⚪︎ 地域価値をつくる不動産事業者「まちなかデベロッパー」によるプレゼンテーション

・トダくらし不動産 河邉政明氏 https://toda-kurashi.com/

・株式会社FUTATABI 島尻優希氏 https://futatabi.jp/

・わ株式会社 薩川良弥氏 https://wa-wa-wa.co.jp/

・有限会社やまの湯 山野和哉氏 https://www.yamanoyu.com/index.html

⚪︎参加者同士の情報交換やディスカッション・個別相談会

⚪︎CHArおよびパートナーズ各社の展示・関連書籍販売

お申し込みはこちら

https://partnersnext2026.peatix.com/

■「まちなかデベロッパー」とは

「まちなかデベロッパー」とは、地域に寄り添いながら人々の暮らしを豊かにし、将来に向けてまちを育て、地域価値をつくる、不動産に関わる事業者のことです。

ハード（土地・建物）だけでなく、ソフト（人、自然、文化、産業）も含めたまちの資源を活かし、コミュニティ形成や小商いの促進などをおこなうのが特徴です。

人口減少・住宅の入居率は低下し続けるといわれるこの時代に、まちの魅力を作って在住者や関係人口を増やし、まちの中で従来の不動産管理業に限らない事業開発を行うことが、これからの不動産会社が生き残っていくための事業戦略でもあります。

■ゲスト登壇者

【佐々木綾香氏】

神奈川県生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業後、2008年にリクルート入社。

分譲マンション領域にて大手デベロッパー向け営業を経験後、編集部へ異動。

フリーペーパー『SUUMO新築マンション』『SUUMOマガジン』、市販誌『都心に住む』の責任者を務める。

2018年よりSUUMO副編集長。全国賃貸住宅新聞の不動産最新トレンドコーナー執筆など、

住まいのマーケット、トレンドについて発信している。

・全国賃貸住宅新聞「不動産トレンド最前線」毎月執筆中

・不動産東京新年号「2025年東京不動産市場～賃貸住宅～」担当

・福岡「アサデス。」札幌「どさんこワイド179」等で住まいトレンド解説

【青木純氏】

株式会社まめくらし代表取締役、株式会社nest共同代表、株式会社都電家守舎共同代表。1975年東京都生まれ。コミュニティが価値を生む賃貸文化のパイオニア。

「青豆ハウス」（2014年）や「高円寺アパートメント」（2017年）では住人と共に共同住宅を運営。主宰する「大家の学校」（2016年）で愛ある大家を育成する。生まれ育った豊島区を起点に都電荒川線沿線に飲食店「都電テーブル」（2015年）を展開、「南池袋公園」（2016年）や池袋東口グリーン大通りを舞台にした「IKEBUKURO LIVING LOOP」（2017年）では地元企業と共創して官民連携事業に取り組み、グッドデザイン賞2024で地域社会デザインのグッドフォーカス賞（日本商工会議所会頭賞）受賞。

著書に『パブリックライフ―人とまちが育つ共同住宅・飲食店・公園・ストリート』（馬場未織共著）。日本全国で人と空間の関係を編集してパブリックライフを創造している。

【倉内敬一氏】

HEAD研究会 理事・不動産マネジメントＴＦ委員長 / 健美家株式会社 前代表

1998 年 株式会社リクルート入社 東北支社にて賃貸・流通部門を担当

2006 年 一棟ビル・マンションの売買、及びリノベーションを行う事業会社に入社

2008 年 健美家株式会社入社 営業部長を経て、2012 年 代表取締役社長に就任

2021 年 HEAD研究会 理事・不動産マネジメントＴＦ委員長に就任

全国住宅産業協会 政策委員、日本賃貸住宅管理協会 賃貸管理研究会副研究会長・東京都支部上席幹事等を歴任

【島原万丈氏】

株式会社LIFULL LIFULL HOME’S総研所長

1989年株式会社リクルート入社。グループ内外のクライアントのマーケティングリサーチおよびマーケティング戦略策定に携わる。

2005年よりリクルート住宅総研へ移り、2013年3月リクルートを退社。

同年7月、株式会社LIFULL（旧株式会社ネクスト）に設置された社内シンクタンクLIFULL HOME’S総研所長に就任。

独自の調査研究レポートを元に、ユーザー目線での住宅市場の調査研究と提言活動に従事。

一般社団法人リノベーション協議会設立発起人・エグゼクティブアドバイザー、リノベーション・オブ・ザ・イヤー審査委員長。

内閣府地方創生推進アドバイザー、文化と教育の先進自治体連合総合アドバイザー、一般財団法人武蔵野市開発公社フェローほか

国土交通省や地方自治体、業界団体の各種委員・アドバイザー等を歴任。

主な著書に『本当に住んで幸せな街 全国官能都市ランキング』（光文社新書）がある。

■運営団体

法人名： NPO法人CHAr（一級建築士事務所／旧モクチン企画）

代表者： 代表理事 連 勇太朗（むらじ・ゆうたろう）

本社： 東京都大田区蒲田1-2-16

ウェブサイト： https://www.studiochar.jp

関連サービス：

●築古賃貸の再生アイディア「モクチンレシピ」：https://mokuchin-recipe.jp/

●地域密着型不動産会社との伴走プログラム「パートナーズ」：https://www.char-partners.jp/

●まちなかデベロッパーとは：https://www.char-partners.jp/machinaka_developer

■本件に関するお問い合わせ

info@studiochar.jp