「LINEマンガ インディーズ」にてスターツ出版の7編集部と共同のマンガ賞「スターツ出版 NEXTマンガグランプリ」を開催！グランプリは賞金100万円＆連載権

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/ のマンガ投稿サービス「LINEマンガ インディーズ」において、スターツ出版(本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治)のコミック雑誌・コミックレーベル「BeLuck COMICS」「Berry’s fantasy」「comicグラスト」「comicゼライズ」「comic berry's」「noicomi」「OZcomics」の7編集部と共同で、オリジナルマンガ作品を公募するマンガ賞「スターツ出版 NEXTマンガグランプリ powered by LINEマンガ インディーズ」を本日6月22日（月）より開催します。

■「スターツ出版 NEXTマンガグランプリ powered by LINEマンガ インディーズ」詳細：

https://manga.line.me/lp/event/gp_starts2026(https://manga.line.me/lp/event/gp_starts2026)

マンガ投稿サービス「LINEマンガ インディーズ」にて、このたび新たな才能の発掘を目的に、スターツ出版のコミック編集部と共同で「スターツ出版 NEXTマンガグランプリ powered by LINEマンガ インディーズ」を開催します。

選考にはスターツ出版のコミック雑誌・コミックレーベルである「BeLuck COMICS」「Berry’s fantasy」「comicグラスト」「comicゼライズ」「comic berry's」「noicomi」「OZcomics」の7編集部が参加し、オリジナルマンガ作品を公募します。

グランプリに輝いた作品には、賞金100万円と、「スターツ出版各媒体＆LINEマンガ」での連載権が贈呈されます。また、そのほかの各賞にも賞金をご用意しており、7編集部いずれかの担当編集が付くものもあります。

形式は横読みマンガが対象で、作品ジャンルは不問です。また、完成原稿部門だけでなくネーム部門の募集もあります。

ぜひとも奮ってご参加ください。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■「スターツ出版 NEXTマンガグランプリ powered by LINEマンガ インディーズ」概要

詳細URL：https://manga.line.me/lp/event/gp_starts2026

応募期間：2026年6月22日（月）～2026年9月13日（日）23：59

＜各賞について＞

・グランプリ 賞金100万円、「スターツ出版各媒体＆LINEマンガ」連載権、担当付き

・準グランプリ 賞金10万円、「スターツ出版各媒体＆LINEマンガ」連載権、担当付き

・優秀賞 賞金5万、担当付き

・ネーム賞 賞金5万円、担当付き

・特別賞 賞金1万円

※特別賞を除き、受賞者には7編集部いずれかの担当編集が付きます。

＜選考スケジュール＞

応募締め切り：2026年9月13日（日）23：59

結果発表：11月上旬予定

＜応募要項＞

横読みマンガを大募集！

ページ数規定なし

作品ジャンル不問

＜応募方法＞

マンガ部門とネーム部門で応募方法が異なりますのでご注意ください。

詳細は特設ページ（https://manga.line.me/lp/event/gp_starts2026）をご確認ください。

■LINEマンガ WEBTOON STUDIOについて

「LINEマンガ WEBTOON STUDIO」は、「LINEマンガ」オリジナルのウェブトゥーン・横読みマンガを生み出す企画・制作・編集部門です。

さまざまなかたちで作品・クリエイターを大募集しています。

URL：https://manga.line.me/lp/event/original

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower