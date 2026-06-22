2.5次元アイドルグループ「いれいす」×JR東海リテイリング・プラスが初コラボ！限定特典付き『いれいす駅弁』が7月4日（土）より各日数量限定で発売決定！

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）所属の2.5次元アイドルグループ「いれいす」は、旅のときめく思い出に残る食体験をお届けするオリジナル駅弁ブランド「車窓食堂」とのコラボレーション商品として、「車窓食堂」の定番商品『東海道新幹線弁当』に、本商品限定デザインパッケージを使用した『いれいす駅弁』を、2026年7月4日（土）から“販売日および各日数量限定”で発売いたします。

本商品は、「いれいす Summer Tour 2026 Irregular Vacation -Colorful Street-」の開催に合わせ、“販売日および各日数量限定”でご用意するコラボ駅弁です。

いれいすの“ファンの皆さまにライブを楽しんでほしい”という想いと、車窓食堂の“駅弁を通してこころ豊かな移動時間をお届けしたい”想いが重なり、今回、ライブへの期待に胸を膨らませる時間もかけがえのない思い出としてお楽しみいただけるよう、本コラボレーションが実現しました。

パッケージはツアービジュアルを使用したオリジナルデザイン。さらに限定ノベルティも付属し、ライブに向かう思い出を持ち帰ることができる仕様でお届けいたします。

“おいしい旅を、駅弁から。”――ツアーへ向かうひとときに、ぜひ『いれいす駅弁』をお楽しみください。

■商品概要

いれいす駅弁 1,580円（税込）

ツアービジュアルを使用したオリジナルデザインパッケージとお品書き、限定ノベルティ「チケットホルダー（全6種・ランダム）」が1枚付属します。

深川めしやみそかつ、エビフライなど、東海道沿線のグルメをお楽しみいただけます。

＜販売日＞

・2026年7月4日（土）

・2026年7月5日（日）

・2026年7月11日（土）

・2026年8月1日（土）

・2026年8月6日（木）

・2026年8月15日（土）

・2026年8月16日（日）

・2026年9月21日（月・祝）

・2026年9月22日（火・祝）

＜販売店舗＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/127_1_38cfee84e8ac199f1ee1aa5cb0c919fd.jpg?v=202606220451 ]

【注意事項】

・各販売店舗の販売数量は日により増減いたします。状況によっては販売個数を制限する場合がございます。

・東海道新幹線の改札内にある店舗のご利用は乗車券類または入場券が必要となります。

・商品のご予約・お取り置きはできません。

・数に限りがございます。なくなり次第終了となります。ご了承ください。

■いれいす Summer Tour 2026 Irregular Vacation -Colorful Street-

「いれいす」は、2026年7月4日（土）の千葉・森のホール21公演を皮切りに、全国13都市14会場を巡る夏ツアー『いれいす Summer Tour 2026 Irregular Vacation -Colorful Street-』を開催いたします。

本ツアーは、9月22日（火・祝）の千葉・LaLa arena TOKYO-BAY公演まで、約3か月にわたり全国各地で開催される予定です。今回のコラボ駅弁には本ツアーのビジュアルを使用しており、新幹線の車内や旅の道中を通じて、ツアーと連動した特別な体験をお楽しみいただけます。

タイトル：

いれいす Summer Tour 2026 Irregular Vacation -Colorful Street-

チケット・公演情報：

詳細はいれいす公式HPをご確認ください。

https://ireisu.com/live/

■いれいすとは

「いれいす（イレギュラーダイス）」は、2020年10月9日に結成されたVOISING所属の2.5次元アイドルグループ。歌ってみた動画やオリジナル楽曲、バラエティ企画、生配信など、ネット発の活動を軸に毎日コンテンツを発信しながら、リアルライブや企業コラボなど活動の幅を広げ続けています。

2024年2月には、結成当初から掲げていた“日本武道館ライブ”を実現。さらに同年11月30日（土）・12月1日（日）には、グループ初となるドーム公演をベルーナドームにて2日間開催しました。2025年夏には、「いれいす」として初となる全国アリーナツアーを開催し、約9万人を動員。2026年夏には、全国13都市14会場を巡るツアーの開催を予定しています。

メンバー



＜左＞上：-hotoke-

中：初兎

下：りうら



＜右＞上：If

中：悠佑

下：ないこ

■会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/127_2_83c22c3db2b18416eb878616351263f2.jpg?v=202606220451 ]