株式会社中日新聞社

株式会社中日新聞社(本社:名古屋市中区、代表取締役社長:大島 宇一郎)は、愛知県知多市新舞子に2026年11月下旬に開業予定の「Arte Museum Nagoya（アルテミュージアムナゴヤ）」を運営する合弁会社に出資することをお知らせいたします。

「Arte Museum(アルテミュージアム)」は、ソウルを拠点とするデジタルデザイン企業「d’strict」が手がける、全世界累計来場者数1,200万人を突破し、世界的に人気を誇るイマーシブミュージアムです。なお、Arte Museum Nagoyaについての詳細は、d’strictが発表しました別紙資料をご参照ください。

Arte Museum Nagoya

所 在 地 : 愛知県知多市新舞子字大瀬8-22他

交 通 : 名鉄常滑線「新舞子」駅 徒歩3分

敷地面積 : 6,496.62m2(1,965.23坪)

規模構造 : 鉄骨造 地上2階建

延べ面積 : 5,385.61m2(1,629.15坪)

着 工 : 2025年11月

竣 工 : 2026年10月(予定)

中日新聞社プレスリリース

d’strictが発表した別紙資料

https://prtimes.jp/a/?f=d22390-325-18223e37348cd6872ce7b43ea56c0e15.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d22390-325-4265cf850d43f8c5c4b8ce8d566b27d5.pdf

本件問い合わせ先

株式会社中日新聞社 経営企画室 新規事業部（担当：佐藤） shinki-j@chunichi.co.jp