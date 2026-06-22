カバヤ食品『塩分チャージ』の調剤薬局展開拡大施策　高知県「よどやドラッグ」の調剤薬局でも販売開始

カバヤ食品株式会社

カバヤ食品株式会社は、汗をかく人を応援するミネラル＊入りタブレット『塩分チャージタブレッツ（以下、塩分チャージ）』の販売チャネル拡大の一環として、新たに株式会社よどやが運営する「よどやドラッグ」に併設する調剤薬局15店舗で、2026年6月23日（火）より『塩分チャージ』を販売開始しますので、お知らせします。

また同日より、来局されたお客様に対して店舗スタッフが、『塩分チャージ（4粒入り）』と『汗とミネラル＊補給』に関するリーフレットの提供を行います※。

＊本リリース内の「ミネラル」は塩分とカリウムを指します

※無くなり次第終了します

画像提供 株式会社よどや

屋外作業や通勤・通学時、スポーツ、ランニング、ウォーキング、ヨガ、サウナなど、体温や気温・室温などの上昇による発汗は、人体から水分とともに塩分などのミネラルも失われます。

地球温暖化に伴う気温上昇や暑い時期の長期化に加え、美容・健康意識の高まりを背景とした発汗を伴う運動や趣味の浸透・多様化が進み、発汗シーンは季節を問わず広がっており、『塩分チャージ』が提唱する発汗時の「水分＋ミネラル＊補給」需要は、今後、年間を通して広がりが期待される中で、当社は販売チャネルの拡大に取り組んでいます。

その中で、近年の健康意識の高まりやセルフケアニーズ拡大を受け、処方薬の提供に留まらず、日常の健康管理を身近に相談できる場としての役割を担う調剤薬局は、発汗時のミネラル＊補給ニーズに寄り添う『塩分チャージ』にとって、重要なお客様との接点であると考えています。

高知県に根差した「よどやドラッグ」は、商品販売にとどまらず、お客様一人ひとりに寄り添いながら、専門性の高い情報提供と適切な商品提案を通じて、お客様の美と健康につながる食事や運動など生活の根本的なサポートもできる「総合健康企業」です。高知市と民間企業などが取り組む「こうち合同熱中症対策健康会議」に参加するなど、地域の健康課題解決に積極に取り組んでいます。

こうした当社と「よどやドラッグ」の想いを踏まえ、この度、「よどやドラッグ」に併設する調剤薬局内での『塩分チャージ』展開が実現しました。また今回の展開に合わせて、当社が「よどやドラッグ」の店舗スタッフ向けに発汗シーンで水分とともにミネラル＊をとることなどに関する説明会を開催することで、店舗スタッフの皆さんとお客様の接点拡大や良好な関係構築をサポートします。

当社は今後も、『塩分チャージ』の販売チャネル拡大を推進するとともに、発汗時の「水分＋ミネラル＊補給」の大切さを広く発信し、生活者の幅広いニーズに応えてまいります。

【「よどやドラッグ」に併設する調剤薬局 販売概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30852/table/112_1_211d6e2ee503ee7c49f9b45510bea43e.jpg?v=202606220451 ]

※本製品は清涼菓子です。疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません

※発汗時は水分補給とあわせて、体調や活動量に応じてお召し上がりください

※塩分摂取制限を受けている方や治療中の方は、医師・薬剤師等にご相談ください

（ご参考） ≪『塩分チャージ』について≫

■発汗で失われる塩分とカリウムを“適度に”“おいしく”“手軽に”とれるラムネタイプのタブレット

■汗に含まれるミネラル＊に着目した製品設計

■発汗時の水分補給シーンに合わせて、1粒あたり食塩相当量約0.1gの塩分などのミネラルを手軽にとることができます

■キャンディチップ入りのため噛んで崩れやすく、口どけも良く、適度なミネラル＊を手軽にとれる

「塩分チャージ」はカバヤ食品(株) の登録商標です。

＊本リリース内の「ミネラル」は塩分とカリウムを指します

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30852/table/112_2_911d794f26d3c58ed6429a9bd2618d77.jpg?v=202606220451 ]『塩分チャージタブレッツ』ブランドページ :https://www.kabaya.co.jp/catalog/chargetablets/enbun/『塩分チャージタブレッツ』Xアカウント :https://x.com/kabaya_charge