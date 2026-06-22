【6/29～】フルパラコース「スイパラ農園 最強期間」開催！4種の最強フルーツをファーストプレートでお届け

4種の最強フルーツをファーストプレート限定でご提供

井上商事株式会社

スイパラ農園が自信を持ってオススメする最強フルーツ4種をファーストプレート限定でご提供。

高級フルーツ4種が一度に楽しめる贅沢な時間をお過ごしください。

宮崎や沖縄の「マンゴー」

太陽をいっぱい浴びて育ったマンゴーは、

芳醇で強い香りと、とろけるような甘さが特徴です。

宮古島や夕張の「メロン」

糖度の高い宮古島メロン、または香り高くジューシーな夕張メロンのどちらかを、ファーストプレート限定でお楽しみいただけます。

北海道や山形の「さくらんぼ」

６月中旬から7月上旬が食べごろの旬の期間が短い高級フルーツ。スイパラ農園の契約農家さんから直接仕入れた選りすぐりのさくらんぼをぜひご堪能ください。

「もも」は食べ放題でお届け

・山梨や岡山などの「もも」

甘くてみずみずしい夏のフルーツをぜひお楽しみください！

フルパラコース限定スイーツ 人気の「メロンタルト」が登場！

メロンタルト

メロンを贅沢に使用したタルト。メロンの上品な甘さとホイップクリームの相性がとても良く、多くのお客様からご好評をいただくスイパラ自慢の限定スイーツです。

※青肉または赤肉どちらかのご提供となります。

※数量限定となりますので、当日のご提供がない場合がございます。

「フルパラコース スイパラ農園 最強期間」概要

【期 間】

2026年6月29日（月）～

※なくなり次第終了

【内 容】

4種の最強フルーツをファーストプレート限定でお届け。

ー提供フルーツ：もも・マンゴー・メロン・さくらんぼ



ももを食べ放題でお届け！

みずみずしい夏のフルーツの代表格である「もも」の甘さをお楽しみください。

「マンゴー」「さくらんぼ」「メロン」がフルパラコース限定のファーストプレートとして登場。

そして「もも」を食べ放題でご提供。甘くてみずみずしい夏のフルーツを好きなだけお楽しみください。

さらに、フルパラコース限定スイーツとして「メロンタルト」。

その他、スイパラオリジナルスイーツやフードの食べ放題に加え、ドリンクバー、ハーゲンダッツ・イルジェラート食べ放題、サラダバーやフライドポテト食べ放題もご利用いただけます。

【対象コース】

フルパラコース スイパラ農園 最強期間 ※制限時間100分

【料 金】

【平日】大人3,600円 ／ 小人1,800円（税込）

【土・日・祝】大人3,990円 ／ 小人1,800円（税込）

【対象店舗】

スイーツパラダイス全店舗

※「最強フルーツ」は当社フルーツ企画内における構成・品質に基づくグレード表現です。

※フルーツの大きさや味わいには個体差がございます。

※京都河原町OPA店・広島パルコ店・上野マルイ店・名古屋スパイラルタワーズ店・名古屋パルコ店・梅田店・新宿東口店・横浜ビブレ店では「オーダー形式」専用のスイーツを食べ放題でご提供しております。

※上野マルイ店ではパスタの食べ放題での提供・サラダバーの提供を行っておりません。

※入荷状況等の影響で、提供品種・量は店舗や時期によって異なります。

また、予告なく当日の提供を終了する場合がございますのでご了承ください。

※写真は全てイメージです

詳細を見る :https://www.sweets-paradise.jp/news/news_cat/2026/06/18/29657/