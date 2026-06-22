大迫力のアート「わらアート」制作に協力していただくサポーターを募集しています！

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新潟市

　新潟市最大の農地面積を誇る西蒲区を舞台として、稲わらでつくった巨大なオブジェを展示するイベント「わらアートまつり」を今年も８月２９日（土）から開催します。


　開催にあたり、わらアート作品の制作にご協力いただけるサポーターを募集しています。夏の思い出づくりに、ぜひご参加ください。




「わらアートまつり」とは

　新潟を象徴する稲作農業の副産物である稲わら。


　わらアートまつりでは、「稲わら」を活用した巨大なアート作品を制作・展示しています。


　アート作品１体に約２００Kgの稲わらが使われる大迫力の作品は、武蔵野美術大学（東京都）と長岡造形大学（新潟県）の学生達がデザイン。リアリティのある作品で、毎年たくさんの人を楽しませています。



過去の展示作品１

　　　　　　過去の展示作品２

制作サポーター募集概要

制作期間：　令和８年８月２１日（金）～８月２８日（金）


　　　　　　※１日間だけの参加や、複数日の可能も可能。


制作時間：　１.９時～１２時、２.１４時～１７時


　　　　　　※１.と２.を通しての参加も可能。


対 象 者 ：　高校生以上　※成人の方と同伴であれば、小中学生も参加可能


募集人数：　各日２０名程度（応募者多数の場合は抽選）


制作場所：　上堰潟公園（新潟市西蒲区松野尾１番地）


持 ち 物 ：　昼食、飲み物等


　　　　　　※屋外での作業のため、作業に適した服装でご参加ください。



制作風景１

　　　　　制作風景２

制作風景３

応募方法

・新潟市オンライン申請システム（e-NIIGATA）より応募してください


e-NIIGATAはこちらから :
https://lgpos.task-asp.net/cu/151009/ea/residents/procedures/apply/bd63d3a5-f665-4bd8-b8cf-7b1d9cc2f556/start

　※郵便や電子メールでも受け付けています。詳しくはお問合せください。



・応募締切：令和８年７月３１日（金）




（お問い合わせ先）


　新潟市西蒲区役所　産業観光課 観光交流・商工室


　電　話　0256-72-8417


　F A X 　0256-82-5100


　E-mail　sangyo.nsk@city.niigata.lg.jp