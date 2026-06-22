大迫力のアート「わらアート」制作に協力していただくサポーターを募集しています！
新潟市
過去の展示作品１
過去の展示作品２
制作風景１
制作風景２
制作風景３
e-NIIGATAはこちらから :
https://lgpos.task-asp.net/cu/151009/ea/residents/procedures/apply/bd63d3a5-f665-4bd8-b8cf-7b1d9cc2f556/start
新潟市最大の農地面積を誇る西蒲区を舞台として、稲わらでつくった巨大なオブジェを展示するイベント「わらアートまつり」を今年も８月２９日（土）から開催します。
開催にあたり、わらアート作品の制作にご協力いただけるサポーターを募集しています。夏の思い出づくりに、ぜひご参加ください。
「わらアートまつり」とは
新潟を象徴する稲作農業の副産物である稲わら。
わらアートまつりでは、「稲わら」を活用した巨大なアート作品を制作・展示しています。
アート作品１体に約２００Kgの稲わらが使われる大迫力の作品は、武蔵野美術大学（東京都）と長岡造形大学（新潟県）の学生達がデザイン。リアリティのある作品で、毎年たくさんの人を楽しませています。
過去の展示作品１
過去の展示作品２
制作サポーター募集概要
制作期間： 令和８年８月２１日（金）～８月２８日（金）
※１日間だけの参加や、複数日の可能も可能。
制作時間： １.９時～１２時、２.１４時～１７時
※１.と２.を通しての参加も可能。
対 象 者 ： 高校生以上 ※成人の方と同伴であれば、小中学生も参加可能
募集人数： 各日２０名程度（応募者多数の場合は抽選）
制作場所： 上堰潟公園（新潟市西蒲区松野尾１番地）
持 ち 物 ： 昼食、飲み物等
※屋外での作業のため、作業に適した服装でご参加ください。
制作風景１
制作風景２
制作風景３
応募方法
・新潟市オンライン申請システム（e-NIIGATA）より応募してください
e-NIIGATAはこちらから :
https://lgpos.task-asp.net/cu/151009/ea/residents/procedures/apply/bd63d3a5-f665-4bd8-b8cf-7b1d9cc2f556/start
※郵便や電子メールでも受け付けています。詳しくはお問合せください。
・応募締切：令和８年７月３１日（金）
（お問い合わせ先）
新潟市西蒲区役所 産業観光課 観光交流・商工室
電 話 0256-72-8417
F A X 0256-82-5100
E-mail sangyo.nsk@city.niigata.lg.jp