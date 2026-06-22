発売前に重版決定。Amazonランキング上位の書籍『四毒抜きダイエット』発売

合同会社Release

合同会社Releaseは、書籍『四毒抜きダイエット』をフォレスト出版より出版いたしました。本書は、ギルトフリー領域のブランドを展開するも、ダイエットに苦労した榎 弥生氏が執筆し、ベストセラー“四毒抜きのすすめ”の著者 吉野 敏明氏が監修した書籍で、2026年6月22日（月）より順次発売します。

「グルテンフリーのその先へ。“小麦抜きだけではない”食習慣の見直し」

厚生労働省の調査によると、国内の肥満者は男性約3人に1人、女性約5人に1人に上ると言われています。ダイエット関連市場は2兆円規模に拡大り、グルテンフリーやギルトフリーなど、身体への負担や罪悪感の少ない食を選ぶライフスタイルが広がるも肥満率の改善は見られていません。そんな中、いま注目されているのは、さらに一歩進んだ“食習慣そのものの見直し”です。小麦を控えるグルテンフリーにとどまらず、植物油・乳製品・甘いものまで含めて日々の食生活を見直す「四毒抜き」は、現代人が摂りすぎやすい食品との付き合い方を問い直す新たなアプローチです。

書籍『四毒抜きダイエット』では、この考え方を著者・榎 弥生氏の実体験を通じてダイエットに応用。本書では、3カ月で-20kgを実現した榎氏が、自身の経験や、監修者 吉野氏の知見を元に、四毒抜きダイエットの考え方や現代の食生活における意義、実践方法についてレクチャーしています。既に50人以上のモニターが榎氏のコーチングをもとに四毒抜きダイエットに挑戦した結果も掲載されています。

「四毒抜きダイエット」を著者が直接サポートするオンラインコーチングサービスの事前登録受付を開始

四毒抜きダイエットは、「小麦・植物油・乳製品・甘いもの」を控えるというシンプルな方法ですが、現代の食生活に慣れている人が継続して実践するのは簡単ではありません。自身が困難を乗り越え、四毒抜きダイエットを継続できている著者の経験や、著者がこれまで50人以上の四毒抜きダイエットをコーチングしていた経験から、無理無く続けられることをサポートするオンラインコーチングサービス「EAT RETREAT」を開始予定です。短期のプログラムで、継続するコツを掴んでもらうことで、無理無く続けられ健康的なダイエット成功を目指します。現在は、ウェイティングリストの登録を受け付けております。

サービスサイト：https://eat-retreat.jp/

◆会社概要

会社名 ：合同会社release（リリース）

所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

代表取締役： 榎 弥生

業務内容 ： オンラインコーチング・オンラインプログラムの企画・運営

URL ： https://yayoi-enoki.com/



◆本書概要

書籍名 ： 四毒抜きダイエット

著者 ： 榎 弥生

監修者 ： 吉野 敏明

ページ数： 336ページ

価格 ： 1,870円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年6月22日（※以降順次）

Amazon：https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803800/forestpublish-22/

◆登壇者プロフィール

榎 弥生（えのき やよい）

合同会社Release 代表取締役。滋賀県出身。大手芸能プロダクションにスカウトされ所属し、タレントとして活動後に独立・起業。ギルトフリースイーツブランドを立ち上げ、グルテンフリーの商品開発、企画、企業向けの商品プロデュース実績を持つ。起業後、太り始め25kg増。20種類以上のダイエット法を実践しながら、身体の原理原則を独学で学び健康的に痩せる方法を見いだす。3ヶ月で20kgの減量に成功し、心身ともにバランスの取れたライフスタイルを確立。現在は【四毒抜き】をベースとした食事療法を軸に、カラダの内側から整えるオンラインコーチングサービス「EAT RETREAT」を主宰。心と身体が整う新しいウェルネススタイルを提案している。

吉野 敏明（よしの としあき）

書籍『四毒抜きダイエット』監修者。歯科医師、歯周病専門医、歯学博士。岡山大学卒業後、東京医科歯科大学で再生治療およびレーザー治療の研究に携わり、臨床にも従事。歯周病治療を専門領域としながら、東洋医学と西洋医学、全身と口腔を包括的に捉える医療に取り組んできた。著書に『四毒抜きのすすめ 小麦・植物油・乳製品・甘いものが体を壊す』などがある。本発表会では、監修者の立場から「四毒抜き」の考え方や、食生活を見直す意義について解説するとともに、榎氏とのトークセッションを通じて、実践による変化や今後の展望について語る。YouTubeチャンネル「吉野敏明チャンネル～日本の病を治す～」フォロワーは約58万人。



◆本件に関するお問合せ：

合同会社Release広報担当

release_pr@baku-inc.com

080-3444-3125