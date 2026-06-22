総申込者1,500名、満足度90%を記録！リンクアンドモチベーション主催、初のグローバルHRイベント「HR-X Asia」が好評のうちに閉幕！

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170）は、2026年6月10日(水)・11日(木)の2日間にわたり、初のグローバルHRイベント「HR-X Asia」をオンラインにて開催いたしました。

開催内容

本イベント「HR-X Asia」は、シンガポール、ベトナム、タイをはじめとするアジア各国の実践事例や挑戦に焦点を当てたイベントです。各企業が直面した課題や意思決定の背景を掘り下げながら、グローバル組織・人材戦略における「次の一手」を考えるための場として開催されました。



当日は、アジア市場で組織変革に取り組む大手企業の経営層や海外事業責任者、CHROに加え、今後の海外進出を見据える企業のリーダーなどから約1,500名の申し込みがありました。事後アンケートでは、参加者の90％が「満足」と回答いただきました。



※イベント特設サイトはこちら(https://www.motivation-cloud.com/seminar-hrx/asia2026?utm_source=google&utm_medium=organic)

参加者の声（一部抜粋）

「ASEAN地域でのビジネス、育成、採用、リーダーシップをHRとしてどのように推進されているのかを肌で感じることができました。ありがとうございました。」

「海外拠点での取り組み、落とし込み（日本での取り組みとの相違点）を聞けて大変有意義でした。」

「海外進出する企業は同様の問題を抱えていることを改めて知り、どのような考えで解決、改善を目指しているか参考になりました。」

「現地で成功裏にビジネスを展開している企業が限られる中、日系企業としてのDNAを維持しながら、それを現地市場に適切にローカライズし、事業を発展させている点に大きな感銘を受けました。」

「文化を活かした組織変革など、実践に活かせる項目が多く、大変参考になりました。」

「日系企業の海外での活躍に関して、人事面からも話を聞く機会が殆ど無いため、大変勉強になりました。」

イベント概要

・イベント名 ：HR-X Asia

・開 催 日 時 ：2026年6月10日(水)・11日(木)の2日間

DAY1：11:00～12:00 / 13:00～14:00（いずれも日本時間）

DAY2：12:00～13:00 / 13:00～14:00（いずれも日本時間）

・開 催 形 式 ：オンライン

・総申込者数 ：1,500名

・主 催 企 業 ：株式会社リンクアンドモチベーション

・協賛企業 ：株式会社日本経済新聞社 株式会社ASIA to JAPAN

・登壇者 ：

■アジア大洋州住友商事グループ CAO & CFO

CEO for Singapore Operation 柿原 大輔 氏

■Murata Electronics Singapore (Pte.) Ltd.

Managing Director 丹羽 啓之 氏

■Link and Motivation Inc. 執行役員(グローバル統括)

Link and Motivation Singapore CEO 近藤 俊弥

■Nitto Denko Tape Materials (Vietnam) Co., Ltd.

General Director 玉置 智雄 氏

■MHI Aerospace Vietnam Co., Ltd.

General Director 市川 貴之 氏

■LINK AND MOTIVATION VIETNAM CO., LTD.

General Director 谷原 拓也

■Hakuhodo International Thailand Group CEO 伊藤 弘毅 氏

■Link and Motivation (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長 田中 峻

■株式会社ASIA to JAPAN 代表取締役社長 三瓶 雅人 氏 （講演順）

リンクアンドモチベーションの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・資本金：13億8,061万円

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

・創業：2000年4月

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション