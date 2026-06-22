【株式会社デイトナ】足つきの不安を解消！！極厚底の防水ライディングシューズ「DS-505 T-WPシューズ」を発売

株式会社デイトナ

株式会社デイトナ（静岡県周智郡森町一宮4805 代表取締役 織田哲司、以下「デイトナ」）は、極厚底で足つき性が大幅に向上する「DS-505 T-WPシューズ」を発売いたしました。

DS-505 T-WPシューズ

ブラックグレーブラウン

足つきの不安を解消する極厚底の防水ライディングシューズ。つま先から母指球で約5cm、かかとで約6cmの高さを確保し足つきを大幅に向上。シフト操作を考えた独自設計のソールは、極厚ながら自然で違和感の少ない操作性を実現。底面はつま先立ちでも路面をしっかり捉えるハイグリップ合成ラバーソールを採用。自然な反りを持たせたつま先は、ツーリング先でバイクを降りた後も歩きやすい形状です。極厚底ながら軽量で、スニーカー感覚で履けるデザインは、小柄な方はもとより、シート高が高いアドベンチャーモデルなどにお乗りの方にもおすすめです。

・カラー：ブラック / グレー / ブラウン

・サイズ：22.5～28.0cm（0.5cm刻み）



【 特許出願中 】

母指球部 約5cm・かかと部 約6cm の極厚ソールかかとはシフト操作がスムーズになる斜めカット。厚底ながらシフト操作がしやすい形状ミッドソールにEVA、アウトソールには合成ゴムを採用。軽量で滑りにくいかかと部は安全性高い樹脂パーツを採用。背面にはリフレクタープリントを配置し、視認性を向上靴底～リール下部まで防水フィルムを内蔵中間の溝で曲がるので、歩きやすさを邪魔しないシフトパッド調整が簡単なダイヤルリール。くるぶしには隠しパッドも内蔵着用イメージ着用イメージ着用イメージ

・DS-505 T-WPシューズ 標準価格（税込）\14,850(https://www.daytona.co.jp/products/series/detail/902/)

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株式会社デイトナについて

株式会社デイトナ本社・テストコース

株式会社デイトナは、静岡県周智郡森町に本社を置くオートバイアフターパーツメーカーです。昭和47年（1972年）の設立以来、バイク文化の創造企業としてチャレンジを続け、独自の企画開発力でバイクライダーのニーズに対応する商品・サービスを提供することで、世界のライダーに支持されるブランドを目指しています。

株式会社デイトナ

所在地 ：静岡県周智郡森町一宮4805

代表者 ：代表取締役社長 織田哲司

URL ：https://www.daytona.co.jp