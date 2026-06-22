「案件を自ら生み出す営業人財・組織のつくり方」 御用聞き営業・待ちの営業からの脱却　7月28日無料セミナー開催　株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2026年7月28日開催 案件を自ら生み出す営業人財・組織のつくり方セミナー

市場環境の変化、競争激化、顧客ニーズの高度化――。

現在、多くの企業において、「待っていても案件が生まれない時代」に突入しています。

しかし実際の営業現場では、

「既存顧客から依頼された案件への対応が中心」

「営業ごとの成果差が大きい」

「一部のベテランに案件創出が依存している」



といった課題を抱える企業が少なくありません。



特に、法人営業が中心となる企業においては、長年の取引関係や技術対応を重視する営業文化が根強く、“御用聞き営業”から抜け出せないケースも多く見受けられます。



一方で、成果を上げ続ける企業では、営業担当者自身が顧客課題を発見し、新たなテーマや案件を自ら創り出す営業スタイルへと変化しています。



本セミナーでは、「呼ばれた案件に対応する営業」と「案件を自ら生み出せる営業」の違いを整理しながら、案件創出型営業人財をどのように育成・組織化していくべきかを、実際の事例を交えて解説します。



営業の属人化を解消したい企業様、提案型営業へ転換したい企業様、営業組織の変革を進めたい企業様にとって、実践的なヒントを得ていただける内容です。



【このような方におすすめ】

本セミナーは、営業部門・営業企画部門・人材開発部門の方々に向けた内容です。

特に、以下のような課題を感じている企業様に適しています。

営業が既存顧客対応中心になっている顧客からの問い合わせ待ち営業になっている営業担当によって成果差が大きい提案営業を推進したいが現場が変わらないベテラン営業への依存度が高い若手営業が案件を作れない市場縮小や競争激化への危機感がある

上記のお悩みをお持ちの企業様は是非ご参加ください。

講師：伊藤 隆裕 社会産業イノベーション株式会社代表取締役

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006601post_221.php

1979年生まれ。大学卒業後2003年(株)リクルート入社、HR事業の営業・広告ディレクターを担当。延べ300社を超える企業を担当し、製造業・商社・IT・金融・不動産・サービス業など、様々な業界に精通する。約5年間で400回以上のプレゼンテーションを行う。

書き上げた提案書は4000枚以上。

その後、グローバルマーケティング会社にて新興国でのリサーチやマーケティングを行う。2010年～2024年、マーケティング研究協会にて産業財マーケティング、産業財イノベーション、産業財営業力強化研修などを担当する。

2024年～社会産業イノベーション株式会社 代表取締役としてBtoB企業を中心に支援活動を行う。(社)日本産業カウンセラー協会認定 産業カウンセラー

セミナープログラム：

１.「呼ばれた案件の商談しかできない営業」と「新しい案件を作れる営業」の違い



２.事例付き：案件創出ができる人財・組織に変革する（作り上げる）方法



３.まとめ/質疑応答/アンケート回答

開催概要：

開催日時：2026年7月28日(火) 13:00~14:30

開催方法：オンラインセミナー

ご参加無料

1社につき3名様までお申込みいただけます

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006601post_221.phpマーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「小売業への営業力強化（トレードマーケティング）」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/