【CASETiFY】CASETiFY、初となるトリプルコラボレーション「トイ・ストーリー | ピースマイナスワン : THE FIRST FAN」コレクションを発表

Casetagram Limited「トイ・ストーリー | ピースマイナスワン : THE FIRST FAN」コレクション

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性豊かなライフスタイルを提案するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）(https://www.casetify.com/)」は、ディズニー、そしてディズニー＆ピクサーの大人気映画『トイ・ストーリー』、さらに、多面的なクリエイティブビジョンで世界的な支持を集めるレーベル『ピースマイナスワン』とのトリプルコラボレーションを発表いたします。本コラボレーションでは、今までにない全く新しい限定アートワークを展開。ピースマイナスワンを象徴するデイジーのモチーフと、映画のキャラクターたちを融合させた特別なデザインが誕生しました。

「トイ・ストーリー | ピースマイナスワン : THE FIRST FAN」コレクション

世代を超えて愛され続けるキャラクターたちへのオマージュとして制作された本コレクションは、『トイ・ストーリー』の人気キャラクターたちと、CASETiFYのグローバルiCONであり、ピースマイナスワンの創設者であるG-DRAGONならではの独創的な美学を掛け合わせたデザインが特徴です。パーソナライズ可能なアイテムを通じて、両ブランドのビジョンを融合し、ファッションとポップカルチャーが交差する新たな表現を実現しました。「初めての友情」という誰もが共感できる懐かしさを、世界に一つだけのアクセサリーへと昇華。幼い頃に抱いた夢や思い出を、日常の中で身近に感じられるコレクションとなっています。

「トイ・ストーリー | ピースマイナスワン : THE FIRST FAN」コレクション

ピースマイナスワンの設立10周年と、『トイ・ストーリー5』の公開という2つの記念すべき節目を祝う本コラボレーション。CASETiFYのシグネチャーであるテックアクセサリーに加え、「トイ・ストーリー | ピースマイナスワン : THE FIRST FAN」限定グッズコレクションも初登場します。世界的なキャラクターグッズプロデューサーPLAY IN THE BOXが手掛けた本カプセルコレクションでは、ファッションアイテムやライフスタイルグッズなど、ブランドを象徴する「デイジー」のジュエルピンをはじめとする厳選された限定アイテムを展開します。

「トイ・ストーリー | ピースマイナスワン : THE FIRST FAN」コレクション

本コレクションは、AppleおよびSamsung Galaxyデバイス対応のスマホケースをはじめ、幅広いテックアクセサリーを取り揃えています。自己表現をテーマにしたデザインとして、お気に入りの『トイ・ストーリー』キャラクターを選び、自分だけの「FIRST FAN」仕様にカスタマイズできる「FIRST FAN Symbol Case」や「The Friendship Case」など、様々なラインアップを展開します。

「トイ・ストーリー | ピースマイナスワン : THE FIRST FAN」コレクション

「トイ・ストーリー | ピースマイナスワン : THE FIRST FAN」コレクションは、CASETiFY公式オンラインストアにて2026年6月24日（水）日本時間17時より発売いたします。



また、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店でもお買い求めいただけます。

コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP(https://www.instagram.com/casetify_jp)、X : @CASETiFY_JP(https://twitter.com/casetify_jp)、LINE : @casetifyjp(https://lin.ee/nVY4Ni4k)) でもご確認いただけます。

また、本コレクションはCASETiFY専用のコラボアプリからもお買い求めいただけます。CASETiFYのアプリ「CASETiFY Colab(https://apps.apple.com/jp/app/casetify-colab/id1571080117)」をダウンロードいただくと、最新のコラボ情報をいち早くキャッチしていただけます。商品画像、動画などを友人に共有することができるだけでなく、お支払い情報、配送先住所、デバイスサイズなどの情報を保存しておけるので、ご購入手続きがよりスムーズに行っていただけます。

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「トイ・ストーリー | ピースマイナスワン : THE FIRST FAN」コレクション

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●商品内容：

スマホケース (Apple、Samsungデバイスに対応)、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

●価格：

スマホケース 6,050円（税込）～

テックアクセサリー 3,740円（税込）～

●発売日：

CASETiFY オンラインストア 発売：2026年6月24日（水）日本時間17時

実店舗 ：2026年6月24日（水）各店舗オープン時間

●販売場所：

CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

●コレクションサイト：

https://www.casetify.com/ja_JP/co-lab/toy-story-peaceminusone

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CASETiFYについて

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CASETiFYは、革新的な保護機能と自由なカスタマイズで日常のアクセサリーを進化させる、グローバルライフスタイルブランドです。2011年の創業以来、全世界で2,000万台以上のスマホケースを販売し、テックアクセサリー分野で最大規模のカスタマイズプラットフォームを運営。ロサンゼルスと香港に本社を置き、世界50以上の直営店舗を展開しています。これまで、キャラクター、アーティスト、ファッションやクリエイターなど多彩なジャンルとのコラボレーションを実施し、世界中の注目を集めてきました。高い保護機能と最先端のデザインを活かし、テクノロジーを通じた自己表現の可能性を常に広げ続けています。

www.CASETiFY.com(http://www.casetify.com)

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ピースマイナスワンについて

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ピースマイナスワンは、G-DRAGONによって設立された世界的なファッション＆カルチャーブランドです。

アーティストが描く創造的な世界観を原点に、ファッション、アート、音楽、そして現代カルチャーが交差する領域を探求しています。

革新的なコラボレーションやオリジナルプロジェクトを通じて、個性や自己表現を尊重し、新たなクリエイティビティのあり方を提案し続けています。