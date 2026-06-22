【ロフト】銀座ロフト「dr365(ドクターサンロクゴ)POP UPイベント」

株式会社ロフト

銀座ロフトは、7月20日(月・祝)まで、成分配合や使い心地にこだわったスキンケアブランド「dr365」のPOP UPイベントを開催しています。多様化される悩みにさまざまな角度からアプローチするアイテムがラインナップ。ロフトにおいては、銀座ロフトで初めて展開いたします。

＜銀座ロフト【dr365 POP UPイベント】概要＞

■会期：2026年6月20日(土)～7月20日(月・祝)

■展開場所：銀座ロフト 2階 美と健康雑貨売場

■商品例：※価格は全て税込み



【商品ラインナップ】

●イベント限定 トライアルセット N 3,960円

クレンジングジェル・プレエッセンス・化粧水が約10日間分入ったセット。オリジナルポーチ付き。

●V.C. リリース クレンジングジェル 4,070円

オイル不使用の弾力のあるクレンジングジェル。独自原料「ビタソームカプセルTM※1」などを配合し、角質層までケア。

●V.C. モイスト フォーミングウォッシュ 4,730円

泡タイプの洗顔料。ビタミン※2と保湿成分※3を組み合わせることにより密度の高い泡に。

V.C. モイスト フォーミングウォッシュ

●V.C. プレエッセンス 5,885円

肌のキメを整えることに着目した成分「iVC(R)︎MGA※4」を配合。べたつきが少なく、さっぱりとした使用感。

V.C. プレエッセンス

●V.C. モイストリニューイングローション 4,510円

発酵液成分※5を使用した化粧水。肌になじみやすい、とろみがあるテクスチャー。

●V.C. ドリップステムエマルジョン 4,675円

みずみずしく軽いテクスチャーでありながら、肌を包むクリームのような使用感の乳液。

●V.C. ディープリペアクリーム 5,940円

押すと適正量が出てくるエアレス容器を採用。中身の劣化を防ぎつつ、フレッシュな状態を保てます。

●V.C. UVデイエッセンス N 4,180円

グルタチオン※6やツボクサエキス※６などを配合した日焼け止め。美容液のようなみずみずしい使い心地。

V.C. UVデイエッセンス N

※1…ビタミンC誘導体(ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸)、エリンギウムマリチムムカルス培養液、アセチルテカペプチド-3の３つの原料を一つのカプセルに凝縮し、セラミドによる皮膜でリポソーム化したもの(保湿成分)

※2…3-ラウリルグリセリルアスコルビン酸、ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸、ビスグリセリルアスコルビン酸(整肌成分)

※3…ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、異性化糖、ポリクオタニウム-51

※4…ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸(整肌)

※5…ビフィズス菌培養液(保湿成分)

※6…整肌成分