「WOMAN AI AWARD 2026」ファイナリスト30名が決定、一般投票を開始

一般社団法人Women AI Initiative Japan

一般社団法人Women AI Initiative Japan（所在地：東京都渋谷区、代表理事：國本 知里、以下、WAIJ）は、2026年7月6日（月）に表彰式を開催する「WOMAN AI AWARD 2026」において、二次審査を通過したファイナリスト30名を決定いたしましたので、お知らせいたします。あわせて、ファイナリストを対象とした「一般投票」を2026年6月22日（月）より開始いたします。

本アワードには、北海道から沖縄まで全国23都道府県および海外から122件（自薦・他薦含む）のエントリーが寄せられました。最年少15歳から最年長69歳まで、54歳差に及ぶ幅広い世代による応募の中から、審査員7名による審査を経てファイナリストを選出いたしました。

ファイナリストは、AIに挑戦し自らの選択肢を広げた女性たちです。職種・年齢・地域を問わず集まった“リアルな変化のストーリー”を、AI時代の新たなロールモデルとして広く社会に発信してまいります。また、審査員による各賞の審査とは別に、どなたでも参加いただける「一般投票」も実施いたします。

■ 表彰項目について

事務局にて122件のエントリーを精査した結果、AIとの多様な向き合い方を称えるため、以下の7つの表彰項目を設計いたしました。

■ ファイナリスト一覧（30名／五十音順）

- カンパニー・イノベーター賞：企業・組織の“中の人”として、AI変革を起こした人。- コミュニティ賞：AIを教え、仲間を増やし、活用文化を広げた人。- ソーシャルインパクト賞：公共・教育・NPOなど、社会課題の現場で変化を生む人。- ネクストジェネレーション賞：10～20代の若き旗手。次世代のロールモデルとなる人。- ファウンダー賞：AIを核に、自ら事業を立ち上げ・経営する人。- ライフ・イノベーター賞：「暮らし」の領域をAIで変革した人。- リ・スタート賞：AIに出会い、キャリアを再起動した人。

各表彰項目のファイナリストを、五十音順でご紹介します。最終的な受賞者は表彰式当日に発表いたします。

【カンパニー・イノベーター賞】（10名）

- 安達 真実- 石丸 香織- 伊藤 清香- 岡戸 亜樹- 加藤 紗智子- 北本 珠貴- 木村 千紘- 葛󠄀谷 志帆- 関澤 裕理- にれ

【コミュニティ賞】（2名）

- 長瀬 マキ- 藤本 祥恵

【ソーシャルインパクト賞】（4名）

- 小林 七彩- こやま まゆこ- 南條 詩織- 吉谷 愛

【ネクストジェネレーション賞】（2名）

- 近藤 にこる- 渡邉 茜

【ファウンダー賞】（6名）

- 五十嵐 花凛- 小黒 江莉果- 小野 晴世- 木下 直美- 澤田 ありさ- 外所 祐香

【ライフ・イノベーター賞】（2名）

- 宮崎 真理- 和田 幸子

【リ・スタート賞】（4名）

■ 一般投票について

- 赤井 明日香- 菊池 美穂- 澤田 智馨- 本多 充輝

本アワードでは審査員による各賞の審査とは別に、「一般投票」を実施します。ファイナリストお一人おひとりの素晴らしい挑戦のストーリーを記事化し、WAIJオウンドメディア（https://women-ai-initiative.jp/media）にて公開いたします。

記事内の投票用フォームから、どなたでも投票にご参加いただくことができ、最多得票となった方を「一般投票賞」として表彰予定です。なお、同一人物による重複投票を防ぐため、投票時にお名前・ご所属を確認し、同じファイナリストへのご投票はお一人様1回までとさせていただきます。

＜一般投票のスケジュール＞

・投票締切：2026年7月4日（土）23:59

・結果発表：2026年7月6日（月）表彰式にて発表

▼ファイナリストのストーリーはこちら（順次更新）

https://women-ai-initiative.jp/media/category/AWARD

■ WOMAN AI AWARD 2026 について

本アワードは、AIに挑戦し自分の選択肢を広げた女性を「ロールモデル」として表彰し、その変化の背景にあるストーリーを広く発信するものです。ロールモデルの存在が「AIを学ぶ・触れる」きっかけを生み出し、AI活用の社会的認知を広げていくことを目指します。

表彰にあたっては、「共感性・独自性・変革性」の3軸を審査基準の根幹に置いています。

- 共感性：背景にあるストーリーや課題意識が共感を生み、多くの女性に「私もできるかも」という希望を与えているか。- 独自性：既存の枠にとらわれないAIの活用法や、その人ならではの個性的なアプローチがなされているか。- 変革性：AIを学ぶ前と後で、マインドや行動がどれだけ劇的に変わったか。

特設サイト：https://women-ai-initiative.jp/woman-ai-award2026

■ 審査員（五十音順）

- 朝比奈 ゆり子 氏｜元パーソルテンプスタッフ株式会社 CIO- 川嶋 治子 氏｜ウーマンズリーダーシップインスティテュート株式会社 代表取締役- 後藤 宗明 氏｜一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 代表理事- 白河 桃子 氏｜昭和女子大学 客員教授、iU大学 特任教授、ジャーナリスト、作家- 羽生 祥子 氏｜株式会社羽生プロ 代表取締役社長／著作家・メディアプロデューサー／厚労省脱ワンオペ・共育プロジェクト座長- 藤本 あゆみ 氏｜一般社団法人スタートアップエコシステム協会 代表理事／FoundersNation株式会社 代表取締役社長- 矢田 稚子 氏｜前内閣総理大臣補佐官（賃金・雇用担当）／一般社団法人官民連携DX女性活躍コンソーシアム 代表理事

※役職は現時点での情報です。審査員は予告なく追加・変更する場合がございます。

■ 表彰式概要

ファイナリストの中から選出された各賞の受賞者を、表彰式当日に発表いたします。

- 日時：2026年7月6日（月）13:00開場／13:30開演～15:35終了- 会場：東京都内- 開催形式：オフライン（リアル開催）- 内容：開催挨拶、審査員・表彰者紹介、表彰式、パネルディスカッション、フォトセッション、ネットワーキング- 主催：一般社団法人Women AI Initiative Japan- 協賛：株式会社CORE- 後援：一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）

※表彰式の詳細（時間・内容・会場）は、現時点の計画に基づくものです。諸般の事情により、予告なく変更させていただく場合がございます。

WAIJは今後も、「AIに挑戦した女性たちのリアルな変化」を社会に届けることで、次の一歩を踏み出す女性を増やし、日本全体のAI活用の裾野拡大に貢献してまいります。

■ 一般社団法人Women AI Initiative Japan 概要

名称：一般社団法人Women AI Initiative Japan

所在地：東京都渋谷区道玄坂2丁目11－1 JMFビル渋谷03 5F

設立日：2025年5月14日

代表理事：國本 知里

ウェブサイト：https://women-ai-initiative.jp/

■ お問い合わせ先

一般社団法人 Women AI Initiative Japan 事務局

Email：info@women-ai-initiative.jp