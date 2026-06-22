PacvueがPacvue Prismをローンチ、業界初のエージェンティック・コマース・グリッドの実現を推進

Pacvue

フランス・カンヌ, 2026年6月22日 (GLOBE NEWSWIRE) - Pacvueは本日、新プラットフォーム「Pacvue Prism」のローンチを発表しました。Pacvue Prismはコマース特化型プラットフォームで、顧客が接するすべてのチャネルを一元管理し、ブランドが重視する成果に直結させる「エージェンティック・コマース・グリッド」を実現します。Pacvue Prismでは、Pacvueのリテールメディア市場の業界トップクラスの機能に加えて、サーチ、プログラマティック、ソーシャル、および会話型やショッパブルといった次世代フォーマットへの対応を組み合わせることで、ブランドがメディア計画から実行、測定までを統合的に実行できます。

課題

顧客の購買プロセスはもう単純ではありません。人々はソーシャルで商品を見つけ、検索やAIで情報を得て、ストリーミングで興味を深掘りし、リテーラーまたはソーシャルショップで購入します。これらすべてが1回のセッションで起きています。従来のマーケティングツールは、認知・検討・購入が独立したフェーズとして分割され、それぞれ別チームが担う世界を前提に構築されていました。その結果、データは分散し、予算は各チャネルでサイロ化し、CMOが最も知りたい「この広告費はどれだけの売上につながっているのか？」に答えることができません。

エージェンティック・コマース・グリッド

エージェンティック・コマース・グリッドとは、ブランドがすべての販売チャネルのパフォーマンスを統合的に把握できるビューです。各チャネルがコマースデータと連携し、検証可能な指標に紐づけられています。各ブランド独自のデータの上に構築され、彼らのチャネルミックスに合わせて構成され、彼らのビジネス目標で最適化されています。Pacvue Prismは、これらを実現するために設計されたプラットフォームです。

「Pacvue Prismの魅力は、メディアとコマース全体をより緊密に統合し、対応力を高めることです」とHorizon CommerceのコマースメディアEVPであるジェイソン・コロン氏は語ります。「ブランドは今、かつてない数のチャネルと複雑なデータを同時に管理しており、統合的な最適化、迅速な意思決定と柔軟で素早い実行を実現するより優れたツールを必要としています。」

Pacvue Prismにより、エンタープライズブランドは以下を実現できます：

・ ブランド固有のコマースシグナル、チャネルミックス、そしてビジネスで成功を測る指標に合わせてカスタマイズされた、ブランドの重要な資産となるエージェンティック・コマース・グリッドを構築・運用できる。

・ すべての販売チャネルに渡って計画するための統一的なエージェンティックインフラを導入し、ブランドのビジネス目標に向けて最適化し、成果が上がるにつれて継続的に改善する。

・ カスタムアトリビューションやピクセルトラッキングに加え、信頼性の高い回帰モデルに基づいた独自のハロー効果測定を活用することで、各メディア投資を測定可能かつ関連性のある成果に結びつけ、メディアの説明責任を担保します。

・ データレイクやウェアハウス、CDP、CRM、カスタムAIエージェントなどの独自のテックスタックと接続することでパフォーマンスを継続的に向上させ、新たなシグナルがシステムへフィードバックされることで将来の意思決定をさらに精度の高いものにしていきます。

・ サーチ、プログラマティック、ソーシャルに加え、会話型・ショッパブルなどの新しい広告フォーマットまでエージェンティックなPacvueのプラットフォームを通じてシームレスに活用できます。

「Pacvue Prismを見て、私は改めて興奮しています。なぜなら、多くの組織がチャネルレベルで予算を割り当てていますが、このシステムならその配分プロセス自体が不要になるかもしれません」と、PetIQのメディア責任者であるNic Jones氏は語ります。「もうチャネルレベルの予算を考えるのではなく、この予算を何の目的のために使うのかという部分まで扱えるようになっています。それ自体が非常に大きな価値です。」

新しい広告フォーマットの登場で顧客の購買経路は急速に多様化しています。Fireworkとの統合を通じて、Lowe'sはブランドに対して動画広告枠を提供し、これらのフォーマットは小売サイトの商品詳細ページへ直接リンクしています。

「コマースメディアは、チャネル最適化からコマースアカウンタビリティへと移行しつつあります」と、PacvueのCEOであるRahul Choraria氏は述べています。「これからは、グリッドレベルで運営するブランドが勝利します--あらゆるタッチポイントが接続され、すべての費用がアカウンタブルになる世界。Pacvue Prismが実現するエージェンティック・コマース・グリッドは、すべてのCMOがビジネスを評価するレンズとなるでしょう。」

Pacvue Prismのアルファテストに参加したユーザーから成果が報告されています。特に、従来はリーチやインプレッションだけで評価していた CTV広告、ソーシャル広告、ブランド認知キャンペーンで、インプレッション+34%、CPM－23%、売上+12%、新規顧客+24% という改善が見られています。

「長年にわたり、マーケターはチャネルを管理してきました」と、Pacvueの共同創業者兼プレジデントであるMelissa Burdick氏は述べています。「次の時代は、成果を管理することです。発見の場がソーシャルメディア、リテールメディア、ストリーミングサービス、そしてAIへと分散していく中で、ブランドはすべてのタッチポイントをコマースに結び付けることができる情報基盤が必要です。Pacvue Prism はそのために作られました。

Pacvue Prismは本日よりエンタープライズブランドおよびエージェンシー向けに提供を開始します。詳細やデモのご依頼は、pacvue.com/platform/prism(https://pacvue.com/ja/platform/prism/) をご覧ください。

Pacvueについて

Pacvueは業界をリードするCommerce Media OSであり、Amazon、Walmart、Target、Kroger、Instacart、Criteo、Citrusを含む100以上のグローバルリテールメディアネットワーク全体で120億ドル以上の広告費を運用しています。業界最先端のAIとリアルタイムデータを活用し、70,000以上のブランドおよびエージェンシーが広告パフォーマンスの最大化、インクリメンタリティの促進、単一のミッションコントロールからコマース全体にわたるリーチの拡大を実現しています。2025年時点で、Pacvueは中国を除く世界のリテールメディア広告費全体の12%を支えています。Helium 10のSMBソリューションと組み合わせることで、Pacvueはあらゆる規模のビジネスに向けた業界最も包括的なプラットフォームを提供します。2018年創業のPacvueは、シアトル、ロサンゼルス、シカゴ、ニューヨーク、ワシントンD.C.、ロンドン、上海、東京に拠点を構えています。詳細は pacvue.com(https://pacvue.com/ja/) をご覧ください。