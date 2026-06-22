RFP（見積依頼書）/仕様書から提案書ドラフト作成を最短3分で完結。Varealが提案書作成AIソリューションを提供開始。

Vareal株式会社

高度なAI開発力とアプリケーション構築力を強みに、複雑なAI×アプリケーションのインテグレーションまでシームレスに実現するVareal株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：寺本 昌弘 以下「Vareal」）は、RFP（見積依頼書）/仕様書の解析から提案書を自動生成する新サービスの提供を開始いたします。本システムは複雑な要求仕様書をアップロードするだけで要求事項の抽出からドラフト生成までを完了し、提案業務に追われるあらゆる業界の課題を解決します。

■開発の背景

労働人口の減少に伴う人手不足が深刻化する中、B2Bビジネスにおける提案業務は「営業やエース級の専門人材が徹夜で提案書を執筆する」といった属人的な過重労働に支えられているのが現状です。この課題は、大きく2つの要因に集約されます。

まず、リソースの逼迫です。RFP対応が重なると過密なスケジュールとなり、営業やエース級の専門人材は調査・執筆といった作業に時間を奪われます。本来注力すべき戦略設計にリソースを割けない状況が常態化しています。

加えて、提案書の作成ノウハウが個人の経験に閉ざされている点も課題です。成功パターンの知見が組織として蓄積されず、担当者ごとのスキルに依存した属人的な提案体制が続いています。

Varealは、この2つの課題要因を独自の5ステップワークフローで解決し、本来注力すべき戦略設計にリソースを集中させ、尚且つ作業時間を短縮する環境を提供します。



■機能紹介

1. RFP取込・抽出

PDFやWord形式の仕様書をアップロードするだけで、AIが評価項目や技術要件を瞬時に構造化。人間の目では見落としがちな要件もAIが漏れなくリストアップし、提案書の論理的整合性を担保します。

2. 類似案件検索

社内の過去の提案書や見積実績データをRAG環境でセキュアに連携。現在の案件条件に合致する受注パターンや技術根拠を即座に引き出し、ゼロベースでの執筆時間を大幅に短縮します。

3. 論点候補生成

抽出された要求事項と過去のナレッジを掛け合わせ、競合に対する優位性を築くための戦略的な論点をAIが提示。提案の方向性を素早く決定する骨子作成の叩き台として活用可能です。

4. 骨子への反映

AIが提示した構成案に対し、骨子会議等で決定した現場の戦略的判断や補足情報をメモ形式で入力・取り込み。AIの網羅的な情報と、人間が定義した勝てるストーリーを融合させることで、提案の骨子を完成させます。

5. ドラフト生成

上記全ての情報に基づき、出典元（根拠）を明記した高精度な提案書本文を自動生成。ファクトチェックの効率を最大化し、AIによるハルシネーション（情報の捏造）を徹底的に排除したプロフェッショナルな品質を実現します。





■導入後の期待効果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131743/table/29_1_8fb71d6322ed7f3c0bba1803eefbda17.jpg?v=202606220451 ]

■今後の展望

Varealは今後、本サービスで培った高度なAI実装・ドキュメント解析技術を横展開し、企業の販管費削減や全社的な業務効率化のDXに直接寄与する新たなサービスソリューションの開発を推進します。企業の持続的な競争力強化をマルチに支えるビジネスパートナーとして貢献してまいります。



■Vareal株式会社

Varealはソフトウェア/アプリ開発・DX支援を主軸とする企業です。

DX支援では、DXの推進に必要な、下記のサービスをワンストップで提供し、お客様の事業成長を推進しています。

・ビジネスデザイン：企業の課題を分析し、目的と目標を定める

・コンサルティング：DXの実現に向けた戦略策定や実行支援を行う

・データサイエンス：データ収集・分析・活用を行う

・AIモデル構築：AIを活用したシステムやサービスを開発する/開発したAIの性能を調査する

・システム/アプリ開発：システムやアプリを開発する

・運用保守：システムやアプリの運用・保守を行う

また、新規事業の創出・既存事業の変革のDX支援のために、市場調査から開発後の保守までどのような場面でもスピーディーかつ確実に進めることができます。

■会社概要

・会社名：Vareal株式会社

・本社所在地：福岡県福岡市中央区天神1丁目4－1西日本新聞会館 16階

・設立：2006年5月

・事業内容：DXコンサルティング事業／AI関連サービス事業／UIUXコンサルティング事業／ソフトウェア開発事業

・代表氏名：寺本 昌弘

・電話番号：050-1726-1682 ※AIオペレーターが受付

・コーポレートサイトURL：https://www.vareal.co.jp/

・お問い合わせ先：https://www.vareal.co.jp/inquiry/

・部署：営業部

・担当者：武内隆馬

・メールアドレス：sales-reps@vareal.co.jp