本格ダイバーズ　サブマーシブル 新作コレクション

リシュモンジャパン合同会社サブマーシブル GMT 税込749万1000円サブマーシブル ネイビーシールズ 税込184万8000円

イタリアのデザインとスイスの卓越した時計製造技術が融合した、パネライのプロフェッショナルダイバーズ「サブマーシブル」に2つの新作が登場しました。パネライは、その起源に忠実でありながら性能を高めるという使命を揺るぎなく追求し続けています。海軍のために計器を製造してきた歴史に深く根ざし、失敗が許されない環境で培われたタイムピース。そのあらゆるデザイン要素が、明確な目的をもっています。つまり、どんな冒険においても、妥協のない性能を発揮するツールを一貫して開発しています。

サブマーシブル GMT PAM01495

サブマーシブル GMTは、DMLS（３Dプリンター）により、グレード5のチタンパウダーをレーザー焼結しながら層を形成し、中空構造を実現した47mmケースを採用しています。標準的なチタンケースと比較して、チタンDMLSケースは約25%軽量であり、スティールよりも50%以上軽量でありながら、海洋環境で大きな利点となる高い耐腐食性を提供します。表面にはサンドブラスト加工が施され、マットブルーのセラミックディスクがはめ込まれた、逆回転防止のチタン製ベゼルが組み合わされています。

PAM01495を駆動するのは、3日間のパワーリザーブをもつ自動巻きのスケルトンキャリバーP.4001/Sで、341個の構成部品と2つの特許を誇ります。高度な機械的機能と日常的な使いやすさを両立するこのムーブメントは、オープンムーブメントの主要な制限の一つに対処するために特別に考案された、革新的な特許取得済みの偏光日付システムを備えています。下にある機構を隠してしまう従来のデイトディスクとは異なり、パネライの透明なデイトディスクは事実上見えず、3時位置のポラライズドデイトウィンドウを通してのみ数字を可視化します。このソリューションは、ムーブメントの機構を完全に見せながら、表示されるべき日付のみを保持します。

時計の機能をさらに高めるため、このキャリバーにはAM/PM表示付きの12時間GMT機能が搭載されており、第2時間帯を即座に読み取ることができます。パネライの揺るぎない視認性へのこだわりは、特徴的なオレンジ色のGMT針に表れています。この鮮やかな色は、水上や空中など、困難な条件下でも優れた視認性を発揮するために選ばれました。この色は、セーリングレガッタの信号や、ダイビングのブイなど、海洋環境で広く使用されていることにインスパイアされています。パネライの使いやすさへのこだわりをさらに強調するため、特許取得済みのGMTスプリングにより、現地時間針を1時間単位でジ

ャンプさせることができ、旅行中の時間調整を迅速かつ直感的に行えます。

サブマーシブル ネイビーシールズ PAM01738

2022年より始まった、米海軍精鋭部隊ネイビーシールズとのコラボレーション。プロフェッショナルダイビング機器における技術力をさらに向上させるためのプラットフォームとなり、パネライの性能と信頼性へのコミットメントを確固たるものにし、毎年コレクションを拡大しています。

ステンレススティールケースの本作は、44mmサイズに新たなレベルの技術性能をもたらし、安定性と性能精度を高めるトラバーシングバランスブリッジを備え、3日間のパワーリザーブをもつ自動巻きムーブメント、P.980キャリバーを搭載しています。P.908は、リュウズを引き出すと秒針が停止し、正確な同期を可能にするストップセコンド機能を備えています。この機能は、海軍の求める厳しいプロフェッショナルダイビング環境で非常に重視される、正確な時間調整に対応してきたパネライの歴史に直接遡ります。P.980は信頼性の高いクロノメトリック性能を確保するために6ポジションテストにパスし、長期間の使用にわたって、一貫した正確な計時を維持するように設計された周波数で動作します。

文字盤は、コレクションの視覚的アイデンティティを維持し、視認性と即時認識のために選ばれたディテールにより洗練されています。グラデーションのアンスラサイト、標的を想起させる9時位置のスモールセコンドカウンター、そして微妙な黄色のアクセントは、ネイビーシールズのカラーコードを踏襲しています。6時位置には、専用カールが「NAVY SEALSの文字と防水規格が記され、クローズドケースバックにはネイビーシールズのエンブレムが刻印されています。

サブマーシブル GMTはパネライ ブティックにて販売中、サブマーシブル ネイビーシールズは7月発売予定です。

パネライ

https://www.panerai.com/jp/ja/home.html