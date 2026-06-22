「高齢者住まい紹介事業者協会」設立記念フォーラムを6月30日（火）に開催― オンライン参加の申し込み受付中。ご検討中の事業者さまぜひご参加ください ―

株式会社クーリエ

株式会社クーリエ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安田 大作）は、一般社団法人「高齢者住まい紹介事業者協会」が、2026年6月30日（火）に設立記念フォーラムを東京・永田町（全国町村会館）にて開催することをお知らせいたします。当日はオンライン配信も実施し、協会への参画を検討中の事業者さまもお気軽にご参加いただけます。

1. フォーラム概要

名称：高齢者住まい紹介事業者協会 設立記念フォーラム

日時：2026年6月30日（火）

式典 18:30～19:20

懇親会 19:20～20:30（※会場参加のみ）

会場：全国町村会館 2階ホール（東京都千代田区永田町1-11-35）

形式：会場参加＋オンライン配信のハイブリッド形式

来賓：国会議員、所管省庁・関係業界団体幹部、福祉・介護分野の有識者





2. 参加方法とお申し込み

本フォーラムは、参画状況によって参加方法が異なります。

▽ 会場参加（協会への参画をご表明いただいた事業者さま向け）

会場参加 申し込みフォーム :https://forms.gle/ToGxcELSe1A6zvYo9

※お席が埋まり次第、立ち見となる可能性がございます。

▽ オンライン参加（未参画・ご検討中の事業者さま向け）

オンライン参加 申し込みフォーム :https://forms.gle/6ggH2y2aRzdfvYyT9

※すでに参画をご表明いただいた事業者さまのオンライン参加も可能です。





【新規参画をご検討中の事業者さまへ】

この機会にぜひ参画をご検討ください。

お申し込みフォームよりお気軽にご連絡いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

協会公式サイト：https://koshokyo.or.jp/index.html#contact





3. 協会設立の背景と目的

高齢者の住まい選びにおいて紹介事業者のニーズが急拡大する一方、一部の事業者による不適切な紹介手数料の設定などが報道され、市場の健全化に対する社会的な関心が高まっています。

本協会は、2025年の厚生労働省「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」での議論を踏まえ、紹介事業者自らが自律的に連帯し、公正・中立な市場規律を確立することを目的として設立されました。





活動の4本柱：

１.消費者（利用者・家族）の利益保護と市場環境の整備

２.紹介事業者の健全な発展と公正な競争の確保

３.介護業界の持続可能なエコシステムの構築と生産性の向上

４.紹介事業の社会貢献に対する認知改善と訴求

今後とも、当協会の活動への変わらぬご理解とご協力を賜りますよう、お願いいたします。





株式会社クーリエについて

株式会社クーリエは、「正確な情報があれば、人はより良い意思決定ができる」という考えを原点に、社会課題の解決に挑むデジタルプラットフォーム企業です。私たちが直面する超高齢社会においては、介護・医療・福祉などの社会保障領域の非効率を解消し、生産性を高めることが急務です。

クーリエは、企業理念「確かな価値を多くの人へ」を軸に、テクノロジーを駆使して情報を正しく整理・提供することで、人にしかできない価値を最大化する仕組みをつくり続けています。行政だけでは解決できない課題に対し、民間の柔軟性とスピードを生かし、新しいサービスを創出。社会全体の持続可能性を高めると同時に、より多くの人々が安心して暮らせる未来の実現に貢献しています。

展開事業

介護情報の総合ポータルサイト「みんなの介護」：https://www.minnanokaigo.com

介護の人材採用メディア「みんジョブ」：https://minjob.com/

連載コンテンツ「みんなの介護ニュース」：https://www.minnanokaigo.com/news

介護福祉⼠・ケアマネ試験対策ツール「ケアスタディ」：https://minjob.com/carestudy/

介護スタッフ広場「みんなの介護コミュニティ」：https://community.minnanokaigo.com

入居後の支援「みんなの介護不動産サポート」：https://market.minnanokaigo.com/lp/realestate

会社概要

株式会社クーリエ

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー9階

代表取締役 安田 大作

コーポレートサイト：https://www.courier.jpn.com/

採用情報：https://www.courier.jpn.com/recruit/