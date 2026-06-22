“NEAT for URBS” 軽やかな着心地が魅力の新作セットアップが登場

株式会社アーバンリサーチ

2026年6月19日(金)より、パンツ専業ブランド『NEAT （ニート）』 とURBAN RESEARCH BUYERS SELECT（以下、URBS）のコラボレーションアイテムの新作が発売。

今回で5回目を迎えるNEAT for URBSは、先染めのシアサッカーを使用。

光にかざすと小さな穴が均等に穴が開いており、優れた通気性がある特殊なファブリックかつ、

Polyester 68% / Cotton 32%と丸洗いできる生地で別注いたしました。

カラーはブラウンと、インラインには無いソリッドブラックを採用しております。



NEATの代名詞でもある初期型「WIDE」をパターンや仕様に至るまで復刻したパンツと、前回に続きダブルジャケット、URBS別注定番である初期型キャップに加え、今回は新たに新型のショーツを展開いたします。



ジャケットは裏地を省いたアンコン仕様にしたことで、非常に涼しい一着に仕上がりました。

Paul Jacketらしく前開きで着用していただくのがおすすめ◎



パンツは、タックの深さやインタック特有のシルエットなど、今でも色褪せることなく愛され続けています。モデルチェンジを経てもなお、NEATを象徴する代表的な一本です。



また今回はショーツのセットアップ提案として、新型のトランクスショーツを展開。

ポケット付きの仕様に変更され使いやすい形となりました。ジャケットにショーツのスタイルがセットアップでもアクティブな印象に。



そしてURBS別注の定番となった初期型NEAT CAP。

前回同様に特別にボディから作成していただきました。クラウンを少し深めのタイプに変更しているので日本人が被りやすいシルエットになっており、フロントパネルには「NEAT」、バックパネルには「WWW.NISHINOYA-PR.COM」の刺繍を配した特別な仕上がりになっています。



これから訪れる猛暑の夏に向けた特別なラインナップです。

風が吹く度に涼しさを体感していただけるアイテムを、

ぜひセットアップでご堪能ください。



別注DOT’S SEERSUCKER DOUBLE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gBS26210-1050212/?_ga=2.102672709.554823020.1782087080-37372211.1772172439)

price：\99,000 (tax incl.)

color：BLACK / BROWN

size：44 / 46 / 48 / 50

別注DOT’S SEERSUCKER WIDE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gBS26210-1040213/?_ga=2.94208857.554823020.1782087080-37372211.1772172439)

price：\33,000 (tax incl.)

color：BLACK / BROWN

size：44 / 46 / 48 / 50

別注DOT’S SEERSUCKER TRUNKS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gBS26210-1040214/?_ga=2.100026586.554823020.1782087080-37372211.1772172439)

price：\18,000 (tax incl.)

color：BLACK / BROWN

size：44 / 46 / 48 / 50

別注DOT’S SEERSUCKER CAP(https://www.urban-research.jp/shop/g/gBS26210-1190215/?_ga=2.259368398.554823020.1782087080-37372211.1772172439)

price：\9,900 (tax incl.)

color：BLACK / BROWN

size：One

【発売日】

2026年6月19日(金)

【販売店舗 / 販売開始時間】

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/goods/search.aspx?brand=2849&seq=1&_ga=2.267240906.554823020.1782087080-37372211.1772172439)

12:00

URBAN RESEARCH ルミネ新宿店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_3/)

開店時間に準ずる

URBAN RESEARCH ルミネ横浜店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_6/)

開店時間に準ずる

URBAN RESEARCH ルクア イーレ店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_43/)

開店時間に準ずる