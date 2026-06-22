パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム生活協同組合連合会（パルシステム連合会、本部：東京都新宿区）は6月22日（月）、東京都豊島区のホテルメトロポリタンで第44回通常総会を開催し、審議された2議案がともに承認されました。

米、卵とミールキットがけん引

総会では、提案された「2025年度事業報告、決算報告及び剰余金処分案承認の件」「2026年度事業計画及び予算決定の件」がともに全会一致で可決、承認されました。議決詳細は下記のとおりです。

2025年度の事業は、物価高騰や米不足などの社会的背景から、供給高が堅調に推移しました。商品分野別では、特に米、卵、ミールキットの「お料理セット」がけん引しました。

決算は、供給高は1,873 億32 百万円（前年比103.4％、予算比101.8％）で、経常剰余は13億52百万円（前年比2億33百万円増、予算比9億52百万円増）でした。会員生協ベースでの供給高は2,596億92百万円（前年比103.4％）です。

そのほか、利用者の属性や履歴にあわせた情報提供を目指し、カタログセットラインの更新やコミュニティサイト「パルモ！」の運用に着手しました。社会に向けては、人権意識の高まりを受け「パルシステム人権方針」などの策定、「国際協同組合年」「被爆・戦後80年」でのメッセージ発信などを実施しました。

環境対策やニーズ対応を加速

2026年度は、第9期中期計画（2024～2026年度）の最終年度として「事業革新」「人と組織」「協同と連帯」による事業成長を目指します。環境負荷の軽減や多様なニーズへの対応を加速させ、持続可能な事業構造へ改革を進めます。

予算は、供給高190,006百万円（前年比101.4％）、経常剰余500百万円（同36.9％）を見込みます。

代表理事理事長の渋澤温之はあいさつで「中東やウクライナの情勢が混迷し私たちの生活が影響を受けるなか、パルシステムに寄せられる社会の期待を感じています。今日の議論を真摯に受け止め、さらなる成長へつなげたいと思います」と語りました。

●パルシステム生活協同組合連合会第44回通常総会

日時：2026年6月22日（月）14 時～16 時12分

会場：ホテルメトロポリタン3階富士の間

出席：代議員総数55名(本人出席53名、書面出席２名)

議案・採決結果

第1号議案 2025年度事業報告、決算報告及び剰余金処分案承認の件

◆反対 0票、賛成 53票、可決。

第2号議案 2026年度事業計画及び予算決定の件

◆反対 0票、賛成 53票、可決。

パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

12会員・統一事業システム利用会員総事業高2,689.6億円/組合員総数177.0万人（2026年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/