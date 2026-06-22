大学生、大学院生、短大生、専門学校生限定「カレッジパスポート（期間限定）」発売のお知らせ

株式会社オリエンタルランド(C)Disney

東京ディズニーランド(R)および東京ディズニーシー(R)では、大学生、大学院生、短大生、専門学校生の皆さまを対象に、2026年9月1日（火）から9月30日（水）の間、どちらかのパークへ通常価格より1,500円～1,900円お得な特別価格でご入園いただける「カレッジパスポート（期間限定）」を販売します。

対象期間中、2つのパークともに期間限定のコンテンツが盛りだくさんです。

9月14日（月）までの期間、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快にお楽しみいただけるスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort(R)」を開催。2年目となる今年の「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」は、パークでおなじみのアトラクションやエンターテイメントに夏限定の特別バージョンが登場し、東京ディズニーランドでも東京ディズニーシーでも、特別な夏のひとときを満喫いただけます。

また、9月16日（水）以降は、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催します。東京ディズニーリゾート(R)ならではのハロウィーンをそれぞれのパークでお楽しみいただけます。

さらに、東京ディズニーシーではアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中です。さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」に包まれ、お祝いの気持ちが高まり、笑顔が広がっていく 25周年の東京ディズニーシーで、心きらめく祝祭をめぐる旅をご体験ください。

「カレッジパスポート（期間限定）」なら、お得な価格で、イベントごとに様変わりするそれぞれのパークを楽しめます。来るたびに新しい発見がある東京ディズニーリゾートで、この9月ならではの思い出を大切な方と一緒に作ってみてはいかがでしょうか。

「カレッジパスポート（期間限定）」概要

1．内容：東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかのパークを開園から1日楽しめるパスポート

2．対象期間：2026年9月1日（火）～9月30日（水）

※パスポートの有効期限は2026年9月30日（水）までです。

3．対象者：大学生、大学院生、短大生、専門学校生

※当日ご入園時に、入園されるご本人の学生証を提示していただく場合があります。

4．料金：通常価格より1,500円～1,900円を差し引いた価格で販売します。

※ご入園日によって料金は異なります。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトでご確認ください。

5．販売場所：東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの予約・購入ページ、東京ディズニーリゾート・アプリ

※「カレッジパスポート（期間限定）」は、上記でのみ購入および日付変更が可能です。東京ディズニーランド、東京ディズニーシー入口のチケット販売窓口での販売および変更は行っておりません。

6．販売期間：2026年7月1日（水）～9月30日（水）

7．その他：

・「カレッジパスポート（期間限定）」は、1日あたりの販売枚数に限りがあります。販売期間中に他のパスポートを販売していても「カレッジパスポート（期間限定）」が売り切れになる場合や、予告なく再販売になることがあります。

・「カレッジパスポート（期間限定）」の詳細は、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの特設ページでご確認ください。

https://www.tokyodisneyresort.jp/dream/event/college2026.html

・東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーで実施するスペシャルイベントの実施期間やプログラムなどの詳細は、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

※画像はイメージです