出張買取ヨロシク23、岡本夏美さん主演ドラマ『今から、親友やめようか。』スポンサー就任のお知らせ

株式会社マンクンカンクン

番組内では、提供クレジット放送に加え、当社CMの放送も予定されています。

テレビスポンサー就任の背景

当社は総合出張買取事業を展開しており、全国を対象にサービスを提供しています。

近年、リユース市場は拡大を続けていますが、一方で業界全体では人材不足や認知不足といった課題も抱えています。

そのような中、当社は創業当初から「業界の常識を変える」という考えのもと、積極的な広告投資と採用ブランディングを行ってまいりました。

武尊選手のスポンサー活動。

ラジオ番組の運営。

テレビCM。

Web広告。

屋外広告。

ヤマトリノさんのヤングアニマルの裏表紙広告が当たりました。

今後ラストコールの出演者にも協力してもらうつもりです。

そして今回のテレビドラマスポンサー。

これらは単なる認知拡大施策ではありません。

当社は広告を「コスト」ではなく「未来への投資」だと考えています。

企業の成長を決める最大の要素は人材です。

優秀な人材が集まれば、お客様へのサービス品質が向上する。

サービス品質が向上すれば、お客様満足度が上がる。

お客様満足度が上がれば、紹介やリピートが増える。

その結果として企業は成長していく。

私たちはそのように考えています。

だからこそ、広告活動の目的は集客だけではありません。

「優秀な人材から選ばれる会社になること」

それが当社の広告戦略の根幹にあります。

採用率40人に1人という採用方針

現在、多くの企業が人材不足に悩む中、当社には全国から営業職の応募が集まっています。

しかし、当社は応募者を無差別に採用することはありません。

採用率は約40人に1人。

厳しい選考基準を設け、本気で人生を変えたいと考える人材のみを採用しています。

出張買取業界は属人性が高く、人材の採用と定着が難しい業界だと言われています。

それにもかかわらず、当社が短期間で事業を拡大できた理由は明確です。

「優秀な人材しか採用しない」

この方針を徹底しているからです。

優秀な人材ほど複数の内定を持っています。

大手企業への就職を選ぶ人も少なくありません。

それでも当社は、そうした人材から選ばれる会社になりつつあります。

以前であれば大手企業へ進んでいたような人材が、今では当社を選び、現場の第一線で活躍しています。

内定辞退率も低い水準を維持しています。

給与だけではなく、

成長スピード。

裁量権。

挑戦できる環境。

実力主義の文化。

そうした要素が評価されている結果だと考えています。

出張買取業界の常識を変える

私たちは「出張買取会社だからこの程度で良い」とは考えていません。

全国展開。

大規模広告投資。

テレビスポンサー。

ラジオスポンサー。

スポーツスポンサー。

採用ブランディング。

これまで業界で当たり前ではなかった取り組みに挑戦し続けています。

出張買取業界にも夢がある。

出張買取業界でも全国展開できる。

出張買取業界でもテレビスポンサーになれる。

出張買取業界でも一流企業を目指せる。

そんな新しい常識を作ることが私たちの目標です。

そしてその挑戦は、当社だけのためではありません。

業界全体の価値向上にもつながると考えています。

今後の広告戦略について

当社は今後も広告投資を積極的に継続していく方針です。

今期は年商30億円を突破、来期の年商50億円も通過点だと考えています。

事業成長に伴い広告投資もさらに拡大していきます。

来期決算時には、月間広告費が1億円を超える規模になることも視野に入れています。

テレビ。

ラジオ。

スポーツ。

インターネット。

屋外広告。

そして新たなメディア展開。

当社は今後も積極的な広告活動を通じて企業認知を高め、さらなる成長を目指してまいります。

また今回のスポンサー契約をきっかけに、ドラマだけではなく、情報番組、バラエティ番組、スポーツ中継、特別番組など、幅広い分野でのスポンサー展開も積極的に検討しています。

メディアと企業が共に成長できる関係を築きながら、長期的な視点で広告投資を続けてまいります。

代表コメント

私は岡本夏美さんを約15年前から応援してきました。

これまで数え切れないほど勇気や元気をいただき、「いつか恩返しをしたい」と思い続けてきました。

今回、その夢がスポンサーという形で実現したことを大変嬉しく思っています。

テレビスポンサーになるまでには、利益だけではありません。

コンプライアンス体制の整備。

組織づくり。

人材育成。

企業としての信用。

それらを一つひとつ積み重ねてきた結果だと思っています。

今回のスポンサー就任はゴールではありません。

むしろ新たなスタートです。

私は単に広告枠を買いたかったわけではありません。

長年応援してきた岡本夏美さんの女優としての挑戦や成長に、スポンサーという立場から少しでも貢献したいと考えています。

今回のドラマが多くの方に愛され、岡本夏美さんのさらなる飛躍につながることを心から願っています。

そして私たち自身も企業としてさらに成長し、その成長を通じて出演者、番組制作、放送業界へ、より大きな価値を提供できる存在になりたいと思っています。

将来的には今回のスポンサー契約だけにとどまらず、ゴールデンタイム番組や冠番組など、より大きな舞台への挑戦も視野に入れています。

私たちは、まだ道半ばです。

しかし挑戦をやめるつもりはありません。

夢を叶えたい人。

人生を変えたい人。

大手企業ではなく、自分の力で上を目指したい人。

そんな人材と共に、これからも成長していきたいと思っています。

現状維持ではなく挑戦を選ぶ。

私たちはこれからも、業界の常識を変える挑戦を続けてまいります。

そしていつか、

「出張買取業界を変えた会社」

そう言っていただける存在を本気で目指しています。

今後も当社は広告投資、人材投資、店舗展開を継続し、出張買取業界における新たなスタンダードを作っていきます。

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会社概要

会社名：株式会社マンクンカンクン

屋号：出張買取ヨロシク23

事業内容：総合出張買取事業

対応エリア：全国47都道府県