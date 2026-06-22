リーガロイヤルリゾート沖縄 北谷「GRILL ＆ DINING AURDIA」　真夏限定『Discover AURDIA』を開催

株式会社 ワイズリゾートおきなわ

株式会社ワイズリゾートおきなわ（本社：沖縄県国頭郡恩納村、代表取締役：仲松祥吾）は、運営するリーガロイヤルリゾート沖縄 北谷 1階「GRILL ＆ DINING AURDIA（グリル＆ダイニング オルディア）」にて、より多くの地域の皆さまにレストランの魅力を知っていただく機会として、真夏限定企画『Discover AURDIA』を開催いたします。

期間中は、沖縄県在住のお客様を対象に、ランチビュッフェを通常料金より10％OFFでご利用いただけます。

国産牛ローストビーフをカッティングサービスでご提供

『Discover AURDIA』概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/185495/table/3_1_367e2b311c9cbf2aa7e4dbcc6420e3fc.jpg?v=202606220451 ]

※表示料金には消費税・サービス料が含まれております。

ランチビュッフェについて

華やかな色彩が印象的な空間でお楽しみいただくランチビュッフェ。サラダや冷菜、焼きたてのパンに加え、魚料理、肉料理、デザートまで、種類豊富な料理をご用意しております。

メニューには、「季節野菜のハーブロースト」などの彩り豊かな前菜をはじめ、「ポップコーンシュリンプ」「丸ごとチキンのケイジャンロースト」「スパゲッティ＆ボロネーゼ」など、北谷らしいアメリカンテイストを感じられる料理もご用意。「リーガロイヤルビーフカレー」や「ロイヤルシーフードピラフ」など、リーガロイヤルホテルズならではの味わいもお楽しみいただけます。

なかでも、シェフが目の前で切り分けるローストビーフのカッティングサービスでは、ライブ感と出来立てならではの美味しさをお楽しみいただけます。さらに、目の前で仕上げる「黄金芋モンブラン」をはじめとしたパティスリーこだわりのデザートも揃い、ご家族やご友人とのお食事はもちろん、少し贅沢なランチタイムにもご利用いただけます。

GRILL ＆ DINING AURDIA 店内バラエティ豊かなランチビュッフェアメリカンテイストなメニューもラインアップ「黄金芋モンブラン」をはじめとしたデザート

※使用する食材およびメニュー内容は、季節や仕入れ状況により変更となる場合がございます。

GRILL ＆ DINING AURDIAについて

リーガロイヤルリゾート沖縄 北谷 1階に位置する「GRILL ＆ DINING AURDIA」は、煌びやかな空間の中で、ビュッフェやライブ感のあるグリル料理を楽しむオールデイダイニングです。

朝食、ランチ、カフェタイム、ディナーまで、時間帯ごとに異なる食の魅力をご用意。ご宿泊のお客様はもちろん、地域の皆さまにも気軽にご利用いただけるレストランとして営業しております。

会社概要

株式会社ワイズリゾートおきなわは、沖縄県内のホテルレストランの運営をしています。継承される確かな技術と沖縄の自然が織りなす魅力を活かし、各レストランの個性に寄り添った料理と、人だからこその温かさを感じるサービスを通じて、心に届く食体験をお届けしています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/185495/table/3_2_ea4be3ca08ee1a67876c153d69694e44.jpg?v=202606220451 ]