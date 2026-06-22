JTB所属、松山恭助選手がアジア選手権大会で優勝

株式会社JTB

株式会社JTB所属の松山恭助選手が、現地時間2026年6月21日にインド・デリーで開催された、アジア選手権大会2026、男子フルーレ個人戦において、2大会ぶり2度目の優勝を果たし、みごと金メダルを獲得しました。

(C)︎(公社)日本フェンシング協会

※JTBは、フェンシング男子フルーレ日本代表の松山恭助選手とスポンサー契約をしています。

（2019年4月よりスポンサー契約を締結し、加えて2020年4月より社員契約を締結）

＜松山選手からのコメント＞

自身2度目となるアジア選手権個人を優勝することができて非常に嬉しく思います。

日ごろから温かい応援とサポートをして下さる皆様があっての結果です。

これからも大会は続くので1試合1試合丁寧に戦っていきます。

JTBは、スポーツを「みる」「する」「ささえる」の3要素を主軸に、スポーツの持つ価値と魅力の普及に取り組んできました。これからも、これまで積み重ねてきた実績とノウハウを生かし、アスリートの活躍に感動するお客様のそばにいつも寄り添い、世界中の人々に忘れられない思い出を提供できるよう努めてまいります。