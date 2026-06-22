東京マラソン2027大会要項および20回記念大会プロジェクトについて

一般財団法人東京マラソン財団

東京マラソン2027の大会要項を決定しましたので、以下のとおりお知らせします。

東京マラソン2027大会概要

開催日程：2027年3月7日(日)

定員：40,000名

参加費：国内19,800円、海外230ドル

※参加料、事務手数料、消費税込み

大会要項：https://www.marathon.tokyo/

東京マラソン2027メインビジュアル

今大会で20回目の開催を迎えるTOKYO MARATHON。

2016年にリニューアルされたTOKYO MARATHONのロゴマークは、参加する方々の価値観や目的を様々な色の線として象徴し、それぞれの線が幾多にも交差し織り重なることで大会が、東京がひとつになっていくことを表現しています。今大会のビジュアルデザインでは、この織り重なる前の、線となって人生が動き出す前のそれぞれの人について改めて考えました。

人々が自分という「点」に光をあてる。人はそれぞれがひとつの身体を持ち、心を持つ。自分自身に光をあて、日々の心身を保ち、制御しながら時に解放する。誰しも自分自身が人生の主役であり、日々を丁寧に自身を見つめ直すことで、身の回りの点も見えてくる。その視点は人を想い、応援すること、サポートし光を当てることにも繋がっていきます。

根底にある「点=自分自身」が持つ可能性から、自分の光や誰かの光、誰かが誰かを照らした光が乱反射し、大きな光になる。この大きな光こそが、TOKYO MARATHONが世界中のランナー、レースの目標となる未来なのかもしれません。

点から線へ。線から面へ。その面から新たな点が生まれ、さらなる線、面へ。人々の想いが、走ることを通して大会を、東京をひとつにし、世界に広がっていく。原点回帰。20回大会を迎える新たなスタート地点をデザインしました。

グラフィックデザイナー 安田昂弘 プロフィール

1985年生まれ。獅子座。名古屋市出身。2010年に多摩美術大学グラフィックデザイン学科を卒業後、株式会社ドラフトにデザイナーとして勤務。2015年に同社より独立し、クリエイティブアソシエーション「CEKAI」にアートディレクターとして所属。アートディレクション、グラフィックデザインを軸に、ブランディング、デジタル領域やプロダクトデザイン、映像、空間などの領域の仕事に広く携わる。自身のグラフィックの新作展示を毎年開催するなど、セルフワークによる国内外での作品制作、発表も行っている。

東京マラソン2027 20回記念大会プロジェクト(進行中・予定事業も含む)

■国内最大規模！過去最多となるマラソン定員を40,000名へ増員

東京マラソン2027では、定員を39,000名から40,000名へと増員し、より多くの方に参加機会を提供します。

■Abbott World Marathon Majors最高額の優勝賞金

マラソンエリート男女優勝賞金の増額。AWMM（アボット・ワールドマラソンメジャーズ）最高額の優勝賞金（＄170,000）を狙って世界のトップアスリートによる白熱したレースを展開します。

■マラソン（42.195km）にパラアスリート部門・障がい者の部の新設

パラアスリート部門を新設し、障がい者のマラソンエリートレースの魅力向上を図るとともに、障がい者の部を新設し、障がい者のスポーツ参加を推進します。これに伴い、10.7kmについては、マラソンに統合します。

■ランナーやファンが交流できる「東京マラソンスクエア」を開催！

20回記念の公式イベントスペースとして、ランナーやファンが大会期間中に交流できる「東京マラソンスクエア」をスタート地点近くの新宿住友ビル三角広場にオープンします。公開プレスカンファレンスやアフターランパーティ、シンポジウム等様々な催しを実施いたします。詳細は決まり次第お知らせします。

名称：東京マラソンスクエア（Tokyo Marathon Square）

開催期間：2027年3月5日(金)～7日(日) 場所：新宿住友ビル三角広場

■グローバルボランティアを募集

2026大会で試行実施した海外在住の方がボランティアとして参加できる「グローバルボランティア」を募集いたします。世界中から参加するボランティアが文化や言語の壁を越え、ひとつになってランナーをサポートします。

■「廃棄物削減」「環境保全」「DEI」を中心としたサステナビリティへの取り組みを推進

大会を通じたグリーンマイレージプログラムの実施や、カーボンニュートラルを目指した排出量削減ロードマップを策定し、削減アクションにつながる取り組みを実施いたします。スポーツとサステナビリティに関するコミュニティスペースとしてRUN CYCLE SQUAREを開催します。

※詳細は20回記念大会スペシャルサイト(https://www.marathon.tokyo/20th/)をご覧ください。

各カテゴリーエントリースケジュール

■チャリティランナー(定員：5,000 名)

【寄付申込期間】2026年6月24日(水)11時00分～7月9日(木)17時00分まで

【チャリティランナーエントリー期間】 2026年7月14日(火)11時00分～8月13日(木)17時00分まで

※寄付金のみは８月31日(月)まで受付

■準エリートエントリー(RUN as ONE - Tokyo Marathon 2027 準エリート)

【エントリー期間】 2026年7月31日(金)11時00分から8月13日(木)17時00分まで

ターゲットナンバー方式による選出(定員:280名)となります。

※ターゲットナンバー方式:エントリー者数が定員程度になるよう参加基準タイムを設定する方式となります。

※準エリートについては以下をご参照ください。

https://www.marathon.tokyo/participants/run-as-one/

■ONE TOKYOプレミアムメンバーエントリー(国内)

【エントリー期間】 2026年7月31日(金)11時00分から8月13日(木)17時00分まで

※ONE TOKYO プレミアムメンバーについて：https://onetokyo.org/about/benefits

■ONE TOKYO GLOBALメンバーエントリー(海外)

【エントリー期間】 2026年7月31日(金)11時00分から8月13日(木)17時00分まで

※ONE TOKYO GLOBAL について：https://onetokyo.org/en

■一般エントリー

【エントリー期間】 2026年8月14日(金)11時00分から8月28日(金)17時00分まで定員を超えた場合は下記順番にて該当する方を対象に抽選をいたします。

※ONE TOKYOプレミアムメンバーエントリーまたはONE TOKYO GLOBALメンバーエントリーで落選された方、及び準エリートに選出されなかった方を含みます。

1. ONE TOKYO 3大会連続落選メンバーチャレンジ(定員:4,000名)

※ONE TOKYO会員として「東京マラソン2024」「東京マラソン2025」「東京マラソン2026」にエントリーし、3大会連続落選された方を対象に下記順番にて抽選をいたします。

1-1 「ONE TOKYO 3大会連続落選メンバーチャレンジ アクティブランナー優先」エントリー

1-2 「ONE TOKYO 3大会連続落選メンバーチャレンジ」エントリー

2. 都民抽選(定員:1,000名)

※国内サイトからエントリーされた方のうち、東京都居住者(エントリー時)が対象となります。

3. 一般抽選(障がい者の部500名を含みます)

【ボランティア募集】（東京マラソン財団オフィシャルボランティアクラブVOLUNTAINER）

＜募集概要＞

■定員

10,000名（ボランティアリーダーサポート・リーダー・メンバー・ジュニア・チーム合計人数）

※定員は変更となる場合があります。

■募集イベント

・東京マラソン2027

ランナー受付活動日：2027年3月4日(木)～3月6日(土)

活動内容：本人確認、アスリートビブス引換えなど

・東京マラソン2027 大会当日

活動日：2027年3月7日(日)

活動内容：スタート・フィニッシュ会場でのランナーサービス、会場誘導、手荷物預かり・返却、コース（沿道）の管理、ランナーへの給水など

■エントリー期間

■ボランティアチーム

2026年10月6日(火)～10月25日(日)

■ボランティアリーダーサポート・リーダー

2026年10月6日(火)～10月26日(月)

■ボランティアメンバー・ジュニア

2026年10月6日(火)～11月23日(月・祝)

■エントリー方法パソコン又はスマートフォンを利用のうえ、公式ウェブサイトからエントリーしてください。

・東京マラソン2027 公式ウェブサイト（https://www.marathon.tokyo/）をご覧ください。

・エントリーの際はVOLUNTAINER 会員登録が必要です。VOLUNTAINER 公式ウェブサイト（http://www.voluntainer.jp/）にて会員登録後、エントリーを行ってください。

・海外在住の方も会員登録及びグローバルボランティアとして英語でのボランティア活動が可能となります。詳細は決まり次第、大会公式ウェブサイトでお知らせします。

東京マラソン2027 オフィシャルパートナー

東京マラソン2027［2027年3月7日(日)開催］に向け、大会をご支援いただくオフィシャルパートナーについてお知らせします。

特別協賛

東京地下鉄株式会社

協賛

スターツ、Mastercard、王子製薬株式会社、アシックスジャパン株式会社、大塚製薬株式会社、近畿日本ツーリスト株式会社、セイコーグループ株式会社、第一生命保険株式会社、日本マクドナルド株式会社、realbuzz、株式会社みずほ銀行、全国労働者共済生活協同組合連合会、久光製薬株式会社、花王株式会社、アース製薬株式会社、ポルシェジャパン株式会社、株式会社ベネクス、日本光電工業株式会社、コーユーレンティア株式会社、株式会社Fanplus、株式会社シミズオクト、佐川急便株式会社、株式会社田中貴金属グループ、ヒビノ株式会社、株式会社フォトクリエイト、アスエネ株式会社

東京マラソンEXPO 2027について

一般財団法人東京マラソン財団は、東京マラソン2027［2027年3月7日(日)開催］に先立ち、3月4日(木)～3月6日(土)の3日間、東京ビッグサイトにて、国内最大級のランニングのトレードショー「東京マラソンEXPO 2027」を開催いたします。「東京マラソンEXPO 2027」は、参加者の皆様がまず初めに東京マラソンに触れる機会として、TOKYO を楽しんでいただけるよう、準備を進めています。オフィシャルパートナーの出展ブースを中心に最新のスポーツギア、スポーツアパレルの販売等、多くのデモンストレーションを体験することができます。

名称：東京マラソンEXPO 2027

開催期間：2027年3月4日(木)～3月6日(土)

場所：東京ビッグサイト南展示棟（〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1）

＜出展エリア＞

実施日：2027年3月4日(木)～3月6日(土)

時間：10:00～21:00（入場は20:30まで）※3月6日(土)のみ、10:00～18:00（入場は17:30まで）

＜ランナー受付＞

実施日：2027年3月4日(木)～3月6日(土)

時間：10:00～20:30 ※3月6日(土)のみ、10:00～17:30

＜出展のご案内＞

ランニングスポーツ関連事業、ランニングを通じたシティプロモーション、または出場ランナーおよび来場者に有益な製品・サービス・出版物等を取り扱う出展社を、広く募集します。

募集開始：2026年9月1日(火)

＜東京マラソンEXPO 2026 来場者数＞

76,273人（3日間合計）随時、最新情報を東京マラソン2027 公式ウェブサイト内EXPO ページにてご案内します。

https://www.marathon.tokyo/expo/