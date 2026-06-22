ドラミと楽しむルミネ新宿・ニュウマン新宿・イイトルミネ新宿、初の大型企画「HI！DORAMI」開催

株式会社ルミネ

株式会社ルミネ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：表輝幸)が運営するルミネ新宿・ニュウマン新宿・イイトルミネ新宿では、2026年7月2日(木)～9月16日(水)の期間、ドラミの商品やメニューを楽しめる大型企画「HI！DORAMI」を開催いたします。

本企画は、ルミネ新宿・ニュウマン新宿・イイトルミネ新宿の3館で展開する大型企画として、期間中、ドラミデザインの限定メニューやアイテムが約40ショップで登場します。

期間中は、オリジナルホログラムステッカーがもらえるキャンペーンや、抽選でドラミの限定アイテムなどが当たるプレゼントキャンペーンを実施。そのほか各館限定でのノベルティキャンペーンなど、夏休みのショッピングが楽しくなるコンテンツが盛りだくさん。

※ルミネ新宿・ニュウマン新宿・イイトルミネ新宿の合同施策として過去最大のショップ数

「オリジナルキービジュアル」

▼詳細はこちら

【ニュウマン新宿】 https://lumine.news/bQhbO

【イイトルミネ新宿】 https://lumine.news/nyOgT

【ルミネ新宿】 https://lumine.news/uZaly

〔期間〕

2026年7月2日(木)～9月16日(水)

ニュウマン新宿／イイトルミネ新宿 2026年7月2日(木)～8月31日(月)

ルミネ新宿 2026年8月6日(木)～9月16日(水)

〔コンテンツ〕

１.ここだけの「HI！DORAMI」限定メニュー・アイテムが約40ショップで登場

２.「HI！DORAMI」限定デザイン商品のお買い上げでホログラムステッカーがもらえる

限定ノベルティ企画

３.抽選限定ドラミアイテムが当たるプレゼントキャンペーン

４.館内装飾

■限定メニュー&アイテムの販売

■限定ノベルティ企画

１.「HI！DORAMI」限定商品のお買い上げでステッカープレゼント

【期間】

・ニュウマン新宿／イイトルミネ新宿

第1弾：7月2日(木)～7月31日(金)／第2弾：8月1日(土)～8月31日(月)

・ルミネ新宿

8月6日(木)～9月16日(水)

【詳細】

「HI！DORAMI」限定商品をご購入のお客さまに、各館ごと・配布期間ごとに

異なるデザインのオリジナルホログラムステッカー1つをプレゼント。

※数量限定につき、なくなり次第終了いたします。

※デザインはお選びいただけません。ご了承ください。

２.【ニュウマン新宿】デジタルスタンプラリーでノベルティプレゼント！

【期間】 7月2日(木)～8月31日(月)

【詳細】

ニュウマン新宿の「HI！DORAMI」限定デザインの商品を販売する対象ショップでお買い上げで、スタンプを取得可能。3ショップ以上の買い回りでスタンプを3つ集めたお客さまには、4F サービスカウンターでの画面をご提示いただくことでオリジナルアクリルクリップをプレゼント！

※無くなり次第終了

■館内装飾

「HI！DORAMI」オリジナルキービジュアルの装飾が期間限定で各所に登場いたします。いつものお買い物がさらに楽しくなるような装飾を順次展開いたしますので、ぜひ「HI！DORAMI」限定商品とあわせて撮影をお楽しみください。

【ニュウマン新宿】

場所：・ニュウマン新宿2F NEWoMan ART wall.(JR新宿駅ミライナタワー改札横)

・ニュウマン新宿2F エキナカPetrichor Bakery and Cafe前

【イイトルミネ新宿】

場所：・イイトルミネ新宿中央通路側入口ほか

【ルミネ新宿】

場所：・ルミネ新宿ルミネ1・ルミネ2館内各所

※期間については別途SNS等でご案内いたします。

■プレゼントキャンペーン

【期間】8月6日(木)～9月16日(水)

※対象お買上げ期間7月2日(木)～9月16日(水)

【詳細】

ルミネのアプリ「ONE LUMINE」に連携しているクレジットカードにて、期間中「HI！DORAMI」限定商品を販売する対象ショップを3ショップご利用いただくと、抽選で限定アイテムが当たるキャンペーンを実施！

さらに、3館を各1ショップ以上買い回ると、当選確率アップ！

※詳細はHPをご確認ください。

■ドラえもんPOPｰUP SHOP開催

「ドラえもん POP-UP SHOP」

ニュウマン新宿

期間：7月14日(火)～7月27日(月)

場所：2F エキナカ イベントスペース

ルミネ新宿

期間：8月20日(木)～9月15日(火)

場所：ルミネ2 2F イベントスペース2

ドラえもんグッズが大集合！毎日が楽しくなるアイテムが幅広く勢揃いしています。ぜひこの機会にお立ち寄りください！

(C) Fujiko‑Pro, Shogakukan,TV Asahi, Shin‑ei, and ADK

【関連リンク】

・ニュウマン新宿公式ホームページ：https://www.newoman.jp/shinjuku/

・ニュウマン新宿公式Instagram：https://www.instagram.com/newoman_shinjuku/

・イイトルミネ新宿公式ホームページ：https://www.lumine.ne.jp/eato-lumine/

・イイトルミネ新宿公式Instagram：https://www.instagram.com/eato_lumine/

・ルミネ新宿公式ホームページ：https://www.lumine.ne.jp/shinjuku/

・ルミネ新宿公式Instagram：https://www.instagram.com/lumine_shinjuku/

・ドラえもん公式サイト：https://dora-world.com/

※リリース内の写真・画像はすべてイメージです。

予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。