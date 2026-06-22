【年収948万円】フロントエンドエンジニア案件2026年6月最新｜フリーランス調査【フリーランスボード調べ】

INSTANTROOM株式会社

2026年最新のフリーランスの「フロントエンドエンジニア案件の調査レポート」を発表します。

50,713件のフリーランスボードに掲載されている実際のフリーランス案件から作成しました。

■調査サマリー

・フロントエンドエンジニア案件の平均年収948万円

・リモート案件は84.7%

・フロントエンドエンジニア案件の占有率は全体の9.50%

■目次

フロントエンドエンジニアの職種別平均年収ランキングは16位（948万円）

フロントエンドエンジニアの職種別案件数ランキングは6位（案件比率 9.50%）

フロントエンドエンジニア案件のリモートワーク比率

フロントエンドエンジニア案件の多い業界

フロントエンドエンジニアの特徴

フロントエンドエンジニアが担当できる領域

フロントエンドエンジニアの市場価値

調査対象

フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/occupations-1）に掲載されたフロントエンドエンジニア求人案件の月額平均単価より想定年収を試算しています。

・対象期間

2024年2月1月～2026年6月22日

・対象件数：

50,713件

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/occupations-1）

フロントエンドエンジニアの職種別平均年収ランキングは16位（948万円）

フロントエンドエンジニア案件の平均月額単価は79.0万円、平均年収は948万円で、IT職種別の年収ランキングでは16位に位置しています。

フロントエンドエンジニアは、WebサイトやWebアプリケーションの画面部分を開発する職種です。画面設計や実装、表示速度の改善、使いやすさの向上に関わる案件が多い点が特徴です。ただし、担当範囲や使用技術、デザイン・バックエンドとの連携経験によって、求められるスキルや単価は変わります。

ランキング上は16位ですが、平均年収は900万円台後半と高い水準にあります。Webサービスや業務システムの開発需要を背景に、今後も安定した案件需要が期待されています。

フロントエンドエンジニアの職種別案件数ランキングは6位（案件比率 9.50%）

2026年6月時点でフロントエンドエンジニア案件は市場全体の9.50%を占め、職種別ランキングでは6位、平均月額単価は79.0万円となっています。

フロントエンドエンジニアの案件比率が高い背景には、WebサイトやWebアプリケーションで、画面実装や操作性の改善を担う人材の需要が続いている点があります。ユーザーが直接使う部分を開発するため、幅広い業界で案件が発生しやすい職種です。

今後も一定の需要は見込まれますが、開発手法の変化や生成AIの活用拡大が進むことで、求められる実装力や設計力、周辺技術への理解の水準は変化していく可能性があります。

フロントエンドエンジニア案件のリモートワーク比率

(参考：https://freelance-board.com/jobs/occupations-1)

2026年6月時点のフロントエンドエンジニア向けフリーランス案件・求人におけるリモートワーク比率は、フルリモートが41.4％、一部リモートが43.3％、常駐が15.2％となっています。

フルリモートと一部リモートを合わせると84.7％に達しており、リモートワークを取り入れた働き方が大半を占めています。

前月比ではフルリモートが2.8％減少した一方、一部リモートは1.7％増加し、常駐も1.1％増加しています。フロントエンドエンジニアは、画面実装や操作性の改善、表示速度の最適化を担うため、オンラインで対応しやすい業務が多い職種です。

前年同月比ではフルリモートが15.3％減少した一方、一部リモートは12.2％増加し、常駐も3.1％増加しています。フロントエンドエンジニア案件では、完全在宅よりも一部出社を含む働き方へ移行していると考えられます。

フロントエンドエンジニア案件の多い業界

（案件比率：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/occupations-1)

2026年6月時点のフロントエンドエンジニア案件は、サービスが8.84％（4,483件）で1位、WEBサービスが7.96％（4,037件）で2位、toBが3.39％（1,719件）で3位、toCが2.23％（1,133件）で4位、SaaSが2.04％（1,035件）で5位となり、上位5業界で全体の約24.46％を占めます。

サービスやWEBサービス、toBが上位を占める背景には、WebサイトやWebアプリケーションの開発で、画面実装や操作性の改善を担う人材が必要とされている点があります。フロントエンドエンジニアは、ユーザーが直接使う画面部分を開発する職種のため、toC向けサービスやSaaS領域でも需要があります。

フロントエンドエンジニアの特徴

フロントエンドエンジニアは、WebサイトやWebアプリケーションの画面部分を開発し、利用者が見て操作する部分を作る職種です。主に画面設計、実装、表示速度の改善、操作性の向上、デザインの反映、バックエンドとの連携などを担当します。

また、使いやすさに直結する領域を担うため、技術力だけでなく、デザイン理解や改善提案力も求められます。近年はWebサービスやSaaS、業務システムの開発需要が高く、ReactやVue.jsなどを扱える人材の重要性も高まっています。幅広い業界で必要とされる開発職種です。

フロントエンドエンジニアが担当できる領域

フロントエンドエンジニアが担当できる領域は、利用者がブラウザやスマートフォン上で操作する画面全般です。たとえば、ログイン画面、検索画面、予約・申込フォーム、商品一覧、管理画面、ダッシュボードなどが該当します。

これらはHTML/CSS、JavaScriptで見た目や動きを作り、必要に応じてバックエンドから取得した会員情報、予約状況、商品情報などを画面に表示する領域です。入力内容のチェックやボタン操作後の表示切り替えも画面側の処理に含まれるため、利用者の操作とシステム処理をつなぐ部分を担えます。

フロントエンドエンジニアの市場価値

フロントエンドエンジニアは、WebサイトやWebアプリケーションの画面部分を開発する職種です。画面設計や実装、表示速度の改善、操作性の向上、デザイン反映、バックエンド連携などを担当します。利用者が直接使う部分を担うため、Webサービス、業務システム、SaaSなど幅広い領域で需要があります。

平均年収は948万円で職種別ランキング16位、平均月額単価は79.0万円となっています。案件比率は9.50％で職種別案件数ランキング6位と、フリーランス市場において案件数が多い職種です。

働き方ではフルリモート41.4％、一部リモート43.3％と在宅を含む案件が合計84.7％に達しています。一方で、チーム開発や仕様確認、デザイン・バックエンドとの連携が必要な案件もあるため、常駐案件も15.2％存在します。

市場価値が高い理由は、企業のWebサービスや業務システムで、利用者が直接操作する画面部分を担うためです。使いやすい画面や速い表示、入力フォームや検索画面、管理画面などはサービスの品質に関わるため、継続的な需要があります。

高単価を獲得するには、HTML/CSS、JavaScriptの実装経験に加え、ReactやVue.jsなどの技術、画面設計、表示速度の改善、バックエンド連携に対応できる力が重要です。さらにデザイン理解や改善提案力がある人材は、市場価値を高めやすいです。

■「フリーランスボード」について

「フリーランスボード」はフリーランスエンジニア・ITフリーランス向け求人・案件が掲載されている、国内最大級の案件検索サイトです。

現在、100社以上※1のフリーランスエージェント様（https://freelance-board.com/agents）と業務提携を行っており、検索可能な求人・案件数は53万件以上で国内最大規模となっております。

※1：案件掲載準備中エージェントを含みます。

フリーランスエンジニアやITフリーランスの皆様はフリーランスエージェントや案件サイトごとに案件検索や会員登録を行うことなく、フリーランスボード上で案件・求人情報（https://freelance-board.com/jobs）を検索しワンストップで仕事探しができます。

また、2026年1月にはAIが希望条件に合った案件を提案する「AIマッチ機能（https://freelance-board.com/ai_match/）」をリリースし、2月にはアルゴリズムを刷新しています。今後もAIを活用した機能開発に積極的に取り組み、フリーランスの皆様が効率的に理想の案件と出会える環境づくりを進めてまいります。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

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配信開始日：2025年6月5日

対応機種：iOS 15.6以上

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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instantroom.freelanceboard

配信開始日：2025年9月11日

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 笠間涼

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「FreelanceBoard(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「FreelanceBase(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットフォーム「EngineerDASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）

・SES事業者向け専門メディア「SESLabo」（https://ses-labo.com/）