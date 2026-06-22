「m HOLD’EM」が2026年7月で5周年！賞品総額100万円相当の記念トーナメントやユーザーを表彰する生放送番組、「ホロライブ」との復刻コラボが開催決定！

サミー株式会社

サミー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩）が運営するスマートフォン向けテキサスホールデムポーカーアプリ「m HOLD’EM(エムホールデム)」は、2026年7月をもちましてサービス開始5周年を迎えます。 日頃のご愛顧に感謝を込めて、賞品総額約100万円相当の記念ポーカートーナメントの開催や、豪華ゲストを迎えた記念生配信など、様々な5周年記念キャンペーンを実施いたします。

■ 5周年記念企画 概要

▽賞品総額約100万円相当！5周年記念ポーカートーナメント開催

デジタルコード「Vプリカ」や、韓国の「ハイアットリージェンシー 仁川 パラダイスシティ」宿泊券、さらに7月中旬に同会場で開催されるポーカー大会『PARADISE CITY POKER SERIES』の割引券など、豪華賞品が多数ラインナップされた特別なトーナメントを開催いたします。

※対象トーナメントの詳細は特設LPをご確認ください。

特設サイト：https://mpj-portal.jp/game/4983956ff6134965adb32dd2a326cbb93af72dff.html

▽やりこみユーザーを表彰！「m HOLD’EM AWARD 2026」生放送決定

5周年を記念し、プレイヤーの皆様の功績を称える「m HOLD’EM AWARD 2026」を生配信いたします。番組の進行にはフリーアナウンサーの田口尚平氏を迎え、様々な角度からやりこみユーザーを表彰！表彰されたユーザーには、本企画限定の「オリジナル称号」をプレゼントいたします。

配信日：6月29日（月）20時～

配信URL：https://www.youtube.com/live/MrQG4rPrfdI

■素材ダウンロード

本イベント素材は下記URLよりダウンロードの上、ご使用ください

素材提供サイト：https://sammy-box.box.com/s/pnv4n46v3quw0yeuk8qby86u9zlt9bvb

■『ホロライブ』の人気タレントが「m HOLD’EM」と復刻コラボ！

「m HOLD’EM」にVTuberグループ『ホロライブ』の人気タレント、「兎田ぺこら」 、「鷹嶺ルイ」 、「宝鐘マリン」、「雪花ラミィ」が再び登場！コラボ期間中、アバターやエムホールデムオリジナルの描き起こし&フルボイスのスタンプが獲得出来る！

さらに、コラボトランプ＆オリジナルアクリルトロフィーが獲得できるイベントを期間中に開催！

「m HOLD’EM」では、今後も様々なコラボレーション企画を用意しておりますので、この機会に是非エムホールデムをお楽しみください！

・コラボ期間

2026年6月29日（月）から7月19日（日）

■5周年記念ログインボーナス

5周年を記念して無償ダイヤやmポイント、5周年記念称号が獲得できるログインキャンペーンを開催いたします。

この機会に是非「 m HOLD’EM 」にログインしてお楽しみください

・ログインキャンペーン期間

2026年6月29日（月）から7月19日（日）

■テキサスホールデムポーカーアプリ「m HOLD’EM(エムホールデム)」のご紹介

〇ゲームアプリユーザー、初心者が親しみやすいデザイン

魅力的なキャラクターがプレイを盛り上げます。

テキサスホールデムポーカー未経験でも抵抗感なくプレイ可能！

親指で完結する操作性の高いカジュアルなUI。

プレイ中に利用できる「スタンプ」でユーザー同士のコミュニケーションも活発に。

【サービス概要】

・名称 ： m HOLD’EM(エムホールデム)

・価格 ： 無料（アイテム課金制）

・対応OS ： iOS／Android

└App Store ： https://apps.apple.com/jp/app/id1526785271

※上記はスマートフォン専用のURLです。

└Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sammy.mholdem