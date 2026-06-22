『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』「12th Anniversary 前夜祭」スタート！毎日最大ガチャ99回のチャンス！　「ガチャチケくじ」も登場！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』について、2026年6月22日（月）より「12th Anniversary 前夜祭」を開始しております。

【『白猫』公式X】https://x.com/wcat_project(https://x.com/wcat_project)

『白猫』は2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。本日6月22日（月）より12周年当日にむけた「12th Anniversary 前夜祭」を開始しております。

本イベントでは、毎日最大ガチャ99回のチャンスがある「ガチャチケくじ」や、★3以上が確定で手に入るスペシャルなガチャ「ゴールデン特別キャラガチャ」など、12周年を楽しむ準備がしっかりできるようなキャンペーンを多数開催しております。また、『白猫』公式Xではスクリーンショットを投稿すると応募できるキャラクタープレゼントキャンペーンなども実施しております。詳細は『白猫』公式Xやゲーム内お知らせをご確認ください。

7月11日（土）の12周年直前には、TODA HALL & CONFERENCE TOKYO ホールBにて、12周年記念生放送「～やりすぎちゃっていーニャ！～ 白猫12周年おせニャん生放送」を開催いたします。

当日は豪華ゲストをお迎えし、12周年に関連するゲーム内外の情報をお伝えし、12周年記念イベントの主題歌や歴代周年イベントを彩った主題歌をメドレーでお届けする、生歌唱ライブも実施いたします。12周年を冒険家の皆さんでお祝いしましょう！

【12th Anniversary 前夜祭 概要】

『白猫』は2026年7月14日（火）で12周年！ 前夜祭から盛り上がっていきましょう！

【第1弾実施期間】6月22日（月）16：00～6月30日（火）15：59 予定

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

＜１＞ガチャチケくじ

毎日最大ガチャ99回のチャンス！

期間中にログインすると、毎日1回「ガチャチケくじ」をお楽しみいただけます。さらに、6月27日（土）と28日（日）は2等以上が確定となり、55回分以上のガチャチケが手に入る大チャンス！

＜２＞キュキュっとバルーンクエスト

「クイックチェンジバトル」でミッションをクリアしてバルーンを割ると、様々な豪華報酬が手に入ります。ミッションと報酬は毎日更新されます。ぜひ挑戦してみましょう！

＜３＞リバイバルMIX《深》

過去のクエストがリメイクされて帰って来るリバイバルMIXが登場します。新規クエストを追加しており、1日最大9枚のアイテム抽選券も獲得できます。また、日替わりミッションでも毎日さらに最大12枚のアイテム抽選券が獲得できます。アイテム抽選では、グランドメモリアルルーンやEXルーンなどが確率で手に入ります！

＜４＞グランドクラス解放＆パラメータ調整実施！

対象のキャラクターのグランドクラスを解放し、パラメータも調整しました。詳細はお知らせをご確認ください。

＜５＞ゴールデン特別キャラガチャ第1弾

初回★5キャラ1体確定！ さらに★3以上確定＆★4確率1.5倍！ スペシャルな「10回＋1」ガチャを開催いたします。ラインナップなどはゲーム内をご確認ください。

前夜祭は第2弾以降も順次開催いたします。詳細は『白猫』公式Xもしくはゲーム内お知らせをご確認ください。

■『白猫』公式Xでリプライ＆リポスト＆いいねキャンペーン実施！

『白猫』公式X（https://x.com/wcat_project）にて、対象のポストにリプライ、リポスト、いいねをしましょう！ 合計で4,625を達成すれば、全ユーザーに「集めてガチャろう★5キャラ 1/100チケット」120枚をプレゼントいたします。

【開催期間】6月30日（火）15：59まで 予定

■『白猫』公式XでスクショSNS投稿キャンペーン実施！

『白猫』公式Xをフォローして、「キャラクター達が活躍している姿のスクリーンショット」と「#白猫12周年前夜祭スクショキャンペーン」をつけてポストしましょう。運営チームが選んだスクリーンショットの投稿者12名に、対象のキャラクターの中から好きな1キャラをプレゼントいたします。詳細は『白猫』公式Xのキャンペーンポストをご確認ください。

【開催期間】7月6日（月）15：59まで 予定

【～やりすぎちゃっていーニャ！～ 白猫12周年おせニャん生放送 概要】

『白猫』12周年の情報をまとめてお届け！ 今年は最大で200名の冒険家の皆さんを観覧にご招待！ 冒険家全員で“熱く”て“特別”な時間を過ごしましょう！

【特設サイト】https://colopl.co.jp/shironekoproject/lp/12th-osenyan/

【日程】2026年7月11日（土）17：30 ～ 21：00 予定

【会場】TODA HALL & CONFERENCE TOKYO ホールB

【出演者（敬称略）】梶裕貴（主人公役）、緑川光（カイル役）、寺澤百花（エリクス役）、豊洲りお（ユプス役）、大森こころ（ゼティス役）、みきにゃん、菊地燎（シロー役）、今立進（MC）、山崎寛子（歌唱ゲスト）

【番組コンテンツ】

・12周年記念イベント情報、キャンペーン情報およびアップデート情報

・冒険家の皆で協力バトル

・その他『白猫』関連情報

・特別ステージ：12周年記念イベントの主題歌や歴代周年イベントの主題歌をメドレーでお届けする生歌唱ライブ

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/217ss8de/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。