東京マラソン2027チャリティ 38団体40事業にて「寄付申込及びチャリティランナー」募集！

一般財団法人東京マラソン財団

一般財団法人東京マラソン財団チャリティ RUN with HEARTは、東京マラソン2027チャリティを38団体40事業にて実施します。

「走れる幸せを誰かの幸せにつなげよう。」をコンセプトに、東京マラソンを走り、支え、応援してくださる方々に、社会貢献について考えたり、寄付に参加したりするきっかけを提供しています。

ひとりひとりのハートと社会をつなぐことを目指し、2011年の導入以来、多くの皆さまに支えられ、累計寄付総額は約70億円に達しました。

東京マラソン2027チャリティが、さまざまな社会課題に関心を持ち、行動するきっかけとなれば幸いです。

■東京マラソン2027チャリティ 概要

1. 協働で運営する寄付先38団体40事業

寄付先団体及び活動概要は、以下をご覧ください。

2. 寄付申込及びチャリティランナーの申込方法並びに期間について

各寄付先団体が設定する寄付金額以上で申込された方で、チャリティランナーとしての出走を希望される方が対象となります。

申込方法：１.RUN with HEART 公式ウェブサイトより支援をしたい寄付先団体を選択

２.寄付申込システムから寄付申込を行う

申込期間：2026年6月24日(水)11:00～7月9日(木)17:00

選定案内：2026年7月14日(火)～7月17日(金)

寄付金入金及び参加費等の入金期間：2026年7月14日(火)～8月13日(木)

※チャリティランナーに選定された方のみにご案内いたします。

3. 寄付金のみの募集期間について

申込方法：１.RUN with HEART 公式ウェブサイトより支援をしたい寄付先団体を選択

２.寄付申込システムから寄付申込を行う

申込期間：2026年6月24日(水)11:00～8月31日(月)17:00

4. 東京マラソンチャリティを通じた寄付金活用について

RUN with HEARTでは、多くのランナーや支援者の皆さまからのご寄付を、さまざまな社会課題の解決に取り組む「寄付先団体」へお届けしています。

【寄付金活用例】

・困難な状況にある子どもや家庭への支援

・医療や保健サービスの提供

・災害時の緊急支援

・環境保全活動

・社会的に弱い立場に置かれた方々へのサポート

寄付先団体のRUN with HEARTブログでは、実際にどのような支援が行われているのかをご紹介しています。

各寄付先団体の寄付金活用例はこちら：https://www.runwithheart.jp/blog/list/1/0/

東京マラソン2027チャリティ38の寄付先団体40事業概要

〇一般財団法人東京マラソン財団スポーツレガシー事業-1

スポーツを軸とした新しいライフスタイルを享受できる社会の実現と継承

〇一般財団法人東京マラソン財団スポーツレガシー事業-2

東日本大震災被災地の育英事業（岩手県・宮城県・福島県）

〇一般財団法人東京マラソン財団スポーツレガシー事業-3

令和６年能登半島地震災害の被災地支援事業

〇公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン

病気の子どもとそのご家族のための施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」「ドナルド・マクドナルド・ファミリールーム」の運営

〇認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン

日本の⽝を殺処分から救うための保護・譲渡活動、災害救助⽝等の育成

〇認定NPO法人ACE

児童労働の撤廃・予防や子どもの権利保障に取り組む日本生まれのNGO

〇認定NPO法人 国連UNHCR協会

紛争で故郷を追われた難民の子ども・若者の生きる意志をはぐくむスポーツ・教育支援

〇公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン

誰もが平等な社会を目指して。教育や自立を支援して、女の子にも人生の選択肢を!

〇公益財団法人ゴールドリボン・ネットワーク

小児がん経験者への奨学金制度・小児がん交通費等補助金制度・小児がんの子を持つひとり親世帯支援制度・小児がん治癒率向上及び生活の質向上のための研究費用助成 等

〇認定NPO法人かものはしプロジェクト

こどもが虐待で苦しむことのない社会をつくる。児童虐待の予防と回復支援。

〇公益財団法人スペシャルオリンピックス日本

知的障害のある人にスポーツを提供し、多様な人々が活きる社会を目指す

〇特定⾮営利活動法人ルーム・トゥ・リード・ジャパン

世界中の低所得コミュニティにおける識字教育プログラムおよび女子教育（ジェンダー平等）プログラム

〇認定NPO法人キッズドア

貧困家庭の子どもたちが、安心して勉強し食事も取れる無料の居場所型学習会を提供

〇公益財団法人日本対がん協会

がん患者やご家族に対する無料がん電話相談窓口の運営、がん予防・検診の推進、正しい知識の普及啓発、がん医療分野への助成

〇認定NPO法人ファミリーハウス

重い病気の子どもが治療を要する間の患者と家族への滞在施設の提供とケア

〇公益財団法人日本パラスポーツ協会

パラスポーツを普及拡大する取り組みと競技力の向上を図る取り組みを好循環させることによる活力ある共生社会の実現を目指す

〇認定NPO法人Teach For Japan

すべての子どもが、素晴らしい教育を受ける事ができる世界の実現に向けて、情熱を持った教員を送り出すフェローシップ・プログラムを運営しています。

〇公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパン

ウクライナなどの紛争地域や途上国で、今、困難を抱える女性や女子を支援

〇特定⾮営利活動法人ウォーターエイドジャパン

清潔な水、適切なトイレ、正しい衛生習慣を届け、人々の暮らしと命を守る

〇公益財団法人そらぷちキッズキャンプ

難病とたたかう子どもと家族を、夢の医療ケア付キャンプ場に招待

〇特定⾮営利活動法人プライドハウス東京

LGBTQ+センター「プライドハウス東京レガシー」の運営とLGBTQ+支援を提供

〇認定NPO法人 フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN

ラオスに根付く医療を。小さな命に寄り添い、心のこもった医療を届ける

〇認定NPO法人国境なき子どもたち

カンボジアやフィリピンの貧しくて学校に通えない子どもたちに教育の機会を！

〇東京おもちゃ美術館／認定NPO法人芸術と遊び創造協会

新宿の廃校を活用したインクルーシブミュージアムの運営

〇認定NPO法人育て上げネット

「若者と社会をつなぐ」をミッションに、社会的孤立状態の子ども・若者を支えています

〇公益財団法人東京都農林水産振興財団

「花粉の少ない森づくり」と地球温暖化防止を目指し、健全な森林を次世代に継承

〇公益社団法人日本環境教育フォーラム

体験と対話を重視した環境教育で、持続可能な社会づくりを担う人材を育成する

〇認定NPO法人フローレンス

日本のこども・子育て領域で福祉支援を全国に届け、課題の根本解決、価値創造に取組む

〇認定NPO法人ADRA Japan

誰もが自分らしく生きられる世界を目指し、戦争や災害の被災地において一人ひとりに寄り添い、 状況に応じた支援を届けています。いつ、どこで、何が起きても。

〇認定NPO法人 アドラ・ジャパン

誰もが自分らしく生きられる世界を目指し、戦争や災害の被災地において一人ひとりに寄り添い、状況に応じた支援を届けています。いつ、どこで、何が起きても。

〇公益財団法人ジョイセフ

すべての人が健康で、自分の人生を自分で選択できる社会に変えていく

〇認定NPO法人全国⾻髄バンク推進連絡協議会

⾻髄バンクの普及啓発とドナー登録推進支援及び⽩⾎病の相談や患者への経済的な支援

〇公益財団法人東京防災救急協会

災害時に最も重要となる『自助・共助』に必要な知識や技術、そして大切な『命のバトン』をつなぐための応急手当の知識や技術を身につけてもらう事業などを行っています。

〇認定NPO法人 難民支援協会

日本に逃れた難民が安心して暮らせることを目指し、医食住をはじめとする支援を提供しています

〇公益財団法人がんの子どもを守る会

1968年に小児がんで子供を亡くした親たちによって設立され、小児がんが治るような病気になってほしい、また小児がんの患児・家族を支援しようという趣旨のもと活動しています

〇公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン

経済困窮家庭の子どもに、塾やスポーツ教室等で利用できるクーポンを提供

〇認定NPO法人マドレボニータ

産後が起点となる社会問題解決のため、産後ケアプログラムの研究開発・普及に取り組む

〇認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会

ワクチンで救える命、1日4,000人。途上国の子どもの笑顔と未来を守る

〇認定NPO法人日本IDDMネットワーク

“1型糖尿病”根絶を目指す研究への支援。”1型糖尿病”は、治らないから治るへ！

〇認定NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン

すべての子どもが「豊かないのち」を生きられる世界の実現を目指し、

開発援助・緊急人道支援・アドボカシーを展開しています。

〇公益財団法人 日本財団

【日本財団 子どもサポート基金】

経済的、家庭的、学校生活における困難を抱える子どもたちは、学年の3人に1人。様々な生きにくさを抱える子どもたちが未来に希望を持てるような事業に取り組んでまいります。