東横イン、「第6回 全国高校 軽音楽部大会」のトップサポーターに

株式会社東横イン

株式会社東横インは、「第6回 全国高校軽音楽部大会we are SNEAKER AGES」のトップサポーターになりました。

同大会は全国高校軽音楽部2,400校の頂点を決める大会で、2026年7月から全国8地区で地区グランプリ大会が始まり、12月27日に大阪で全国大会が開催されます。

高校生が軽音楽で仲間とともに情熱を燃やし、大会参加を通じた様々な経験から、これからの人生を生きていく力を得て欲しいというSNEAKER AGESの考えに共感し、東横インは本大会の協賛を決めました。

「安定・安心」の宿泊提供で、大会に向かう高校生の出発を応援

スニーカーエイジは、文部科学省・自治体・教育委員会を後援とした軽音楽部の全国大会です。1979年の関西大会からスタートし、2021年度から全国大会化しました。今年で第6回を迎え、2,400校10万人の軽音楽部生にとって夢の舞台となりました。

大会に参加する高校生は、今まで支えてくれた誰かのために演奏しています。そういう思いで奏でられる音楽は、多くの人の感動を呼びます。

東横INNが目指すのも感動を呼ぶ“おもてなし”です。東横INNのおもてなしは“思って為す”、「人」を思う心からはじまります。お客さまだけでなく、一緒に働く仲間や地域を思う。そんなおもてなしの心で、本大会の宿泊もサポートします。

「あらゆる人の移動を応援する基地となる」をコーポレートパーパスに掲げる東横インは、【原則ワンプライス】を経営ポリシーに据え、年間を通じて大幅な価格差を設けず、日々、料金を変動させません。「学割プラン」もプラスして、高校生の皆さんに 安定・安心の価格と品質で、大会に向かう皆さんの出発を応援いたします。

代表執行役社長 黒田 麻衣子より

高校生の皆さんが音楽を通じて仲間と出会い、「自分たちの音楽」を紡ぐ。

これまで積み重ねてきた挑戦と成長の集大成の大舞台をサポートできることを大変うれしく思います。

仲間と語り合った“一泊”も、磨いてきた“一拍”も、きっと人生の大切な財産になることでしょう。皆さんをはじめ、先生方、ご家族の皆さま、応援するすべての方々にとって心に残る大会となることを願っています。

そして、皆さんが素敵な大人になり日本と地球の明るい未来に貢献してくださることを期待しております。

東横インは次代を担う青少年を支える活動に積極的に取り組み、社会に貢献できるホテルであり続けたいと考えています。

サステナビリティへの取り組み(https://www.toyoko-inn.co.jp/sustainability/sdgs.html)

第6回 全国高校 軽音楽部大会 we are SNEAKER AGES 概要

■地区グランプリ大会 ： 2026年7月26日（日）から沖縄、関西、中国四国、関東甲信越、東北、北海道、九州・東海北陸の8地区で順次代表校を選出

■全国大会 ： 2026年12月27日（日） 会場 ： グランキューブ大阪大会

■大会HP：we are SNEAKER AGES スニーカーエイジ 全国高校軽音楽部大会(https://sneakerages.jp/)

東横INNの特長

全国ネットワークの基地ホテル

客室数日本一※1。「あらゆる人の移動を応援する基地」として、全国どこにでもある安心感※2を提供しています。国内に限らず、韓国やドイツ、フランスなど海外5ヵ国にも展開。世界360を超える拠点で、あらゆる人の移動を支えています。

原則ワンプライス

サービスや品質だけでなく、客室料金でも安心感を提供しています。皆さまの「生活必需品」でありたいという想いから、予算内で泊まれる価格を上限に、いつでも、誰にでも、わかりやすい安定価格。それが私たちの「原則ワンプライス」です。

私たちのおもてなし※3

お客さまに感動体験をしていただくことをモットーにしています。シンプルで清潔・快適な客室、店舗ごとに異なるスタイルの無料元気朝食、最高の笑顔の「行ってらっしゃい」でお客さまの出発をお見送りします。

※1 出典：国際ホテル旅館「全国ホテル・旅館チェーン客室数ランキング」（ブライダル産業新聞社）

東横INN最新総客室80,101室（2026年6月22日時点／海外17店舗含む）

※2 「東横INN高知」オープン（2026年2月）で、業界初(自社調べ)となる47都道府県すべてに出店達成

※3 経産省創設のおもてなし規格認証制度で「紺」認証を1企業最多の333事業所で取得（2024年6月）