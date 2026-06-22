福岡発祥のベーカリー【AMAM DACOTAN】がパンの本場・フランスへ海外初進出。2026年6月20日パリ店グランドオープン

株式会社ｐｅａｃｅ ｐｕｔ

生ドーナツ専門店「I'm donut ？」などを展開する株式会社peace put（本社：福岡市／代表取締役：平子良太）は、福岡発祥のベーカリー「AMAM DACOTAN（アマムダコタン）」の海外初店舗となる「AMAM DACOTAN Paris」を、フランス・パリに2026年6月20日（土）現地時間11時にグランドオープンいたしました。

AMAM DACOTAN Paris内観AMAM DACOTAN Paris内観

2018年に福岡・六本松に1号店をオープンして以来、2022年の東京・表参道進出、そして国内最終出店として2024年10月にオープンした京都・烏丸へと店舗を広げ、多くのお客様に愛されてまいりました。そして今年、2年以上かけて実らせてきた計画のもと、満を持してパンの本場であるフランス・パリへの進出を果たしました。

オープン当日は、私たちの予想を遥かに上回る多くの現地の方々にご来店いただき、国境を越えてアマムダコタンのパンをお届けすることができました。『メロンパン』など日本発祥のパンが人気を集め、実際にパンを手に取られたお客様からは「これまでに食べたことのない新しい食感で、とても美味しい」などといった大変温かいお声も寄せられ、パンの本場であるパリの地で、素晴らしい出発の日となりました。

現地フランスの小麦・食材と、日本の職人技術を融合した商品展開

パリ店でご用意する全50種類ほどのパンは、日本と同様に可能な限り”自家製”にこだわっています。ベースとなる生地には現地の小麦と水を使用していますが、日本とは大きく異なる素材の仕様に、納得のいく生地へ辿り着くまでは試行錯誤を繰り返しました。現地の環境と向き合い、幾度も試作を重ねたことで、素材の力と職人の高い技術力を表現した至高の生地が仕上がりました。

パン生地だけではなく、サンドする具材やクリーム、マヨネーズなどの調味料に至るまで、現地の食材の特性や風味を生かしながらレシピを調整し、手作りの温かさと共にお届けいたします。

ラインアップには、日本で創業時から絶大な人気を誇る『ダコタンバーガー』や『明太ペペロンチーノバゲット』も登場。さらにパリ限定商品として、『マッシュルームとパルミジャーノチーズのサンド』や『チコリサンド』などお惣菜サンドから、『チョコレートチュロス』などのスイーツ系まで、代表の平子が現地で見つけた旬の素材を活かした約10種類の新作パンを販売いたします。

また、日本でお馴染みの『クリームパン』なども、日本伝統パンの再定義として、慣れ親しんだ味わいはそのままに、フランスの雰囲気に美しく調和するようビジュアルを一新してご用意いたします。

一歩足を踏み入れた瞬間から広がる“架空の世界”

店舗の内観・外観デザインは、アマムダコタンが大切にしてきた”石の町にある小さなパン屋さん”というコンセプトをそのままパリへと繋げています 。美しい石畳の道沿いに佇む店内には、アンティーク家具や現地フランスで厳選して買い付けたドライフラワーをあしらいました。パンの陳列や店内の装飾・BGM、さらにはスタッフの佇まいに至るまで細部にこだわり、一歩足を踏み入れた瞬間から、まるで物語の世界に迷い込んだかのような唯一無二の空間を創り出しています。

アマムダコタンは、単なる日本からの進出に留まらず、パリの街の日常に溶け込み、現地の方々に長く愛され、必要とされ続ける存在となることを目指してまいります。また、日本から観光やビジネスでフランス・パリを訪れる皆さまにとっても、現地ならではの厳選された食材と日本の感性が融合した新しいアマムダコタンを体感していただける場所として、ぜひお立ち寄りいただける店舗となるよう努めてまいります。本場フランスの地で始動した、新たな挑戦にどうぞご期待ください。

■ AMAM DACOTAN Paris 概要

店 舗 名： AMAM DACOTAN Pari（アマムダコタンパリ）

住 所： 20 Bd des Filles du Calvaire, 75011 Paris, France

オープン日： 2026年6月20日（土）11:00（現地時間）

Instagram： ＠amam_dacotan_paris（https://www.instagram.com/amam_dacotan_paris?igsh=bG1hYTR0M291c21j&utm_source=qr(https://www.instagram.com/amam_dacotan_paris?igsh=bG1hYTR0M291c21j&utm_source=qr)）

※本紙に記載されている商品内容、メニュー数、仕様等の情報は発表時点のものであり、現地の状況や調達状況等により、今後予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

AMAM DACOTAN Paris外観