【2025年 債務額調査】年代別の債務額、最も多かったのは「30代：664万円」

弁護士法人デイライト法律事務所

弁護士法人デイライト法律事務所は、年代別の債務額を当事務所での相談時アンケートより調査、集計を実施統いたしました。

期間：2024年12月1日～2025年11月30日

調査対象：383名 20代～60代対象（相談時アンケートより集計）

■ 債務整理ご相談時の債務額は平均約573万円！最も多いのは「30代：664万円」

債務整理のご相談をされた383人に「債務整理ご相談時の債務額」について聞いたところ、全体の平均は約573万円となりました。

最も債務額が大きい年代は30代：664万円という結果になりました。

※ご相談時アンケートより集計いたしました。

期間：2024年12月1日～2025年11月30日

調査対象：383名 20代～60代対象（相談時アンケートより集計）

もっとも多い、30代で債務額（借金の総額）が深刻化しやすい理由として、ライフステージの変化（結婚・出産、子育て・教育費、住宅・車の購入など）が考えられます。

■デイライト法律事務所での解決事例

自宅と家族を有する会社員Ｙさんの事例（35歳男性・会社員）

5年前に自宅を1400万円で購入しました。

子どもが小さく妻も働くことができなかったため、住宅ローンも支払えなくなりました。

結果、住宅ローン以外の借金300万円のうち、200万円は支払を免除され、残りの100万円のみを3年間で分割返済するという認可決定を得ました。

また、住宅ローンについては、期限の利益を回復し、手放す必要がなくなった。

その他の解決事例 :https://www.daylight-law.jp/debt/solution/

■債務整理・借金問題を弁護士に依頼する4つのメリット

1. 弁護士からの「受任通知」で取立てが止まり、返済を一時的にストップすることができる

2. 面倒な手続きや債権者との厳しい交渉はすべて弁護士に任せられる

3. 家族に知られるリスクを最小限に抑えられる

4. 依頼者様に最も有利で無理のない解決方法を提案できる

当調査の利用に関して

1.当調査のデータを引用・転載する場合には、「出典：年代別の債務額、最も多いのは「30代：664万円」（弁護士法人デイライト法律事務所）」の表記をお願いいたします。

2.出典元として下記サイトへのリンクをお願いいたします。

https://www.daylight-law.jp/debt/

■弁護士法人デイライト法律事務所 概要

・所在地 ： 【福岡オフィス】〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル7階

【東京オフィス】〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-11 祐真ビル本館7階

【大阪オフィス】〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル7階

【北九州オフィス】〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2-12-21 ＳＳビル8階

・事業内容：

当事務所は、福岡、東京、大阪等の国内主要都市や海外に拠点を置き、世界中の個人の方・企業に対 してリーガルサービスを提供しています。

デイライト法律事務所は開設以来、一貫して、専門性が高いリーガルサービスとソリューションを提供することにこだわっています。

・オフィシャルサイト：https://www.daylight-law.jp/