締切迫る（6/30）令和8年度（第58回）北九州市民文化表彰候補者募集

福岡県北九州市（北九州市役所）

北九州市民文化表彰は、本市の文化芸術の振興を図るため、様々な分野の文化芸術活動において活躍し、市民がまちの誇りにできる皆様（個人・団体）に、要件に応じて各賞をお贈りするものです。

今年度も、皆様からのご推薦をお待ちしております。

賞の区分など

令和７年度表彰式の様子（令和8年2月10日(火) J:COM北九州芸術劇場 中劇場）賞の区分と要件の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/540_1_990c0529eaa1c74eb619dab6ab3b33e0.jpg?v=202606220451 ]

募集領域

次の領域で各賞の候補者を募集します。

（1）芸術

文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊など

（2）メディア芸術

映画、漫画、アニメーションなど

（3）伝統芸能

雅楽、能楽、文楽、歌舞伎など

（4）芸能

講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱など

（5）生活文化

茶道、華道、書道など

（6）国民娯楽

囲碁、将棋など

（7）その他

文化財、地域文化にかかわる分野など

対象

個人：本市に居住している方、本市の出身である方

団体：本市を活動の本拠とし、文化活動をしている団体

なお、同一功績に対して既に同一の表彰を受けている場合は、対象となりません。

募集期間

令和8年5月1日（金曜日）から同年6月30日（火曜日） 17時必着

応募の方法

指定の推薦書に必要事項を記入し、関係書類（これまでの実績や入賞を証明する物の写し等）を添付のうえ、提出して下さい。（自薦・他薦を問いません。）

(注)添付資料は原則返却しませんのでご注意ください。

推薦書の提出方法・提出窓口及び問合せ先

持参の場合

8時30分から17時00分に下記提出窓口にご連絡のうえ持参してください。（土曜日・日曜日・祝日を除く）

郵送の場合

下記提出窓口へご郵送ください。（締切当日の17時必着）

電子メールの場合

下記提出窓口へ電子メールをご送付ください。

電子申請の場合

下記お申込みフォームより申請してください。

令和8年度（第58回）北九州市民文化賞・奨励賞・功労賞候補者推薦【お申込みフォーム】（外部リンク）(https://ttzk.graffer.jp/city-kitakyushu/smart-apply/apply-procedure-alias/shiminbunkahyosho-R8/door)

提出窓口 及び 問合せ先

〒803-8501

北九州市小倉北区城内1番1号 本庁舎2階

北九州市 都市ブランド創造局 総務文化部 文化企画課

電話：093-582-2391 FAX：093-581-5755

Eメール：brand-bunkakikaku@city.kitakyushu.lg.jp

募集要項及び推薦書

北九州市役所 文化企画課、各区役所 総務企画課等で配布しています。

また、ホームページからダウンロードすることもできます。

令和8年度（第58回）北九州市民文化表彰候補者募集 ホームページ（外部リンク）(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/26501383.html)