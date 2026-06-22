猛暑前に“照明＋空気循環”需要が拡大。公開8分で初回分完売のシーリングファンライト「AIR LIGHT ONE KAZE」6月26日（金）アンコール販売へ

株式会社YANA-JAPAN

株式会社YANA-JAPAN（本社：東京都豊島区、代表取締役：谷中祐介）は、照明と空気循環を1台にまとめたシーリングファンライト「AIR LIGHT ONE KAZE（エアライトワン カゼ）」を、2026年6月22日（月）よりクラウドファンディングサービス「Makuake」にてアンコール販売します。

猛暑前でエアコンの使用が増えるこの時期、「冷気を部屋全体に届けたい」「床置きのサーキュレーターを置く場所がない」「日本の天井高に合う空気循環家電がほしい」といった住空間の課題に応える一台です。

本製品は前回のMakuakeプロジェクトで公開からわずか8分で初回ロットが完売し、約45日間で応援購入総額19,671,480円・支援者790名を販売した。プロジェクトページの「お気に入り登録」は約4,352人に達し、その多くが期間内に購入が間に合わなかった検討層でした。今回のアンコール販売は、その声に応えるものです。

▼ アンコール販売プロジェクトページ（一般向け／6月26日公開）

https://www.makuake.com/project/air_light_one_kaze_encore

▼ 公式ブランドサイト（メディア・取材窓口）

https://yana-japan.com/air-light-one-kaze

■ なぜ、いまシーリングファンライトなのか

猛暑日の長期化と電気代の上昇を背景に、エアコンの効きを助ける「空気の循環」への関心が一般家庭でも高まっています。一方で、床置きのサーキュレーターは置き場所をとり、賃貸や家具の多い部屋では設置しづらいという声も少なくありません。

「AIR LIGHT ONE KAZE」は、もともと天井にある照明をファンと一体化することで、床のスペースを使わずに部屋全体の空気を動かせる製品です。日本の標準的な天井高（2.4～2.7m）に合わせた直径480mm・高さ260mmのサイズで、住空間になじむ設計としました。

■ 支持された理由 ―― 機能ではなく、暮らしの変化

特徴1｜4D×360°首振り＋7枚羽で、空気を広範囲に循環

従来のシーリングファンが上下方向の角度調整にとどまるのに対し、本製品は前後左右と上下を組み合わせた「4D×360°首振り」と7枚羽を搭載。室内の空気を広範囲に循環させ、エアコン使用時の冷気・暖気を部屋全体に届けやすくします。

特徴2｜DCブラシレスモーターを採用

ファン使用時の消費電力に配慮したDCブラシレスモーターを搭載。照明とファンを1台にまとめることで、床置きのサーキュレーターを置きにくい住空間でも、空気循環を取り入れやすくなります。

特徴3｜照明としての完成度。10段階調光・3段階調色を1台で

シーリング照明として10段階の調光・3段階の調色（電球色／昼白色／昼光色）を搭載。リモコン1台で在宅ワーク・読書・就寝時など、シーンに応じた明るさへ切り替えられます。

※室温の感じ方・電気代は、使用環境・部屋の広さ・エアコンの設定・外気温・使用時間等により異なります。

■ ご支援者からの声（前回プロジェクト 応援コメントより）

・シーリングライトと扇風機の一体型でデザインも良かったので即購入しました。今夏のテレワーク環境がどのくらい快適になるか楽しみです！

・家の構造上熱が篭りやすいので、特に夏にキッチンでレンジフードを活用しながらでも部屋中に熱が籠るのでどのように変わっていくのか非常に楽しみです

・冬に暖かい空気が上に溜まるのを解消したいのと、天井が高くないのでコンパクトなのを探してました！

・求めていた機能の照明で、とても楽しみにしてます！

・キッチンの照明が蛍光灯で、LEDにいずれはと考えておりました。ファン付きの

照明がある事を知りサイトなどを見ていましたが、不具合などがあった時の対応が不安でした。こちらは3年保証が付いていて、安心出来ると思い決めました。

■ アンコール販売について

クラウドファンディング期間に購入が間に合わなかった検討層の声に応え、6月22日（月）よりMakuakeにてアンコール販売を実施します。アンコール記念として、数量・期間限定の早期特典（特別価格）をご用意する予定です。

プロジェクト名：AIR LIGHT ONE KAZE（エアライトワン カゼ）アンコール販売

販売開始：2026年6月26日（金）

プラットフォーム：Makuake

特典：アンコール記念の早期特典（数量・期間限定）※詳細・数量はプロジェクトページにて

一般販売価格：26,500円（税込）

Makuakeページ：https://www.makuake.com/project/air_light_one_kaze_encore

公式ブランドサイト：https://yana-japan.com/air-light-one-kaze

■ 製品仕様

製品名：AIR LIGHT ONE KAZE（エアライトワン カゼ）

本体サイズ：直径480mm × 高さ260mm

本体重量：2.65kg

入力電圧：AC100V（50/60Hz）

定格消費電力：60W

羽根：12インチ・7枚羽

首振り：4D×360°

モーター：DCブラシレスモーター（6段階風量・正逆回転対応）

光束：4,000lm（最大時）

調光：10段階／調色：3段階（電球色2700K／昼白色／昼光色）

タイマー：オフタイマー搭載／小夜灯モード搭載

リモコン：付属

設置方式：天井直付け（引掛シーリング）

電気用品安全法（PSE）適合

本体カラー：ホワイト

保証：3年保証

■ 株式会社YANA-JAPANについて

「日本の住空間と暮らしに合うプロダクト」を軸に、海外OEMパートナーと連携した商品開発・D2Cブンド事業を展開する企業です。Makuake・Shopify・Amazon Japan の各チャネルで自社ブランドを販売しています。

会社名：株式会社YANA-JAPAN

代表取締役：谷中 祐介

本社所在地：東京都豊島区

事業内容：OEM商品開発／自社ブランドのEC販売（Shopify・Amazon・Makuake）

コーポレートサイト：https://yana-japan.com/

■ 本件に関するお問合せ

株式会社YANA-JAPAN 広報担当

Email：yanakka@gmail.com

※ 取材・撮影・サンプル貸出のご依頼にも対応いたします。担当者直通でご返信します。