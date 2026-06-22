【グランドプリンスホテル新高輪】都心のオープンエアなプールサイドで音楽とともに心を解き放つ 近場でおとなの夜遊びが叶う「NIGHT POOL LIVE」を開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド開放感あふれるルーフトップの「スカイプール」

グランドプリンスホテル新高輪（所在地：東京都港区高輪3-13-1 総支配人：今井歩）は、開放感あふれるルーフトップの「スカイプール」を舞台に、夏夜を熱く楽しむおとなのためのナイトプールイベントを、2026年7月31日（金）、8月7日（金）、14日（金）、21日（金）の4日間限定で開催いたします。

品川駅より徒歩5分ほどの都心にありながら、大空のもとで静けさをまとうルーフトップに「スカイプール」を有する当ホテルは、夕暮れから夜へと移り変わる空を眺めながら、日中の暑さを避けてラグジュアリーな空間でおしゃれに楽しむナイトプールを今年も開催いたします。さらに4日間限定で音楽アーティストによる生パフォーマンスをお届け。水面のきらめきと調和するサウンドの中で、心地よい夜風とともにおとなのチル体験が叶います。

ライトアップされ、柔らかな光に包まれるプールサイドには、日常の忙しさから心と身体を癒すゆったりとした時間が流れます。ドリンクを片手に心地よいDJの音楽やアコースティックのサウンドに耳を傾ければ、まるで南国リゾートへ訪れたかのような心躍る時をお過ごしいただけます。

ひと夏の思い出に、開放的な空間と心を揺さぶる音楽が彩る癒しのひとときをお届けいたします。

＜おすすめポイント＞

★都心にいながらにして南国リゾートを訪れたかのような非日常を満喫

★ドリンク片手にジャンルレスな音楽で五感を揺さぶる体験

★心地良い夜風を感じながらプールサイドで心と身体を解き放つ

◆スカイプール「NIGHT POOL LIVE」概要◆

【内 容】 ナイトプール、音楽アーティストの生出演

＊アーティストにより、出演日程・時間が異なります。

【日 程】 2026年7月31日（金）、8月7日（金）、14日（金）、21日（金）

【時 間】 4:00P.M.～8:30P.M.（最終入場 8:00P.M.）

＊上記時間中、スカイプールのご滞在をお楽しみいただけます。

【料 金】 ご宿泊のお客さま おとな \5,000より／こども（12才以下）無料

ビジターのお客さま おとな \9,000より

＊4才以上のお子さまからご利用いただけます。尚、ビジターのお客さまは、16才以上の方が対象とな

ります。

◆出演アーティストについて◆

NIGHT POOL LIVEWebサイト :https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/pool/sky.htmlEDEN KAI

【日 時】 2026年7月31日（金） 7:00P.M.～8:00P.M.

プロフィール

日本出身のシンガーソングライターであり、ギタリスト、

ウクレレ奏者、俳優。

アコースティックポップやフォークを基盤に、日英ミックスの楽曲やインスト演奏を特徴とするアーティスト。

2015年にハワイの音楽コンペ「Brown Bags to Stardom」で優勝し注目を集め、翌年にはNetflix番組「TERRACE HOUSE ALOHA

STATE」に出演し知名度をあげる。

その後メジャーデビューし、国内外のフェスにも出演している。

現在は日本と海外を拠点に、ジャンルを越えたコラボやグローバルな音楽活動を展開。

Baby Kiy

【日 時】 2026年8月7日（金） 7:00P.M.～7:30P.M.

プロフィール

海外を旅して出会う人、ビーチや街、その土地の音楽に触れてさまざまなカルチャーに影響を受け、作詞作曲、演奏を自ら行うシンガーソングライター。

女の子の気持ちを代弁する歌詞と耳をとらえるハスキーボイス、

世界観のあるライブステージは同世代より圧倒的な支持を得る。

また、ジュエリープロデューサーとしても活動し、ファッションアイコンとしても注目。

DJ HASEBE

【日 時】 2026年8月14日（金） 6:00P.M.～8:00P.M.

プロフィール

DJであり、サウンド・プロデュサー。渋谷クラブ「HARLEM」で行われていた伝説のパーティー「HONEY DIP」にてDJプレイを行い、毎回大盛況のイベントとなった。

以降は多くのアーティストのリミックスやプロデュースを手がけ、多方面で勢力的に活動中。

KENNY PARAVES

【日 時】 2026年8月21日（金） 7:00P.M.～8:00P.M.

プロフィール

「SPiCYSOL」「MUUDO」のボーカルKENNY。ソロプロジェクト「KENNY PARAVES」では、アコースティックギターを軸に、Neo SoulやFunk、Lo-Fi Popのエッセンスを取り入れたサウンドと、日常の感情をすくい取る歌詞で独自の世界観を描く。

“PARAVES”は“Paradise Waves”を由来とする造語で、聴く人を楽園の音の波へと誘うという想いが込められている。

またNetflix番組「TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020」に出演し、幅広い層からの知名度を広げる。

※写真はイメージです。

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※上記内容はリリース時点（6月22日）の情報です。