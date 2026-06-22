＜イベント事後レポート＞「味わうごほうびフルーツシリーズ」フラッペ発表会・試食会を開催4人組コーラスグループ「モナキ」が登壇し、夏にぴったり新味フラッペを飲んで“決め顔食レポ”を披露！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年夏に向けたフラッペ戦略および新シリーズ「味わうごほうびフルーツシリーズ」フラッペの発表会・試食会を、2026年6月22日(月)に開催いたしました。

発表会には、同社商品本部 ファストフーズ部長の高倉一真が登壇し、2026年のフラッペ戦略や商品のこだわりを説明いたしました。また、スペシャルゲストとして4人組コーラスグループ「モナキ」(左からじんさん、おヨネさん、ケンケンさん、サカイJr.さん)の皆さんが登場し、新商品の魅力を伝えるトークセッションや体験型企画を行いました。

2026年夏のフラッペは「まるで果実をかじったような味わい」

戦略・企画パートでは、商品本部 ファストフーズ部長の高倉一真が登壇。フローズンドリンクの夏の需要やユーザーの「ごほうびニーズ」に対応するために開発された、新シリーズ「味わうごほうびフルーツシリーズ」フラッペ（メロン、ストロベリー、シャインマスカット、ピーチ、マンゴー）を紹介しました。開発の背景として、フラッペのメイン購入層である30～50代の女性に向けて、年々「フローズンドリンクで贅沢な気分を味わいたい」というニーズが高まっていること、また女性のお客さまからフルーツフレーバーが人気であることなど、こういった顧客動向や社会背景を踏まえて商品化に至ったと説明しました。

最後に、店舗での買い方やコーラスグループ「モナキ」とのコラボレーションキャンペーンの展開についても説明しました。

「モナキ」が新味フラッペを「モナキのカラフルさとぴったり！」と絶賛

ゲストトークセッションでは、発売記念キャンペーンでコラボレーションしているコーラスグループ「モナキ」（じんさん、おヨネさん、ケンケンさん、サカイJr.さん）の4名が登壇しました。冒頭では、今回の「味わうごほうびフルーツシリーズ」フラッペを見た感想について、じんさんは「モナキのカラフルさとぴったり！」、おヨネさんは「モナキのような上品さを感じる商品！」、ケンケンさんは「みずみずしい感じがこの夏にぴったり！」とコメント。さらに、サカイJr.さんは「今回のフラッペは、自分だけのごほうびに、そこまでお金をかけることなく楽しめる、素晴らしい商品だと思います！」と語りました。

夏に合うひんやり商品にちなみ、 「モナキ」の"最近一番ひんやりした話"も

トークセッションでは、「酷暑が予想されるこの夏にぴったりのひんやり商品にちなみ、”最近一番ひんやり”としたエピソード」について質問。

じんさんは、「ケンケンに間違えられて、思わず本人のフリをしました」と告白。飲食店で店員さんから嬉しそうに「モナキさんですよね！」と声をかけられ、笑顔で「そうですよ」と答えたものの、続けて「ケンケンさんですよね！」と言われてしまったとのこと。じんさんは「引けなくなってしまい、とっさに『ケンケンといえば美しい唇だ』と思い浮かんで、唇を少し突き出してごまかしました。」と明かし、会場の笑いを誘いました。

おヨネさんは「マネージャーの車の中にスマホを忘れてしまった」と回答。スマホを置いたまま帰ってしまい、連絡を取るためにパソコンを使おうとしたものの、SNSにもログインできず、最終的には事務所ヘ行き、スタッフに助けてもらったというエピソードを披露しました。

ケンケンさんは「社会の窓が全開だった」と告白。イベント中にファンと一緒に撮影する場面があり、休憩中に気づいたものの、すでにSNSで拡散されていたと明かしました。さらに、別の日にも半開の状態だったことをエレベーターの中で気づいたと語り、会場を盛り上げました。

また、サカイJr.さんは「初対面の際に本名を言いいそうに」と回答。挨拶の際に名刺交換の体勢に入ると、前職のクセが抜けず思わず本名を名乗ってしまいそうになるというエピソードを披露しました。

メンバーそれぞれの個性あふれるトークに、会場全体は終始笑いに包まれました。

(左からじんさん、おヨネさん、ケンケンさん、サカイJr.さん)

SNSで話題になる?!「フラッペ決め顔 10秒チャレンジ」でお茶目な表情を披露

イベント内では、新商品のキーワードである「果肉感」「ひんやり感」「フルーツ」をテーマにした特別企画「フラッペ決め顔 10秒チャレンジ」を実施しました。

「SNSで話題になるキメ顔」を審査基準にじんさんが審査員を務め、おヨネさん、ケンケンさん、サカイJr.さんの3名が、それぞれ新商品「味わうごほうびフルーツシリーズ」フラッペを片手に、アドリブで商品を表す一言を披露。その後、豊かな表情でフラッペの魅力を決め顔で表現しました。普段のコーラスパフォーマンスで見せるクールでスタイリッシュな姿とは一転し、メンバーそれぞれの個性が光る、チャーミングでお茶目な決め顔が披露されました。

1回戦では、ケンケンさんがメロンフラッペを飲んだ後、「メロンフラッペでメロメロ！」とコメントし、爽やかな決め顔を披露。

おヨネさんはシャインマスカットフラッペを飲んだ後、「ジューシー！フルーティー！ハッピー！」とコメントし、可愛らしい決め顔を披露しました。

また、サカイJr.さんはマンゴーフラッペを飲んだ後、思わず“メロメロ”になってしまうような甘い声で、「夏の思い出って、意外とこういう味になるよね」とコメント。さらに、同じくメロメロになるような甘い決め顔を披露しました。

審査員を務めたじんさんは、悩みながらも「決勝に進むのはサカイJr.と、もう一人は期待を込めてケンケン！」と発表し、最終決戦が行われました。決勝戦では、サカイJr.さんがピーチフラッペを飲み、「口に入れた瞬間に夏を感じます！皆さん、シャリシャリの氷と冷たいミルクで今年の夏を楽しんでください！」とコメントし、夏にぴったりの爽やかな決め顔を披露しました。

一方、ケンケンさんはストロベリーフラッペを飲み、「この夏、甘酸っぱい一期一会の思い出を！」と、甘噛みしながらおコメントし、会場の笑いを誘いました。最後に、おヨネさんのドラムロールが轟く中、じんさんから優勝者の発表。見事ケンケンさんが優勝者に輝きました。理由について、「夏にぴったりで、体感温度が2℃くらい下がるような清涼感を感じられたことに加え、初々しい笑顔が新商品のフレッシュさとマッチしていた」と説明しました。優勝したケンケンさんは、「甘噛みのオヤジギャグで優勝するとは思いませんでした。フラッペを飲んで、爽やかな気持ちでこの夏を迎えたいです」と喜びを語りました。

最後に、キャンペーン開始を楽しみにしている皆さまへ向けて、ケンケンさんが「モナキ」を代表し、「この夏、モナキに会える機会はたくさんありますので、ぜひフラッペを飲みながらモナキに会いに来てください！」とメッセージを送り、イベントを締めくくりました。

【商品詳細】

【商品名】メロンフラッペ

【価 格】352円（税込380円）

【発売日】2026年6月23日（火）

【発売地域】全国

【内容】さわやかな味わいの青肉メロン果汁を使用したアイスに、芳醇な香りと甘さが特徴の赤肉メロン果肉入りソースを合わせることで、“Wメロン”ならではの贅沢な味わいを実現。さらに、アイス部分の青肉メロン果汁は完熟メロンを使用することで、メロンのジューシーな甘みと芳醇な香りを楽しめる一杯に仕上げています。

果汁・果肉比率23％※ミルクを注ぐ前の割合

※数量限定

【商品名】ストロベリーフラッペ

【価 格】352円（税込380円）

【発売日】2026年7月7日（火）

【発売地域】全国

【内容】いちご果肉ソースをたっぷりと使用し果肉感を存分に楽しめます。ジューシーないちごの味わいと、つぶつぶ食感が特長の果肉ソースを使用することで、“まるでいちごを頬張ったような”満足感を実現しました。いちご本来のみずみずしさと果実感を楽しめる、ごほうび感たっぷりのフラッペです。

果汁・果肉比率14％※ミルクを注ぐ前の割合

【商品名】シャインマスカットフラッペ

【価 格】352円（税込380円）

【発売日】2026年7月28日（火）

【発売地域】全国

【内容】シャインマスカット果汁を一部使用し、上品な甘さと高貴な香りを楽しめます。さらに、ぷるんとした食感のマスカットゼリーを使用することで、飲みごたえと素材感を両立しました。シャインマスカットならではのみずみずしい果汁感と、爽やかな後味が特長の、夏にぴったりなフラッペです。

マスカット果汁18%※のうち、51%シャインマスカット果汁使用

※ミルクを注ぐ前の割合

※マスカット果肉は入っていません

※数量限定

【商品名】ピーチフラッペ

【価 格】352円（税込380円）

【発売日】2026年8月11日（火）

【発売地域】全国

【内容】ごろっとした白桃果肉と白桃果肉入りソースを使用し、フレッシュなピーチの味わいと、すっきりとした甘さを楽しめる一杯に仕上げました。果肉たっぷりで最後のひと口まで桃のジューシーさを堪能できるフラッペです。

果汁・果肉比率10％※ミルクを注ぐ前の割合

※数量限定

【商品名】マンゴーフラッペ

【価 格】352円（税込380円）

【発売日】2026年8月11日（火）

【発売地域】全国

【内容】甘み香り豊かなアルフォンソマンゴーピューレ※を使用。マンゴーの甘みを引き立てながらも、後味はすっきりと飲みやすく仕上げました。

夏らしいトロピカルな味わいを楽しめるフラッペです。

果汁・果肉比率10％※ミルクを注ぐ前の割合

※アルフォンソマンゴーピューレを製品中6％使用

※数量限定

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税 8％にて表示しております。

※地域・店舗によって取り扱いのない場合や価格が異なる場合がございます。

■飲まずにはいられない★！ここだけの限定特典が当たるキャンペーンも実施

「味わうごほうびフルーツシリーズ」の発売を記念し、いま話題のコーラスグループ「モナキ」さんを起用した「飲まずにはいられない★モナキとフラッペキャンペーン」を実施いたします。

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象のフラッペを1個購入ごとにスタンプが1個たまります。集めたスタンプ数に応じて、サイン入りチェキやキャンペーン限定トレカセットなど、ここでしか手に入らない特典に応募いただけます。

実施期間

2026年6月23日（火）0:00～8月31日（月）23:59

応募期間

2026年6月23日（火）0:00～9月4日（金）23:59

特典

スタンプ5個で応募

モナキ モデルプレス限定サイン入りチェキ：10名さま

スタンプ3個で応募

・モナキ モデルプレス限定 特製トレカ5枚セット：20名さま

対象商品

「味わうごほうびフルーツシリーズ」各種（順次発売）

・メロンフラッペ

・ストロベリーフラッペ

・シャインマスカットフラッペ

・ピーチフラッペ

・マンゴーフラッペ

■期間中「FAMIMA CAFE」のフラッペをご購入いただくと次回使える100円引きレシートクーポンがもらえるキャンペーンを実施！

「FAMIMA CAFE」のフラッペをご購入いただくと、次回フラッペに使える100円引きレシートクーポンがもらえるキャンペーンを実施いたします。

配布期間

2026年6月23日（火）～6月29日（月）

利用期間

2026年6月23日（火）AM7:00～7月6日（月）

対象商品

・フラッペ全種類対象

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html