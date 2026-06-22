個人サロン向け予約管理 Cosalo、LINE 予約機能を無料で提供開始

サロン予約管理システム Cosalo（コサロ）とは

株式会社SPWLCosalo（コサロ）- 個人サロン向け予約・顧客管理システム

個人サロン向けの予約・顧客管理サービス「Cosalo（コサロ）」（URL: https://co-salo.com/ ）は、1 人から数名規模のサロンが LINE や Web から予約を受け付け、顧客情報を自分たちで管理できる予約管理サービスです。

Cosalo を運営する株式会社 SPWL（https://spwl.io/ 、所在地: 愛知県名古屋市、代表: 小野寺隆史）は、2026 年 6 月 21 日（日）より、LINE 予約機能の提供を開始いたしました。本機能により、サロンのお客様は LINE のトーク画面からメニュー選択・日時指定・予約確認までをアプリ切り替えなしで完了できます。フリープランを含む全プランで利用可能で、Cosalo の予約手数料は一切かかりません。

Cosalo が対象とするサロン

Cosalo が主に対象とするのは、リラクゼーション、整体、鍼灸、エステ、ネイルなど、予約受付や来店履歴の確認、リピート予約の管理をオーナー自身が行う個人サロンです。

1 人で運営する自宅サロン・マンションサロンから、スタッフを数名雇用する小規模サロンまで対応しています。1 人運営の時期は予約台帳として使い、スタッフが増えたら指名予約・シフト・設備管理まで広げて使えます。

Cosalo は集客媒体ではなく、個人サロンが LINE・Web・電話などで受けた予約をまとめて管理するための予約管理システムです。大手予約サイトや Instagram はそのまま使いながら、予約台帳・顧客情報・来店履歴をサロン側で管理できます。

開発の背景: LINE で受けた予約を手で写す負担

個人サロンでは、予約の問い合わせが LINE、Instagram DM、電話、大手予約サイトなどに分散しやすく、施術後や営業時間外の手動転記が負担になっています。

一方で、LINE は国内月間利用者数 1 億人（2025 年 12 月末時点、LY Corporation 調べ）を超える連絡手段です。予約の問い合わせを LINE で受けている個人サロンでは、予約内容を別の台帳や管理画面へ写す作業が発生しやすくなります。

Cosalo の LINE 予約機能は、お客様が普段使う LINE から直接予約でき、サロン側は予約情報を Cosalo 上でまとめて確認できるようにすることで、転記漏れや返信対応の手間を減らします。LINE で聞かれた予約を、もう手で写す必要はありません。

LINE 予約機能の主な特長

ご利用の流れ

LINE 予約画面：メニュー選択LINE 予約画面：日時選択LINE 予約画面：予約履歴・再予約お客様（エンドユーザー）向け- LINE 内で予約完結: メニュー選択 → 日時指定 → 入力 → 確認 → 完了まで、LINE アプリの中だけで済みます。ブラウザを開いたり、別のアプリをダウンロードする必要はありません（複数スタッフのサロンではスタッフ選択にも対応）- かんたん再予約: 過去の予約履歴からワンタップで同じメニュー・同じスタッフを再予約できます- 予約確認・キャンセル: LINE のトーク画面から今後の予約や過去の履歴をいつでも確認。キャンセルもその場でできます- LINE 通知で忘れ防止: 予約完了・承認確定・来店リマインダーの 3 種類を LINE メッセージで届けます店舗オーナー向け- 管理画面から連携完了: Cosalo 管理画面の案内に沿って設定するだけ。開発作業や API の知識は要りません- 今の LINE 公式アカウントをそのまま使える: 新しくアカウントを作る必要はなく、運用中のアカウントに予約機能を足すかたちです- メール通知の重複を抑制可能: LINE で通知を受け取ったお客様へのメール送信を、管理画面の設定で抑制できます。同じ内容が二重に届くのを防げます- 予約手数料ゼロ: LINE 経由の予約にも Cosalo の予約手数料は一切かかりません。フリープランなら月額も無料です（※ LINE 公式アカウントの料金は LINE の各プランに準じます）- Cosalo に無料登録（スマホから約 10 分で完了）- 管理画面の案内に沿って LINE 公式アカウントを連携- LINE 公式アカウントのリッチメニューに予約ボタンを設定- お客様が LINE トーク画面から予約開始

※ LINE 公式アカウント（無料で開設可）と Messaging API の有効化が必要です。どちらも LINE の管理画面から無料で設定できます。

料金プラン

LINE 予約機能はフリープランを含む全プランで利用できます。

- Free: 無料（期限なし）- LINE 予約機能 ○- Standard: \3,000 / 月（年額 \30,000）- LINE 予約機能 ○- Professional: \10,000 / 月（年額 \100,000）- LINE 予約機能 ○

※ LINE 公式アカウントのメッセージ配信（予約通知・リマインダー等）には LINE 公式アカウントの無料メッセージ枠（月 200 通）が適用されます。個人サロンの予約規模であれば無料枠内で運用できるケースがほとんどですが、通数が多い場合は LINE 公式アカウントの有料プランへのアップグレードが必要になる場合があります。

代表コメント

SPWL 代表 小野寺隆史

「サロンのオーナーさんと話していて一番多く聞くのが、『施術が終わったあとに LINE を開いて予約を手で写すのがしんどい』という声でした。Cosalo の LINE 予約は、その手作業をなくすために作った機能です。お客様がそのまま LINE で予約してくれれば、サロン側は何も写す必要がない。空いた時間で施術に集中したり、早く帰って休んでほしい。個人サロンが長く続くには、まず日々の負担を減らすことだと考えています。」

今後の展開

今後は LINE 上でのサロンページカスタマイズ機能や、お知らせ配信機能の追加を予定しています。

Cosalo の主な機能

「Cosalo（コサロ）」サービス概要

- 予約管理: Web 予約・LINE 予約をカレンダーで一元管理。スマホからも確認・操作可能- 顧客管理: 来店履歴・予約履歴・顧客メモを保存。リピーター管理に対応- スタッフ・設備管理: 指名予約・シフト・施術ベッド数に応じた予約枠に対応- 通知: 予約完了・承認確定・来店リマインダーを LINE またはメールで自動通知

サービス名: Cosalo（コサロ）

サービス URL: https://co-salo.com/

サービス開始: 2026 年 3 月

LINE 予約機能提供開始: 2026 年 6 月 21 日

対象: 個人経営のリラクゼーション・鍼灸・整体・エステ等のサロン・施術院（1～数名規模）

料金: フリープラン: 無料（期限なし）/ Standard: \3,000 / 月 / Professional: \10,000 / 月

主な機能: 予約管理 / 顧客管理 / Web 予約ページ作成 / LINE 予約 / LINE 通知 / スタッフ管理 / 設備管理 / 営業時間管理

運営者概要

会社名: 株式会社 SPWL

設立: 2019 年

所在地: 愛知県名古屋市中村区名駅南 1-14-5

代表取締役: 小野寺 隆史

事業内容: 個人サロン向け予約・顧客管理 SaaS「Cosalo」の開発・運営

コーポレートサイト: https://spwl.io/

サービス URL: https://co-salo.com/

本件に関するお問い合わせ

Cosalo 運営事務局

お問い合わせフォーム: https://spwl.io/#contact