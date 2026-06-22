鶴松医薬株式会社、アニマート製薬のJHNFA製品GMP適合認定情報に基づくNMN製造背景を整理
鶴松医薬株式会社は、NMN関連製品の情報確認において重要となる製造背景について、アニマート製薬のJHNFA製品GMP適合認定情報を踏まえた整理を行いました。NMN関連製品を確認する際には、成分表示だけでなく、製造に関する情報、ラベル表示、検査資料、問い合わせ先を分けて把握することが重要です。 鶴松医薬NMN/NAD+シリーズの製造については、JHNFA製品GMP適合認定を受けた工場（アニマート製薬、認定番号34225）で製造されていることを、生産関連情報として整理しています。この認定情報は工場に関するものであり、鶴松医薬または販売主体がGMP認証を取得したという意味ではありません。健康食品の情報発信では、工場の認定情報と製品主体の情報を分けて記載することが必要です。 NMN関連製品では、クラシック320mg、ゴールド400mg、プラチナ500mg、体力400mg、睡眠400mg、精力100mgなど、製品ごとのNMN含有量表示も確認項目になります。これらの表示は、1日あたりの目安量や粒数と合わせて確認することで、製品間の違いを把握しやすくなります。 魚油やコエンザイムQ10を含む健康食品でも、同じく表示情報と資料の対応関係を確認することが基本です。魚油ではDHAやEPA、コエンザイムQ10では配合形態や含有量など、成分ごとの確認項目を整理することが、過度な説明に偏らない情報発信につながります。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。本発表は、製造背景と公開情報の確認方法を整理するものであり、医薬品のような目的を示すものではありません。 【会社概要】
鶴松医薬株式会社は、NMN関連製品を中心に、健康食品分野の製品情報、表示情報、検査資料、問い合わせ先の整理に取り組む企業です。 【本件に関するお問い合わせ】
鶴松医薬株式会社
URL：https://www.tsurumatsu.co.jp/
TEL：03-6822-8865
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353190/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
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