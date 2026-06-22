2026年SmCo永久磁石業界分析：動向予測＋産業調査 - 年平均成長率（CAGR）5.3％で成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、グローバルSmCo永久磁石市場は2025年に3.55億米ドル規模となった。
2032年には5.58億米ドルに達すると予測されている。
2026～2032年の年平均成長率は5.3%で推移する見通しである。
上位5社は2025年売上ベースで約49.0%を占め、一定の集中を伴う専門市場となっている。
SmCo永久磁石とは、サマリウムとコバルトを主成分とする希土類永久磁石である。ネオジム磁石に匹敵する高い残留磁束密度を有しながら、耐熱性、温度安定性、耐食性に優れる点が特徴である。また、SmCo永久磁石は減磁しにくく、過酷な使用条件でも安定した磁気性能を維持するため、航空宇宙、自動車、医療機器、精密モーター、センサーなど、高信頼性が求められる分野で広く使用される製品である。
市場規模と今後5年予測：高温安定用途が需要を下支え
SmCo永久磁石市場は、高温環境や減磁耐性が重視される高性能材料市場として拡大している。LP Informationの最新レポート「世界SmCo永久磁石市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/719442/smco-permanent-magnet) によると、2026～2032年の予測期間において市場は年平均5.3%で成長し、2032年には5.58億米ドルに達すると見込まれている。2025年には3.55億米ドル規模に達しており、今後は用途の高度化に支えられた中期的な成長が中心となる。
成長を支えるのは、航空宇宙・防衛、衛星、精密システム、モーター、発電機、アクチュエーターなど、熱安定性と信頼性を同時に求める用途である。用途別の選択軸が明確であることが、市場の需要を単なる価格競争から性能評価型へ移行させている。
ただし、サマリウムとコバルトはいずれも価格感応度が高く、原料コスト、輸出規制、供給地域の偏在が調達判断に影響する。特にサマリウム関連品目とSmCo永久磁石材料をめぐる輸出管理の強化は、価格だけでなく納期、代替調達、在庫政策にも影響を与える要因となっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353143/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353143/images/bodyimage2】
主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによると、SmCo永久磁石の主要製造業者には、NGYC、Shin-Etsu、HPMG、VAC、Arnold Magnetic、Permag、CO-STAR、Cixi Pengcheng Magnetic Steel、Newland Magnetics、Galaxy Magneticなどが含まれる。2025年の世界上位5社は、売上ベースで約49.0%の市場シェアを有していた。これは市場が完全な分散型ではなく、上位企業群が一定の影響力を持つ構造であることを示す。
一方で、極端な寡占構造には至っておらず、中国・米国・日本を中心に供給基盤が形成されている。欧米系企業は防衛・航空宇宙・高信頼性用途で存在感を示す一方、中国系企業は素材・加工・量産面での競争力を背景に、グローバルサプライチェーンの重要な一角を担っている。
このため、競争構造はリーダー企業による主導と用途別・地域別の分化が併存する形となっている。標準品では価格と供給安定性が重視される一方、航空宇宙、防衛、医療、精密機器向けでは認証、品質管理、長期供給能力が差別化要因となる。
主要企業の動向
2025年12月、VACグループの子会社は、アメリカに希土類永久磁石製造施設を完工させた。同施設はアジア以外で最大の希土類永久磁石生産企業として、VACの欧州施設とともにNdFeBおよびSmCo永久磁石の生産を手掛ける。
2032年には5.58億米ドルに達すると予測されている。
2026～2032年の年平均成長率は5.3%で推移する見通しである。
上位5社は2025年売上ベースで約49.0%を占め、一定の集中を伴う専門市場となっている。
SmCo永久磁石とは、サマリウムとコバルトを主成分とする希土類永久磁石である。ネオジム磁石に匹敵する高い残留磁束密度を有しながら、耐熱性、温度安定性、耐食性に優れる点が特徴である。また、SmCo永久磁石は減磁しにくく、過酷な使用条件でも安定した磁気性能を維持するため、航空宇宙、自動車、医療機器、精密モーター、センサーなど、高信頼性が求められる分野で広く使用される製品である。
市場規模と今後5年予測：高温安定用途が需要を下支え
SmCo永久磁石市場は、高温環境や減磁耐性が重視される高性能材料市場として拡大している。LP Informationの最新レポート「世界SmCo永久磁石市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/719442/smco-permanent-magnet) によると、2026～2032年の予測期間において市場は年平均5.3%で成長し、2032年には5.58億米ドルに達すると見込まれている。2025年には3.55億米ドル規模に達しており、今後は用途の高度化に支えられた中期的な成長が中心となる。
成長を支えるのは、航空宇宙・防衛、衛星、精密システム、モーター、発電機、アクチュエーターなど、熱安定性と信頼性を同時に求める用途である。用途別の選択軸が明確であることが、市場の需要を単なる価格競争から性能評価型へ移行させている。
ただし、サマリウムとコバルトはいずれも価格感応度が高く、原料コスト、輸出規制、供給地域の偏在が調達判断に影響する。特にサマリウム関連品目とSmCo永久磁石材料をめぐる輸出管理の強化は、価格だけでなく納期、代替調達、在庫政策にも影響を与える要因となっている。
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主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによると、SmCo永久磁石の主要製造業者には、NGYC、Shin-Etsu、HPMG、VAC、Arnold Magnetic、Permag、CO-STAR、Cixi Pengcheng Magnetic Steel、Newland Magnetics、Galaxy Magneticなどが含まれる。2025年の世界上位5社は、売上ベースで約49.0%の市場シェアを有していた。これは市場が完全な分散型ではなく、上位企業群が一定の影響力を持つ構造であることを示す。
一方で、極端な寡占構造には至っておらず、中国・米国・日本を中心に供給基盤が形成されている。欧米系企業は防衛・航空宇宙・高信頼性用途で存在感を示す一方、中国系企業は素材・加工・量産面での競争力を背景に、グローバルサプライチェーンの重要な一角を担っている。
このため、競争構造はリーダー企業による主導と用途別・地域別の分化が併存する形となっている。標準品では価格と供給安定性が重視される一方、航空宇宙、防衛、医療、精密機器向けでは認証、品質管理、長期供給能力が差別化要因となる。
主要企業の動向
2025年12月、VACグループの子会社は、アメリカに希土類永久磁石製造施設を完工させた。同施設はアジア以外で最大の希土類永久磁石生産企業として、VACの欧州施設とともにNdFeBおよびSmCo永久磁石の生産を手掛ける。