【 SPAIA競馬 】コース適性重視 AI、差し展開予想型 AI の推奨買い目 が阪神12R の3歳以上1勝クラスで100万円超を記録
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）が運営する「 SPAIA競馬 」にて、2026年6月20日（土）阪神12R・3歳以上1勝クラスにおいて、コース適性重視 AI および差し展開予想型 AI の推奨買い目がそれぞれ的中し、購入した際の払い戻し金額は、コース適性重視 AI：3,008,320円、差し展開予想型 AI：1,504,160円を記録しました。
●内容詳細：
阪神12R
3歳以上1勝クラス
コース適性重視 AI
[3連単] 1,504,160円
点数 60点
購入額 12,000円
回収率 25069.3%
払戻額 3,008,320円
収 支 2,996,320円
差し展開予想型 AI
[3連単] 1,504,160円
点数 31点
購入額 9,000円
回収率 16712.9%
払戻額 1,504,160円
収 支 1,495,160円
●詳細 URL
【3歳以上1勝クラス】 AI 予想・買い目ページ
https://spaia-keiba.com/race/2603050912/ai-predictions/ai-kaime
※サイト上の的中率、払戻額、回収率は過去の実績またはシミュレーションであり、これらの数値は実際に馬券を購入した結果ではなく、推奨買い目を一定の条件（例：1点1,000円購入等）で購入したと仮定して計算しています。また、サイト上のいかなる情報も公営競技における将来の結果や利得を保証するものではございません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353221/images/bodyimage1】
■ SPAIA競馬の独自 AI 「 KAIBA 」について
SPAIA競馬における AI 「 KAIBA 」は、 AI が学習する際に用いる基礎となる数年分の訓練データを学習させ、精度を高めるための評価データを用いて AI が毎週、異なる17体の AI ごとに展開予想をはじき出しています。
それぞれのデータに含まれる複数の指標は「馬の性別、馬の年齢、馬番、斤量、レース番号、場所、頭数、馬場、レース属性、天気、前走着順、前々走着順、前走上り、前々走上り、出走回数、脚質、距離、平均距離との差、レースグレード、近走4走複勝率、レース間隔、ラップ、重賞勝率、馬の生年月日」などから構成され、機械的な特徴量として「対象の馬や人（馬、騎手、馬の血統）」、「レースや馬の条件（別、年齢、馬番、馬場、距離、天気、開催地、レース番号、斤量）」および「統計値（1着回数、1着率、複勝率、平均獲得賞金など）」があります。
現在は下記の17体からユーザーの興味関心にあわせて好みの AI 予想家を選べるようサービス展開しております。
※ AI 予想家の閲覧は VIP コース会員のみ（ゴールドコース：4体まで プラチナコース：14体 ダイヤモンドコース：17体すべて）
■ AI の種類（ AI の内容）
・KAIBA 総合 ※多彩なファクターをバランスよく利用して高回収率を目指す、スタンダードタイプの AI
・差し展開予想型 AI
・逃げ展開予想型 AI
・コース適性重視 AI
・ラップ重視 AI
・血統重視 AI
・近走重視 AI
・馬リーディング AI
・万馬券狙い AI
・複勝圏内重視 AI
・実績重視 AI
・SPAIA AI ※従来の KAIBA に、編集部競馬班が厳選したファクターを加えて調整した AI
・東大ロボ AI
・京大ロボ AI
・調教 AI（ダイヤモンドコースのみ）
・馬体重 AI（ダイヤモンドコースのみ）
・荒れ度 AI（ダイヤモンドコースのみ）
■ 競馬 AI エンジン 「 KAIBA（R）」 について
KAIBA（R）とは独自に開発した競馬予想 AI エンジンです。過去数十年分のレース結果、競走馬、騎手、調教師、コース情報やタイム、天気や馬場状態など、ありとあらゆるレースに関する膨大な情報を AI が自動学習し、毎週開催される中央競馬の全レースを予想します。SPAIA競馬に搭載の予想 AI エンジン開発にあたり、東京大学および京都大学の競馬サークルメンバーの方々と連携し、機械学習データや回収率および的中率の精度向上に関して、たくさんの貴重なご意見やデータ収集に協力いただきました。競馬が大好きな SPAIA競馬コアメンバ―と彼らの知識、知見、経験、統計学を結集させて出来たのが競馬予想 AI エンジン「 KAIBA（ R ）」です。
※KAIBA（ R ）はグラッドキューブの登録商標です。
■ SPAIA競馬について
「 SPAIA競馬 」では独自に開発した AI による予想印や買い目、それらの的中率と回収率実績、データ分析機能、その他にもデータや記録をテーマにしたコラム記事などを掲載。初心者から上級者まで競馬ファンのみなさんに愉しんでいただけるよう豊富なデータに分かりやすさをプラスして配信しております。
URL：https://spaia-keiba.com/
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
●内容詳細：
阪神12R
3歳以上1勝クラス
コース適性重視 AI
[3連単] 1,504,160円
点数 60点
購入額 12,000円
回収率 25069.3%
払戻額 3,008,320円
収 支 2,996,320円
差し展開予想型 AI
[3連単] 1,504,160円
点数 31点
購入額 9,000円
回収率 16712.9%
払戻額 1,504,160円
収 支 1,495,160円
●詳細 URL
【3歳以上1勝クラス】 AI 予想・買い目ページ
https://spaia-keiba.com/race/2603050912/ai-predictions/ai-kaime
※サイト上の的中率、払戻額、回収率は過去の実績またはシミュレーションであり、これらの数値は実際に馬券を購入した結果ではなく、推奨買い目を一定の条件（例：1点1,000円購入等）で購入したと仮定して計算しています。また、サイト上のいかなる情報も公営競技における将来の結果や利得を保証するものではございません。
■ SPAIA競馬の独自 AI 「 KAIBA 」について
SPAIA競馬における AI 「 KAIBA 」は、 AI が学習する際に用いる基礎となる数年分の訓練データを学習させ、精度を高めるための評価データを用いて AI が毎週、異なる17体の AI ごとに展開予想をはじき出しています。
それぞれのデータに含まれる複数の指標は「馬の性別、馬の年齢、馬番、斤量、レース番号、場所、頭数、馬場、レース属性、天気、前走着順、前々走着順、前走上り、前々走上り、出走回数、脚質、距離、平均距離との差、レースグレード、近走4走複勝率、レース間隔、ラップ、重賞勝率、馬の生年月日」などから構成され、機械的な特徴量として「対象の馬や人（馬、騎手、馬の血統）」、「レースや馬の条件（別、年齢、馬番、馬場、距離、天気、開催地、レース番号、斤量）」および「統計値（1着回数、1着率、複勝率、平均獲得賞金など）」があります。
現在は下記の17体からユーザーの興味関心にあわせて好みの AI 予想家を選べるようサービス展開しております。
※ AI 予想家の閲覧は VIP コース会員のみ（ゴールドコース：4体まで プラチナコース：14体 ダイヤモンドコース：17体すべて）
■ AI の種類（ AI の内容）
・KAIBA 総合 ※多彩なファクターをバランスよく利用して高回収率を目指す、スタンダードタイプの AI
・差し展開予想型 AI
・逃げ展開予想型 AI
・コース適性重視 AI
・ラップ重視 AI
・血統重視 AI
・近走重視 AI
・馬リーディング AI
・万馬券狙い AI
・複勝圏内重視 AI
・実績重視 AI
・SPAIA AI ※従来の KAIBA に、編集部競馬班が厳選したファクターを加えて調整した AI
・東大ロボ AI
・京大ロボ AI
・調教 AI（ダイヤモンドコースのみ）
・馬体重 AI（ダイヤモンドコースのみ）
・荒れ度 AI（ダイヤモンドコースのみ）
■ 競馬 AI エンジン 「 KAIBA（R）」 について
KAIBA（R）とは独自に開発した競馬予想 AI エンジンです。過去数十年分のレース結果、競走馬、騎手、調教師、コース情報やタイム、天気や馬場状態など、ありとあらゆるレースに関する膨大な情報を AI が自動学習し、毎週開催される中央競馬の全レースを予想します。SPAIA競馬に搭載の予想 AI エンジン開発にあたり、東京大学および京都大学の競馬サークルメンバーの方々と連携し、機械学習データや回収率および的中率の精度向上に関して、たくさんの貴重なご意見やデータ収集に協力いただきました。競馬が大好きな SPAIA競馬コアメンバ―と彼らの知識、知見、経験、統計学を結集させて出来たのが競馬予想 AI エンジン「 KAIBA（ R ）」です。
※KAIBA（ R ）はグラッドキューブの登録商標です。
■ SPAIA競馬について
「 SPAIA競馬 」では独自に開発した AI による予想印や買い目、それらの的中率と回収率実績、データ分析機能、その他にもデータや記録をテーマにしたコラム記事などを掲載。初心者から上級者まで競馬ファンのみなさんに愉しんでいただけるよう豊富なデータに分かりやすさをプラスして配信しております。
URL：https://spaia-keiba.com/
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
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